Реновация пятиэтажек в столице: Стартовых площадок прибавилось в центре и в Новой Москве

Сегодня, 12 ноября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил новые адреса стартовых площадок реновации. Их 10 - общей площадью 128,1 тысяча квадратных метров. Участки находятся в 9 районах семи округов столицы (см. список). Сюда в новые квартиры смогут переехать 4,7 тысячи жителей из 21 пятиэтажки. В них находится 1833 квартиры общей площадью 82 тысячи "квадратов".

- Дополнительные площадки для реновации выбираем так, чтобы новые квартиры максимально находились в тех же районах, где сносятся пятиэтажки, - сказал сегодня заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Очень тяжёлая ситуация с подбором стартовых площадок в центре. В целом участки под новые дома реновации в Москве подобраны на 30 процентов от всей программы. После публичных слушаний площадок станет ещё больше. Скоро мы сможем составить на ближайшие 5 - 6 лет план, кто и куда переедет из участников реновации.

По его словам, строительство на утверждённых сегодня площадках начнётся в конце 2020 - начале 2021 года. На возведение одного дома уйдёт в среднем 18 месяцев. То есть горожане заселятся в готовые квартиры уже в 2022 году.

В последний раз перечень дополняли в сентябре этого года. Тогда добавили 6 адресов в пяти округах столицы. Теперь в список "стартовых" площадок для программы реновации входит 361 адрес на 5 миллионов 57,9 тысяч квадратных метров недвижимости.

Напомним, в Москве по программе реновации в 40 новостроек переселяются жители 80 старых домов. Они находятся в семи столичных округах - Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном. Уже справили новоселье 10,8 тысяч жителей. Этой осенью также планируют начать переселение в центре Москвы, в Пресненском районе.

По словам Марата Хуснуллина, сегодня 46 новостроек уже готовы, ещё 115 - строятся. Смотровые ордера до конца 2019 года получат порядка 12 тысяч человек. При этом по всей столице уже проходят публичные слушания с жителями и архитекторами 84 проектов будущих кварталов.

В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

Квартиры для участников реновации появятся в таких районах

Центральный округ

Басманный район, Посланников пер., вл. 18

Восточный округ

Район Богородское, ул. Краснобогатырская, около вл. 38

Северо-Восточный округ

Район Южное Медведково, пр-д Дежнева, вл. 30, корп. 3; вл. 32

Южный округ

Район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 5

Район Царицыно, Пролетарский пр-т, вл. 16, корп. 3

Юго-Западный округ

Район Черёмушки, ул. Новочеремушкинская, вл. 56, корп. 3

Западный округ

Район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, вл. 28-36

Район Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, вл. 32, корп. 1

Троицкий и Новомосковский округа

г. Московский, около участка с кадастровым номером 50:21:0110205:597 (участок 1)