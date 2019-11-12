Как россияне отдыхали в 2019 году: В хитах «ультра инклюзив» и болота с морошкой

Нынешний турсезон в целом прошел на редкость спокойно. Массовых банкротств в разгар всеобщих отпусков, как в прошлом году, не было. Если кто и уходил, то тихо, незаметно для туристов. Главной сенсацией стало сентябрьское банкротство старейшего в мире туроператора - британского Thomas Cook. Но на российском рынке это никаких ЧП не вызвало: отечественные дочки Кука - Интурист и «Библио Глобус» - продолжили работать.

- Тревожных симптомов, как и предполагалось, за лето на туроператорском рынке не возникло. Одна из причин - продуманное и осторожное планирование сезона массовыми туроператорами. В итоге мы видим, что объем полностью соответствует текущему спросу, угроз финансовой стабильности крупных туроператоров не возникает, - отметила на пресс-конференции, подводя в конце лета итоги сезона, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Спрос же подрос почти по всем массовым пляжным направлениям, включая курорты Краснодарского края и Крым. В последнем случае, как и ожидалось, сильно помог открытый накануне сезона Крымский мост. Число отдохнувших в Крыму за 10 месяцев 2019 года составило 6,87 млн человек - это больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек).

Увеличились продажи и на популярных зарубежных направлениях. И это притом что цена отдыха в сравнении с прошлым годом выросла. По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, средний чек на заграничные туры летом 2019 года поднялся до 92 000 рублей (84 000 рублей летом 2018 года).

Как и в прошлые годы, безусловный лидер среди зарубежных летних направлений - Турция. В лидерах также, по версии АТОР, Греция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд, Вьетнам.

- Не вырос спрос на Болгарию, Кипр и Грецию, остальные страны показали прирост от 10 до 18 процентов. Например, в Италию и Испанию турпоток вырос больше чем на 15 процентов, что говорит о том, что, несмотря на непростое экономическое положение, люди не отказываются от отдыха, - утверждает Майя Ломидзе.

Тем не менее предпочтения туристов все же меняются. Это, как отмечают эксперты, связано и с финансовыми проблемами, и со вкусами представителей поколений Y и Z (те, кто родился начиная со второй половины 80-х), которых среди путешествующих россиян становится все больше, и с растущей ролью интернета.

Тенденция 1. Либо эконом, либо люкс

Экономические сложности на планировании поездок все же сказались. Эксперты отмечают, что сократилось число проданных путевок в среднем ценовом сегменте. Зато выросло в бюджетном и люксовом. То есть, не отказываясь от отпуска, россияне либо больше, чем в прошлые годы, экономят, либо уж решают гулять на полную катушку.

Бюджетные отпускники, в частности, экономят на продолжительности поездки, сократив ее с традиционных двух недель до 8 - 9 дней.

Это характерно и для внутреннего туризма. Как рассказали «КП» в туроператоре «Полярная Аврора», который организует поездки по северо-западу России, отечественные туристы среднего класса в этом сезоне практически исчезли. Эту нишу заняли зарубежные гости, их заметно прибавилось. При этом увеличилось как число россиян, которые покупают самые дешевые туры по России, так и - одновременно - VIP-туристов, которые в индивидуальном порядке бронируют поездки по Карелии и Русскому Северу на катерах, яхтах или вертолетах.

Тенденция 2. All inclusive становится ultra

Это касается и зарубежных отелей, и российских. Даже в бюджетном сегменте наши граждане старались выбирать отели с максимальным количеством услуг, включенных в стоимость. А вот уже на месте какие-то дополнительные услуги оплачивали очень неохотно.

По данным Travelata.ru, 65 процентов тех, кто бронировал туры этим летом, выбрали систему all inclusive или ultra all inclusive (второй вариант, как правило, предполагает более широкий выбор питания и спиртных напитков или дополнительные развлечения и особую культурную, а то и образовательную программу). Прошлым летом таких было 61 процент.

- Отдавая предпочтение отдыху внутри страны, туристы выбирают отели, где комфортабельность, инфраструктура, уровень сервиса и набор услуг соответствуют лучшим зарубежным стандартам. Наличие спа и медицинских программ, разнообразного досуга становится обязательным, - говорит коммерческий директор сети семейных курортов Alean Family Resort Collection (отели «ультра все включено» в Краснодарском крае) Ольга Смолкина.

Тенденция 3. Пляж в нагрузку к йоге и туризм впечатлений

Все более популярным становится так называемый событийный туризм, коучинг-туризм (это когда тур включает какую-нибудь обучающую программу, например, психологический тренинг или занятия медитацией и йогой), туризм впечатлений.

- Для молодежи из поколений Y и Z важны не направления, а впечатления. Главный вопрос для них не «куда ехать», а «что я там буду делать, что попробую, почувствую, переживу», - утверждает доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова. - Йога-ретриты, танцевальные кэмпы, кулинарные школы и т. д. - это популярно и продаваемо.

Это опять-таки касается и внутреннего туризма - благо уж впечатлениями просторы нашей страны обеспечат кого угодно.

- Появляются новые виды туризма: фитнес, индустриальный (по фильму «Чернобыль»), - рассказывают в российском сервисе бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. - Туристы ищут «неиспорченную аутентичность» и осваивают такие новые направления, как Коми, Териберка, Башкирия, Камчатка, Якутия, Карелия. Людям все больше хочется в отпуске не просто загорать и купаться, но и ходить по болотам, собирать морошку, слушать горловое пение башкирских батыров, смотреть северное сияние.

Тенденция 4. Сам себе туроператор? Не всегда!

Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), четыре пятых россиян организовывали свой отдых сами и обошлись без услуг турфирмы (смотрите инфографику).

Это общемировая тенденция: туроператора все чаще заменяют сайты-агрегаторы и поисковики. Тем не менее в ряде случаев турпакет остается привлекательным не только для совсем уж ленивых туристов, которые ничего не хотят искать и бронировать сами. Классика - удобная и выгодная чартерная программа, благодаря которой поездка через туроператора оказывается более выгодной, чем самостоятельная. Характерный пример - Турция, которая и в этом сезоне оставалась самым популярным организованным направлением. Более половины туров на летние месяцы было продано именно туда. Туроператорам также удалось нарастить свою долю в Крыму до 20 - 22 процентов от всего турпотока.

Альтернативный вариант - туры по новым и необычным маршрутам, по которым организовать самостоятельное путешествие не очень просто, с учетом запросов поколения Y (те, кому сейчас около тридцати). Как поясняют эксперты, для «игреков» возможность путешествовать, получать новые впечатления и выложить кучу необычных фоток в Инстаграм - одна из главных жизненных ценностей. Ради этого они готовы экономить практически на всем.

- Сразу у всех крупных туроператоров сейчас появились новые направления за пределами топ-10 и даже топ-20, - констатирует Валерия Минчичова. - Часто такие туры обходятся дороже, чем поездки по массовым направлениям, но адаптированы под желание чего-то нового.

Среди таких направлений эксперты отмечают Марокко (с 2018 года популярность растет), Танзанию (там улучшилась политическая ситуация, что уменьшило риски для туристов), Исландию (красиво, экзотично, русских туристов пока мало, что тоже для некоторых привлекательно), Мальту (неожиданно вернулась в рейтинги - теперь туда едут смотреть, где снимали «Игру престолов»).