2019-11-12T15:17:15+03:00
Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «Иметь 20 миллионов бедных - это позор для России»

Но уменьшить их число в стагнирующей экономике не так-то просто
Евгений БЕЛЯКОВ
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Борьба с бедностью - один из главных национальных проектов на ближайшие пять лет.Борьба с бедностью - один из главных национальных проектов на ближайшие пять лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Борьба с бедностью - один из главных национальных проектов на ближайшие пять лет. Цель в правительстве поставили, как всегда, амбициозную. Хотят снизить число тех, кто живет на грани нищеты, вдвое - до 10 млн человек. Но вряд ли это получится, считают эксперты. Всему виной - нулевой рост реальных доходов населения. Логично: если экономика не растет, то и люди не богатеют.

- В первой половине года доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума, - приводит цифры замглавы Счетной палаты Галина Изотова. - В таких условиях без дополнительных мер социальной поддержки бороться с бедностью нереалистично.

На социальную поддержку мы тратим около 11 трлн рублей в год. При этом, по оценке Всемирного банка, помощь только в 20% случаев доходит именно до бедных.

- В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится биться за выживание. Для такой страны, как наша, иметь столько бедных - позор. При таких серьезных ресурсах мы не должны этого допускать, - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве давно хотят пересмотреть различные социальные меры - чтобы они предназначались лишь тем, кто в них нуждается. Вот только чиновники не знают, как к этому снаряду подступиться. То ли добавить еще несколько сотен миллиардов, то ли лишить кого-то «незаслуженной» поддержки.

- Это общеизвестная проблема. Об адресной социальной помощи мы говорим уже лет пятнадцать, но до сих пор так и не научились отличать бедных от небедных, - сетует Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС.

По его словам, бороться с бедностью нужно делать не только ради социальной справедливости. Это один из шагов к будущему росту экономики.

- Человеческий капитал в мире начинает играть самую большую роль, - объясняет Шульгин. - Все страны заинтересованы в том, чтобы их граждане были умными, богатыми и здоровыми. Когда человек удовлетворяет свои базовые потребности, он начинает больше задумываться об образовании, о своем развитии, начинает следить за здоровьем. Борьба с бедностью - это создание потенциала для развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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