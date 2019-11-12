Возможность двигаться

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о социальных предпринимателях в рубрике «Свое дело».

Свои первые устройства московский стартап UNAwheel сделал в 2016 году. Хотя его основатели - Сергей Костеневич и Николай Юдин - познакомились еще лет десять назад. Первый занимался организацией праздников и мероприятий, второй производил интерактивные сенсорные столы. Однако через какое-то время решили создать совместную компанию, которая занималась бы полезными разработками для людей, ограниченных в передвижении. Отправной точкой стала история общего знакомого, разбитого инсультом. Прикованный к инвалидному креслу мужчина жаловался: эх, если бы я мог управлять своей коляской...

- 90% всех механических колясок в мире - базовые, - рассказывает гендиректор UNAwheel Сергей Костеневич. - То есть это самые недорогие модели без излишеств. У Николая Юдина (в компании он занимает пост технического директора. - Авт.) возникла идея сделать устройство для ускорения, которое делало бы людей с ограниченными возможностями более мобильными.

Так и появились электроприставки UNAwheel, которые крепятся к коляскам буквально за 15 - 20 секунд. Говоря простыми словами, это рама с ведущим колесом и рулем. Работает на батарее, которая заряжается от обычной розетки. Внешне получается что-то вроде мотороллера. Человек продолжает сидеть в кресле, держится за руль и имеет возможность управлять своим движением.

Сейчас UNAwheel выпускает три вида приставок. Есть гаджеты помощнее (вес - 15 кг, разгоняет коляску до 23 км в час, а одного заряда батареи хватает на 30 км), а есть полегче, в собранном виде помещающиеся в небольшой футляр (5 кг, 16 км/час, заряд на 15 километров).

- Наши модели сейчас стоят на выходе от 80 до 100 тысяч рублей, - говорит Костеневич. - Это как минимум в 3 раза дешевле европейских и американских аналогов.

Еще один плюс UNAwheel - собственная площадка, где потенциальные клиенты могут проводить тест-драйвы. На ней представлены все возможные городские препятствия - спуски, горки, трамвайные рельсы и прочее.

- Наш стартовый капитал составил около 3 миллионов рублей, - продолжает Сергей. - Сейчас компания показывает устойчивое развитие. Мы являемся резидентами технопарка «Сколково», который субсидирует наши поездки на различные выставки - нам как компании, которая выпускает технологичный продукт, это просто необходимо.

ЦИФРА

Более 200 электроприставок продала компания UNAwheel на текущий момент.

КСТАТИ

- Совет начинающим предпринимателям? Если речь идет о производстве каких-то технологических продуктов, здесь главное - четко видеть свою цель, - говорит Сергей Костеневич. - Знать ответы на вопросы - для кого ты это делаешь, насколько это востребовано и сможешь ли ты это продавать в товарных количествах. Мне кажется, отсутствие четкого плана - больное место многих стартапов.

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