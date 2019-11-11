2019-11-11T22:49:58+03:00
Звезды

Андрей Кончаловский: «Я хотел сделать Микеланджело близким, похожим на нас человеком»

Состоялась премьера фильма Кончаловского "Грех". Речь в картине пойдет об одном из периодов жизни великого Микеланджело Буонарроти
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Режиссер Андрей Кончаловский и Альберто ТестонеРежиссер Андрей Кончаловский и Альберто ТестонеФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

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- Все мы одержимы страхом смерти, голода и унижения. Люди боятся, что у них что-то отнимут или не дадут, - рассуждает о своем новом фильме режиссер. - Алчность непобедима. Многое за прошедшие пять веков изменилось, но не изменилось отношение к греху.

Знаете, почему сложно сделать картину о сути человеческого характера, который противоречив и одержим грехами? Потому что нужно этого человека полюбить. Каждого есть за что полюбить. И это счастье для режиссера, если эту суть он ухватил.

Еще мне хотелось исследовать тему богатства. Я был удивлен, что в XVI веке бухгалтерия была уже прекрасно налажена. Все счета, расходы и доходы Микеланджело были зафиксированы.

Меня часто спрашивают, почему я не стал показывать, как он создает скульптуры, так сказать мастера за работой. Мне кажется, это вульгарное упрощение. Гораздо важнее показать, что происходило вокруг него, что породило его гений. Что питало художника, когда он делал свои скульптуры, рисовал фрески? Эпоха, люди, окружение, семья.

У многих современных молодых людей слово Моцарт ассоциируется со знаменитыми австрийскими конфетами. Происходит подмена смысла. Пускай зрители полюбят Микеланджело, даже не зная его скульптур. Я хотел его сделать близким и похожим на нас человеком.

Грех (реж. А. Кончаловский, 2019) .Официальный трейлер

ИСТОЧНИК KP.RU

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