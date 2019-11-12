Глава Рособрнадзора предупредил родителей о «фальшивых» контрольных в школах

На ежегодной встрече с общественностью главы Рособрнадзора прозвучали неожиданные жалобы. Родители школьников пожаловались на многочисленные контрольные и всероссийские проверочные работы (ВПР), которыми просто мучают детей в классах. Стали разбираться, и оказалось, под видом ВПР учителя часто проводят свои собственные проверки, которые никакого отношения к всероссийским заданиям не имеют:

- ВПР это итоговые проверочные, которые пишутся по итогам года, - объяснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Если кто-то заставляет школьников писать их в ноябре, или дает несколько таких проверочных по одному предмету – это неправильно. О таких случаях следует обязательно сообщать нам.

Всероссийские проверочные работы проводятся для того, чтобы вовремя выявить у школьников проблемные области, не дожидаясь ЕГЭ. А учителям такие проверочные нужны в качестве внешнего аудита - хорошо ли учит педагог или расслабился, рассуждая, что до ЕГЭ еще долго. Что делать с результатами проверочных работ, решает школа самостоятельно. Некоторые школы учитывают оценки за ВПР при выставлении оценок в аттестат, а некоторые нет.

- Часто родители говорят, что проверочные работы, которые проводятся весной в 11 классе, только отвлекают детей от подготовки к ЕГЭ, - приводит пример Сергей Кравцов. – Однако, эти проверки нужны для того, чтобы оценить знания выпускника и по тем предметам, которые он не выбрал для ЕГЭ. Например, абитуриенту творческих вузов нужно сдать русский язык, математику, и обществознание или литературу. Но это же не значит, что у них не должно быть минимальных знаний по истории или естественным наукам? А ВПР проверяют именно минимальные знания учащихся.

Кстати, сегодня стартует обсуждение ВПР 2020 года. Родители учащихся и все другие желающие могут принять в нем участи и внести свои предложения на сайте Федерального института педагогических измерений.