Тест «КП»: Правильно ли ты понимаешь знаки?

Правильный ответ:

Знак «Пересечение равнозначных дорог» предупреждает о приближении к перекрестку равнозначных дорог. Это значит, что если вы до этого все время ехали по главной дороге, то на перекрестке, перед которым стоит знак 1.6, вам придется уступить дорогу тому, кто приближается к перекрестку справа. Бывают ситуации, когда знак 1.6 не устанавливают перед пересечением равнозначных дорог. Это в основном во дворах, в малоактивных проулках или в сельской местностях. В этом случае вы должны уметь прочитать перекресток, должны понять имеете ли вы преимущество на перекрестке или нет.