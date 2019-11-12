“Каждому у нас находится дело”: Как работают первые в Краснодарском крае инклюзивные мастерские

“Не такие как все”

Никита рисует смешных и добрых героев на экосумках. Гай, Таня и Саша научились готовить вкуснейшие венские вафли. А Ваня делает крутые кружки и пиалы и любит включать в керамической мастерской весёлую музыку. Эти молодые ребята - улыбчивые, добрые, открытые. А еще они мечтают, как и все взрослые люди, ходить на работу, помогать своей семье, заниматься любимым делом. Быть полезными. Жить, а не просто существовать в четырех стенах. Дурачиться с друзьями, отмечать праздники с коллегами, смотреть в будущее. Но только для них шаг во взрослую жизнь - это настоящее испытание. Ведь эти ребята “не такие как все”.

Детям и молодым людям с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями в Краснодарском крае уже пять лет помогает благотворительная организация "Добрый-Юг". В этом году на средства президентского гранта ей удалось открыть первые в регионе инклюзивные мастерские, где особенные юноши и девушки учатся профессиональным навыкам.

В Краснодарском крае открылись первые инклюзивные мастерские.Здесь молодые люди с особенностями развития создают красивые вещи, занимаются любимым делом и находят друзей

Все началось с другого проекта - «Равные возможности». В 2018 году “Добрый юг” получил свой первый президентский грант: на проект по интеграции особенных детей и подростков в общество. Ребята учились вести себя в самых обычных бытовых ситуациях: кафе, магазине, транспорте… На психологических тренингах с “обычными” сверстниками развивали навыки коммуникации. Большой шаг - ведь многие люди с ментальными особенностями с трудом говорят.

- Когда где-то на середине проекта мы увидели результат - стали думать: а что дальше? - вспоминает руководитель “Доброго юга” Дана Руднева. - Ребята хотели осваивать профессиональные навыки. Но вряд ли они когда-нибудь смогут работать в обычном офисе: у кого-то проблемы с коммуникацией, кому-то сложно запоминать длинную последовательность действий… И мы решили создать для них что-то свое, “внутреннее”. Изучили опыт подобных проектов в Москве и Петербурге, подали заявку на президентский грант и открыли “неПросто мастерские”.

Эти молодые ребята - удивительно добрые и открытые. Фото: "Добрый-Юг"

Эти ребята мечтают, как и все взрослые люди, ходить на работу, помогать своей семье, заниматься любимым делом Фото: "Добрый-Юг"

Осваивают ремесло и мечтают быть полезными

Сейчас “неПросто мастерских” в Краснодаре три. В кулинарной ребята учатся готовить - в том числе варенье, ореховую пасту и венские вафли. В керамической мастерской учатся делать посуду, предметы интерьера. В швейной - шьют экосумки и мешочки. Все это организаторы надеются в дальнейшем пускать на продажу - чтобы у мастеров появился свой, пусть и небольшой, доход.

- Каждому участнику мастерских находится свое дело. Например, в швейной кто-то уже готов работать с машинками, а кто-то выполняет более простые задания: готовит материалы, набивает синтепоном игрушки-мячики, - говорит Дана Руднева. - Сейчас президентский грант помогает нам проводить для ребят обучение, стажировку. А в дальнейшем мы хотим, чтобы “неПросто мастерские” переросли в социальное предприятие, где ребята будут трудоустроены. Они очень ждут, когда будут заказы, думают - на что потратить деньги. Для кого-то важна самореализация: “Пусть это будут 50 рублей, но я заработал их сам”. А кто-то уже всерьез планирует помогать семье, поддерживать маму.

Таких забавных героев рисует на экосумках один из особенных мастеров Фото: "Добрый-Юг"

Первый удачный опыт у ребят уже есть - они угощали вафлями посетителей крупного городского экологического фестиваля, участвовали в ярмарках: проводили мастер-классы и даже пробовали продавать свои изделия. А во время “Ночи искусств” особенные мастера вместе с другими горожанами делали керамические листочки и закрепляли на большом “дереве”. Так “неПросто мастерские” надеялись напомнить, что несмотря на то, что мы все разные, есть и то, что нас объединяет - доброта, любовь и человечность.

"неПросто мастерские" поучаствовали в крупном экологическом фестивале Фото: "Добрый-Юг"

Ребята уже сами готовы давать мастер-классы Фото: "Добрый-Юг"

“В творчество каждый привносит что-то свое”

- Обычно люди не видят потенциала этих ребят. Им кажется: калека-инвалид, что с него возьмешь? Причем к сожалению, зачастую такой точки зрения придерживаются и семьи. Но когда мы выходим на городские выставки, ярмарки, фестивали, и люди видят изделия, сделанные нашими ребятами - это оказывает сильное впечатление. Многие признаются: не думали, что особенный человек может не уметь разговаривать - зато способен создавать красивые, самобытные вещи, - говорит Дана.

В “неПросто мастерские” ходят ребята старше 16 лет. Изначально проект был рассчитан на молодых людей с ментальной инвалидностью, но в “Добром юге” признаются: не отказывают никому. Среди мастеров есть ребята с разными диагнозами и каждый привносит в творческий процесс что-то свое.

В керамической мастерской ребята учатся делать посуду, предметы интерьера. Фото: "Добрый-Юг"

- Кто-то дарит хорошее настроение, а кто-то - новые идеи. Например, к нам ходит парень с аутизмом, который отлично рисует, и у нас есть целая линейка экосумок с его авторскими комиксами. Девочка с РАС дома придумывает и шьет кукол: мы нашли спонсора, будем покупать плоттер и делать кукол по ее эскизам, - рассказывает Дана. - В мастерских у ребят формируется ответственность, самостоятельность. Многие впервые начали ездить к нам одни, без родителей.

Сейчас организация готовится подавать новую заявку на президентский грант, чтобы и дальше развивать мастерские. В планах - обучающие курсы по швейному делу для мам особенных ребят, а также родителей из многодетных и малоимущих семей.

Ребята привносят в творческий процесс необычные идеи и фишки Фото: "Добрый-Юг"