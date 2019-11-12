У Тамары Синявской не экстренная госпитализация, а профилактическое обследование

По сообщениям СМИ, 76-летнюю вдову Муслима Магомаева в понедельник, 11 ноября, госпитализировали в отделение кардиохирургии крупного медицинского центра.

По результатам анализов и исследований врачи примут решение о проведении операции или выборе консервативного лечения.

Мы позвонили близкой подруге Тамары Ильиничны – народной артистке СССР Маквале Касрашвили, чтобы узнать, как себя чувствует Синявская.

- Никакой экстренной госпитализации не было, - рассказала нам Маквала Филимоновна. – Мы с Тамарой виделись накануне. Она нормально себя чувствует. Просто возраст уже такой, когда надо делать регулярную профилактику. Вот для такого обследования она и легла в больницу. Мы с ней постоянно на связи. С Тамарой все в порядке, не беспокойтесь.

«КП» желает народной артистке скорейшего выздоровления.