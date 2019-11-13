Из математиков в биологи: как получить профессию будущего

Российские вузы стараются не отставать от последних тенденций рынка труда, как в подготовке нужных кадров, так и непосредственно в научной работе:

- Исследования в области биологической безопасности человека, животных и растений являются одним из приоритетных направлений нашей деятельности, - рассказывает ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. - Современная наука интернациональна и сложно организована, поэтому мы делаем правильный ход – объединяем наши усилия с сильнейшими российскими и зарубежными институтами. И такое стратегическое партнерство совсем скоро даст хорошие плоды.

Благодаря такому партнерству в вузах открываются программы, которые еще 5-10 лет назад показались бы экзотикой. Например, это «Математическая биология и биоинформатика» и «Биологическая безопасность растений» на базе Института X-BIO ТюмГУ.

Помимо учебной программы студенты активно принимают участие в исследовательской работе института — работают над новыми механизмами диагностики заболеваний и технологиями профилактики лесных пожаров, создают новые биопестициды и изучают устойчивость к ним вредителей, а также ищут новые решения для сельского хозяйства.

- Для подготовки нового поколения научных кадров используется потенциал наших ведущих исследователей и лабораторий, - рассказывает Андрей Толстиков, проректор ТюмГУ по науке и международным связям. - Это позволяет задействовать в обучении самую современную специализированную инфраструктуру, от высокотехнологичного оборудования до клеточных и субклеточных технологий.

Спрос на такие программы растет и за рубежом, поэтому некоторые из них сразу будут читаться на английском языке — чтобы облегчить жизнь иностранным студентам и погрузить будущих исследователей в международный контекст.

- Биологические вызовы начала XXI века — одни из самых серьезных, - уверен Валерий Фальков. - Это глобальные изменения: разрушение природные экосистемы, истощение биопродуктивность почв, неконтролируемое использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве. Именно поэтому качественные исследования и квалифицированные кадры в этой области становятся все более востребованными во всем мире.