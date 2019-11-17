Тест «КП»: Правильно ли ты понимаешь знаки?
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Согласно опросам на Авто Mail.Ru, всего 19% водителей после автошколы хорошо помнят правила дорожного движения и однозначно понимают знаки. Мы предлагаем пройти несложный тест и освежить в памяти полученные ранее знания (а, может, почерпнуть что-то новое для себя), чтобы за рулем чувствовать себя увереннее и в полной безопасности.
Что означает этот знак?
1
Правильный ответ:Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Водитель обязан снизить скорость.
2
Правильный ответ:Дорожный знак 1.23 «Дети» устанавливается вблизи детских садов, школ, детских лагерей и т.д. и предупреждает о возможном появлении детей на проезжей части. Обязательно снизьте скорость перед этим знаком!
3
Правильный ответ:Знак «Пересечение равнозначных дорог» предупреждает о приближении к перекрестку равнозначных дорог. Это значит, что если вы до этого все время ехали по главной дороге, то на перекрестке, перед которым стоит знак 1.6, вам придется уступить дорогу тому, кто приближается к перекрестку справа. Бывают ситуации, когда знак 1.6 не устанавливают перед пересечением равнозначных дорог. Это в основном во дворах, в малоактивных проулках или в сельской местностях. В этом случае вы должны уметь прочитать перекресток, должны понять имеете ли вы преимущество на перекрестке или нет.
4
Правильный ответ:Предупреждает об искусственной неровности на дороге для принудительного снижения скорости.
5
Правильный ответ:Знак «Движение без остановки запрещено» требует обязательной остановки перед стоп-линией или краем пересекаемой проезжей части – вне зависимости от того, есть ли помеха для движения или нет. Если стоп-линия отсутствует, остановка обязательна либо на уровне знака, либо не далее границы пересечения проезжих частей.
6
Правильный ответ:Предупреждает о том, что впереди участок, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть. Поэтому необходимо сбросить скорость и быть готовым остановиться в любой момент в случае опасности. В месте, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть, преимущество имеет водитель, т.е. велосипедист должен уступить дорогу транспорту. Но это не значит, что можно наехать на зазевавшегося велосипедиста.
7
Правильный ответ:Запрещается движение всех транспортных средств. Не распространяется на: маршрутные транспортные средства; транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие - таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»; транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке. Действует до первого перекрёстка.
8С какой максимальной скоростью допускается ехать на данном участке дороги?
Правильный ответ:Правила ограничения скорости надо понимать однозначно и соблюдать всегда, а не только "под присмотром" камер или прямо под знаком. Кроме того, не нужно рассчитывать на то, что штрафные санкции наступают только после превышения скорости, скажем, на 20 км. Ведь превышение даже на 1 км уже означает нарушение, и уже можно быть уверенным в получении штрафа.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тест «КП»: Правильно ли ты понимаешь знаки?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тест «КП»: Правильно ли ты понимаешь знаки?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тест «КП»: Правильно ли ты понимаешь знаки?
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