«Напьюсь — зарежу»: В Москве женщина несколько лет издевалась над тремя приемными детьми

— Зачем воровал, падаль? Со мной ты, д***р и вор малолетний, трусливый, жить не будешь. Щас напьюсь — вообще зарежу, — на видео женщина бьет бутылкой маленького мальчика. Он умоляет ее перестать. До этого ребёнок взял без спросу конфету из пакета.

Это 61-летняя москвичка Ирина Гончарова и ее приемный сын Валера. Так в семье Гончаровых, в которой живёт трое приёмных детей, проходил воспитательный процесс. Таких видео ещё несколько. Все они не нуждаются в комментариях. Автор этих кадров — 23-летняя Анна Королева, старшая дочь Ирины. Она считает, что женщина взяла детей только ради денег.

ДЕТЕЙ НЕ КОРМИЛА, ПОКУПАЛА ВИСКИ

Первого ребёнка Ирина усыновила в 2008 году — это был новорождённый Илья. В 2014 году женщина захотела ещё одного. Так в доме появился шестилетний Валера. В 2015 приемная мать взяла Свету, ребёнка с инвалидностью.

— За Светочку выплаты в 2-3 раза больше. Она даже не скрывала, что взяла ее ради денег. Ирина получала больше 130 тысяч рублей. Сама нигде не работала, жила только на эти деньги. На детей не тратила ничего, они у неё только лапшу быстрого приготовления ели. Максимум — покупала картошку замороженную и разогревала ее с сосисками: Деньги спускала на виски и на игру «Бутылочка». Она реально сутками играла, — рассказывает Анна.

Анна Королева и старший из приемных мальчиковФото: Из личного архива

Все это время с детьми возилась старшая Аня. Она с ними гуляла, кормила их и водила в школу.

— Это психически неуравновешенный человек. Ирина может встать в 3 часа ночи и избить детей. Каждый день в квартире стоит ор и мат. Как только выпьет — начинает ещё сильнее их бить. У Валеры было сотрясение мозга, его обследовали в больнице, справки есть. Через несколько дней после этого Ирина ему ножом руку порезала.

По словам Анны, детям даже не оказывали медицинскую помощь. Свету, у которой инвалидность, ни разу не отвели к врачу.

Издевательства продолжались много лет, но рассказать о них Анна Королева решилась только после своего совершеннолетия. До этого девушка просто боялась за свою жизнь.

По словам Анны, детям даже не оказывали медицинскую помощьФото: Из личного архива

«СДОХНЕШЬ НА ПОМОЙКЕ»

Ирина Гончарова жила вместе со своим мужем Андреем, который тоже не упускал возможность поднять руку на детей.

— Он за разбой сидел. Ирина все детство мотала меня к нему на свидания. Те ещё воспоминания. Ирина приводила в дом мужчин, спала с ними при мне, считала это правильным. А когда Андрей отсидел срок, он меня избивал, — признаётся Анна.

Сама Анна Королева всю жизнь считала себя родной дочкой Ирины и Андрея. Все изменилось после ссоры в прошлом году.

— Мне пришло сообщение от неё: «Я на помойке тебя нашла — на помойке и сдохнешь. Можешь проводить тесты ДНК». Я сделала тест. Он подтвердил, что я не родная дочь. Так в 22 года я узнала, что от меня отказались. Так я попала в семью Ирины, — вспоминает Анна.

По мнению Анны Королевой, Ирина Гончарова отобрала у неё квартиру на Симоновском Валу. Именно в этой «трешке» — обустроенной и с хорошим ремонтом — происходит действие на видео.

Издевательства продолжались много лет, но рассказать о них Анна Королева решилась только после своего совершеннолетияФото: Из личного архива

— О том, что квартира моя, я узнала в августе этого года, — признаётся Анна. — Я увидела бумаги, дарственную, в которой я свою долю отдаю ей. Но это я не хочу выносить на экраны. Это мое личное дело и с этим я разберусь сама.

Дети подтвердили, что приемные родители издевались над ними. Сейчас Ирина и Андрей Гончаровы находятся в СИЗО. Возбуждено дело по статье «Истязания». Детей поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас главная цель Анны — сделать так, чтобы всех троих детей взяли в одну семью.