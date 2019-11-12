"Драка в исполнении доктора наук была в университете не единственной"

Читаю всю эту достоевщину про доцента Соколова и удивляюсь вот чему – это же все не за один день случилось.

Сначала преподаватель жил со своей студенткой… В этом же ничего такого, все нормально – так? Студенты ведь совершеннолетние. В XXI веке живем! Да и мало ли таких преподавателей, кто живет со студентками? Я сама знаю пятерых.

Но толерантность в Университете простирается гораздо дальше – преподавательницы со студентками, преподаватели со студентами. Я училась на Филологическом факультете, где такие отношения процветали.

Также норма Университета — пьяные преподаватели. Выпить ведь может любой, что за грех? Ну и что, что ползает в коридоре на четвереньках и лает по-собачьи (это из моих еще абитуриентских воспоминаний: «Не обращайте внимания, это отмечали Новый год»). Объявление на кафедре после очередного банкета «Кто ушел в чужом пальто?» — вызывает добрую улыбку: ну напились, пальто перепутали.

Однажды я, будучи студенткой, уехала из Университета на машине скорой помощи. Так случилось, что я, работая лаборанткой, должна была собирать подписи на протоколах после аспирантских экзаменов и относить их в отдел аспирантуры. И вот доктор наук, которая хотела стать профессором, попросила меня подделать протоколы: якобы ее аспиранты сдали экзамены, которых на самом деле они не сдавали. Я подделывать протоколы не стала, за что была бита. В больнице я оказалась с сотрясением мозга и признаками удушья. Драка в исполнении доктора филологических наук была в Университете не единственной.

Однажды на кафедре истории русской литературы пропал заведующий. Ушел зимой без пальто и несколько дней никто о нем не слышал. А у другого преподавателя был юбилей – хотели отмечать. Но как отмечать, если заведующий, быть может, умер… Нехорошо. Решили проверить, умер или нет. Ну и отправили меня двадцатилетнюю, в криминальный морг поискать. Я, лаборантка, представить себе не могла, что такое криминальный морг, и куда меня отправили. Опыт был экстремальный. Я честно старалась разглядеть что-то среди трупов, сваленных, как попало, но, к счастью, никого не нашла. И я уже сейчас, спустя время, задаю вопрос: мужчины, преподаватели, вы решили отправить на поиски своего коллеги в криминальный морг студентку?

Другой университетский опыт. Узнала, что один преподаватель с кафедры давно никому не звонил. Поехала с преподавательницей навещать. Пришлось вскрывать квартиру – на полу в кухне лежал труп. Лежал уже не первый день. От преподавателя осталась роскошная библиотека с прижизненными изданиями классиков. Боюсь ошибиться, но думаю, что месяц вся кафедра сидела по очереди в квартире, описывая библиотеку. Библиотека должна была достаться Университету. Но почему-то всю эту огромную библиотеку положили в сырое помещение, где ее съел грибок. Чему научил этот опыт? Да ничему. Следующая библиотека была библиотекой того самого заведующего, который ушел без пальто. После его смерти и его библиотеку тоже съел грибок – представляете?

На занятиях по старославянскому наша преподавательница снимала сапоги и разминала пальцы ног, ногти у нее были расписаны ромашками…

Так случилось, что у одного преподавателя была опухоль головного мозга. Ему сделали трепанацию. Он не восстановился, но преподавать не перестал. Его, правда, перевели к китайцам. И вот пошел он в деканат, говорит: «А что этим косоглазым чертям рассказывать?» Дали ему методичку. Он эту методичку вслух и зачитал. Студенты пришли в деканат жаловаться, что преподаватель лекции пропускает, а преподаватель отвечает: «А зачем на лекции ходить – вы мне методичку дали, я ее и прочитал».

Ненормально, когда имена преподавателей совершенно неизвестны за пределами их кафедры. Ненормально, когда узкие специалисты становятся универсалами и читают лекции обо всем. Ненормально, когда преподаватели спят со студентами и ходят по Университету нетрезвыми.

Ненормально, когда Университет отказывается от 300 коробок личных вещей писателя Набокова, лишь бы сохранить за собой здание в центре города.

Ненормально, когда исторические здания Университета выставляются на продажу, а старейший Университет планируют перевести за город.

Согласитесь, что если даже мы закроем глаза на то, что преподаватели спят со студентками (которые вообще-то от них зависят), пьют, ничего не пишут, никак не развиваются, берут взятки за зачеты (может, со времени моей учебы что-то изменилось?), мы должны признать, что пьяный педагог в реке Мойке с отрубленными руками своей студентки в рюкзаке и с отрубленной головой в своей квартире, который рассказывает, что хотел устроить шоу с самоубийством в костюме Наполеона на Петропавловке, – это апофеоз, но по частям, по отдельным составляющим, мы все это давно видели? Видели и почему-то принимали за вариант нормы…

Мне бы очень хотелось, чтобы за случившееся ответил ректор, чтобы в Университете провели проверки, чтобы сторонние эксперты поприсутствовали на лекциях разных преподавателей и пообщались со студентами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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