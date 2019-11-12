2019-11-12T12:34:36+03:00
Общество

Свое расписание и индивидуальный план учебы: как ТюмГУ перешел на индивидуальное обучение

Уже третий год в Тюменском государственном университете продолжается интересный эксперимент: студенты сами могут выбирать, чему учиться и на какие пары ходить
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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«Комсомолка» узнала, как выглядит индивидуальный учебный план для каждого студента и зачем нужен такой подход.

Вместо расписания — индивидуальный план

На индивидуальные планы перешли уже больше 4 тысяч студентов ТюмГУ и 560 преподавателей. Своя образовательная траектория есть у каждого первокурсника, пришедшего в вуз в этом году:

- Главная задача университета — подготовить своих выпускников, чтобы они стали успешными в будущем, - рассказывает ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. - Но каким будет это будущее, каков будет рынок труда и палитра профессий, до конца неизвестно. Поэтому университет должен учить студентов действовать в условиях неопределенности. Но в условиях стандартных учебных планов это невозможно.

Сейчас каждый студент может сам выбрать, какие дисциплины ему нужны, и в каком порядке их осваивать. В итоге из одного и того же набора предметов, которые предлагает вуз, получаются сотни комбинаций!

- У каждого студента свои цели и свои способности, - уточняет ректор. - Не может быть двух одинаковых химиков: один хочет пойти в фармацевтическую компанию, другой на нефтехимическое предприятие, а для этого нужны разные знания и компетенции. Индивидуальные учебные планы позволяют учесть эти потребности.

200 курсов по выбору

Впрочем, отказываться от базовых знаний в ТюмГУ не планируют. Напротив, каждый студент должен освоить и ряд обязательных компетенций.

- Вариативность не подразумевает полную свободу, - объясняет Валерий Фальков. - Университеты всегда давали фундаментальное знание, и у нас тоже сохраняются курсы, которые студент обязан пройти и сдать.

В итоге учебный план каждого студента содержит четыре части. Его ядро — это общекультурные дисциплины, общие для каждого учащегося университета. Второй модуль — основной, куда закладываются базовые дисциплины для выбранной студентом профессии. Со второго курса к этим частям можно добавить вторичный модуль с предметами для дополнительной специализации. И последняя часть -вариативная, в которую студент может включить любые дополнительные занятия по своему выбору из двухсот с лишним курсов, предложенных вузом.

- Тяжелее всего эту систему воспринимают родители, у них происходит разрыв шаблона, - говорит ректор. - И мнение родителей все равно часто формирует предзаданность студентов. Конечно, мы ведем разъяснительную работу, и объясняем, что мир существенно изменился с того времени, как учились родители, и было бы странно, если бы не изменилось образование.

В итоге

Конечно, судить о глобальных результатах пока рано. Однако, первые успехи есть уже сейчас. Например, ТюмГУ уже в третий раз вошел в рейтинг лучших университетов мира Round University Ranking, и попал в топ-50 российских вузов. Причем, самые высокие баллы ТюмГУ набрал именно за качестве преподавания, так что инновационная политика вуза явно принесла свои плоды.

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