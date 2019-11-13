Воркутинский исход: так живет город, где квартиру можно купить на одну зарплату

Поверить в эту новость было невозможно. «Есть город, в котором, похоже, решен квартирный вопрос», - ерничали блогеры.

Еще бы: жители Воркуты продают свое жилье за 50 - 100 тысяч рублей! Мало того - иные даже норовят подарить его властям! Неужели хоть где-то сбылась мечта миллионов россиян вот так запросто, на одну зарплату, обзавестись собственным углом? Корреспондент «Комсомолки» отправился за дешевыми квартирами в Заполярье, где увидел, что на самом деле стоит за этим аттракционом невиданной щедрости.

Шахтеры всегда были гордостью ВоркутыФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Продать машину - купить две квартиры

- …У нас, конечно, цены на жилье значительно меньше, чем в среднем по России, - пожимает плечами замдиректора воркутинского бюро недвижимости и оценки Яна Заянчкаускайте и показывает базу данных квартир, стоящих на продаже. - В сентябре, например, двушки старой планировки без ремонта уходили, как горячие пирожки, за 280 - 300 тысяч, средняя цена трехкомнатной - от 450 тысяч. Как шутит знакомый из Москвы: только в Воркуте можно продать машину и на эти деньги купить пару квартир.

- А вот же! - тыкаю в экран. Не 50 тысяч, конечно, но тоже неплохо: 3-комнатная квартира с отличной планировкой (без ремонта, правда) всего за 210 тысяч. Да еще и с возможностью торга!

- Собственник давно живет в другом городе, она ему не нужна, - вздыхает риэлтор. - Он и попросил: поставь цену, чтобы продать быстро. Но она далеко…

Жилье сильно подешевело. Динара из поселках Воргашор пытается продать свою двушку всего за 65 тысяч рублей.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

За несколько часов моего пребывания в Воркуте я уже знал, что «далеко» по местным меркам - это 5 минут на машине до центра.

- …А в поселках, которые входят в городской округ Воркута, в «воркутинское кольцо», квартиры еще дешевле, - продолжает Яна.

- И почем?

- Мы квартиры в поселках не берем: это неликвидное жилье, почти невозможно продать. Хотя там и вправду за копейки отдают...

В то время, как люди покидают Заполярье, в шахтах не хватает горняков. Фото: Предоставлено пресс-службой «Воркутауголь».

Улучшить жилищные условия за... 5 тысяч рублей!

- ...Мебель, кухню - все оставляем, заезжай и живи! - хозяйка Динара показывает мне свою прекрасную двушку в поселке Воргашор, что в 15 километрах от центра Воркуты. За окном - пурга, а здесь тепло, уютно, в ее 52 квадратах хороший ремонт, а во дворе - шикарный детсад с бассейном. Динара нахваливает квартиру, а я снова ушам не верю, когда она повторяет цену.

- Многие звонят и думают, что это прикол у нас такой северный, - улыбается она. - Спрашивают: может, у вас там нет ничего, ни дверей, ни крыши? Сами смотрите - все есть! И всего за 65 тысяч! Не долларов, не евро - российских рублей!

- Коммунизм прямо какой-то!

- Жилье здесь всегда было дешевое, - пожимает она плечами. - Люди пытаются выехать, кто в центр, кто вообще с Севера. Климат, да и инфраструктура не так развита, с работой проблемы. В Воргашоре закрывается поликлиника, «Скорой» уже нет. Зимой заносы… Хотя скоро в поселке кинотеатр откроется.

Иные воркутинские поселки, как, например, Промышленный, давно превратились в поселки-призраки.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И много желающих купить?

- С апреля продаем. Не получится - будем властям предлагать.

- И тоже на «большую землю» уедете?

- Мы не собираемся выезжать, я люблю наш город, у меня хорошая работа в местной воинской части.

- Так почему продаете-то?

Динара выдерживает паузу и, улыбаясь, окончательно добивает:

- Мы в соседнем подъезде купили. Трехкомнатную. За 70 тысяч рублей. Получается, улучшили жилищные условия за 5 тысяч. А вы в Северном были? Там еще веселее…

Вокруг Воркуты немало памятников заключенным ГУЛАГа.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Окна без занавесок

«Веселее» - не то слово. И если в центре Воркуты жизнь кипит, то здесь, всего в 15 минутах езды от него, - целые кварталы мертвых сталинок, в которых еще несколько лет назад жили люди. Разбитые окна, вырванные батареи и заснеженная скульптура Ленина у пошарпанного, но пока еще работающего Дворца культуры. Вождь сильно наклонился вперед, словно тоже приготовился сбежать из Северного вслед за пролетариатом.

- В этом доме всего 15 семей живет, - прерывает меня прохожий, заметивший, что я пытаюсь посчитать светящиеся окна 80-квартирной пятиэтажки. - На всех остальных, видишь, занавесок нет, съехали, значит. Похоже, тоже уплотняться скоро будем. Супруга нашу трешку три года назад купила за 160 тысяч, а сейчас избавиться от нее не можем, тысяч за 50 хотя бы продать…

Упомянутые три года назад Северный окончательно и потерял свою привлекательность для жизни. В 2016 году здесь рванула дававшая всему поселку работу шахта «Северная», погубив 36 шахтеров и спасателей. Шахту решили не восстанавливать, и поселок стал стремительно вымирать.

Жилье, давно оставленное людьми в бывших шахтерских поселках, представляют собой грустное зрелище.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Погасите долги по ЖКХ и заселяйтесь!

…Тем временем слухи о залетном человеке, интересующимся жилищным вопросом, набирают обороты.

- Ой, квартиру ищете? - встревает в разговор женщина. - Давайте я Юленьке позвоню. Она 16 тыщ долгов по «коммуналке» накопила. Она здесь не живет давно, а счета все приходят. Погасите за нее квартплату и заселяйтесь! Ох, и хорошая у нее квартира!

- Ну ты загнула! - смеются рядом парни, прямо на морозе дующие пиво. - Наши знакомые только за переоформление свою отдали. А мы трешку за «коммуналку» снимаем.

Люди вслух опасаются, что мародеры сопрут из брошенных соседних квартир батареи (тогда весь подъезд замерзнет) и клянут тот день, когда они попали в капкан, в свое время приватизировав квартиры: уехать-то можно в любой момент, но что делать с частной собственностью? Продать - не продашь, в то время как коммунальные платежки будут приходить исправно, а собственник обречен оплачивать их, где бы он ни находился (деприватизация-то возможна, но это муторно и долго). И с завистью вспоминают соседей, которые умудрились перехитрить государство, попросту не став в свое время приватизировать углы, - написали заявления о прекращении договора найма (мол, муниципальная, вот и забирайте), и преспокойно уехали, как говорят здесь, «в Россию». Оставшиеся гадают: через сколько лет их Северный превратится в очередной поселок-призрак, которых в округе уже немало - Юр-шор, Промышленный, Хальмер-Ю?.. - Когда-то здесь 22 тысячи жило, теперь и шести, наверное, не будет, - берется подсчитать звонарь местной церкви Владимир Николаевич. - Из трех школ осталась одна. У меня 9 детей и я только по ученикам сужу - за год в школу пошло на 120 детей меньше…

Звонарь Владимир Николаевич с грустью рассказывает, как на его глазах вымирает поселок СеверныйФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Самый быстро вымирающий город страны

Не надо быть сильным аналитиком, чтобы понять, что проблема, с которой столкнулась легендарная Воркута, началась сразу с развалом СССР. Как и большинство вымирающих российских городов и деревень, свою черную метку «столица мира» получила с развалом Союза. Коксующийся уголь с воркутинских шахт неожиданно стал никому не нужен, начались переделы собственности, а шахтеры, вмиг лишившиеся северных привилегий и месяцами сидевшие без зарплаты, гурьбой повалили на Большую землю. И с тех пор пульс города неуклонно слабел. Если в 1991-м в «воркутинском кольце» жило 220 тысяч человек, то сегодня здесь официально зарегистрировано менее 74 тысяч (наличного населения же - около 61 тысячи человек). Воркута скукожилась в три раза, за что получила печальный титул самого быстро вымирающего города России. Только в этом году она «похудела» еще на тысячу с лишним жителей...

И вот ведь парадокс: вроде бы градообразующая угольная промышленность Воркуты и восстановилась после «святых 90-х», и зарплаты здесь самые высокие по отрасли (50 тысяч для новичка, 100 тысяч - для опытного рабочего), и всевозможных «плюшек» навалом, включая добровольное медстрахование, бесплатный современный профилакторий два раза в год, 15 лет подземного стажа для выхода на пенсию, но воркутинцы продолжают уезжать.

Заснеженный вождь в поселке Северный сильно наклонился вперед, словно тоже собрался рвануть вслед за пролетариатомФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Где брать шахтеров?

- На сегодня у нас более 100 свободных вакансий рабочих специальностей, - рассказал «Комсомолке» представитель компании «Воркутауголь», которая в прошлом году выдала на-гора 9,6 миллиона тонн высококачественного угля, Андрей Харайкин. - Последние годы стараемся искать сотрудников извне. Это в основном люди, так или иначе связанные с угольной промышленностью, - Ростов, Инта, где в прошлом году закрылась единственная шахта. Но мы заинтересованы в том, чтобы люди укрепились здесь. Вахтовики, приезжающие на 3 - 6 месяцев, не решат проблему.

С началом войны на Украине кадровыми дырами воспользовались и многие шахтеры Донбасса, переехавшие с семьями в Заполярье. Дешевое жилье сыграло им только на руку: пока их коллеги ездили по России, тщетно пытаясь у кого-нибудь прописаться (только после этого можно начинать оформлять гражданство России), донецкие скупали пустые и сильно упавшие в цене квартиры, начиная легализовываться в стране.

- Нам нужны люди. Вот если бы все местные выпускники техникумов шли работать на шахты, но… - вздыхает Андрей Харайкин.

Новая надежда

Я, кажется, догадываюсь, о чем он. Тенденции по всей России одинаковые: рабочие специальности у молодежи не в моде, всяк норовит после учебы в теплом офисе обустроиться, а вот таких уютных и хорошо доходных мест как раз немного. Добавьте сюда суровые природные условия (всего 70 дней в году без морозов, темная зима с колючими метелями и средней январской температурой почти минус 20 градусов, полярный день длиной в полтора месяца), и будущее будет весьма туманным.

Бывший Дворец культуры брошенного поселка ПромышленныйФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Кроме того, нормальное сообщение с Большой землей есть лишь по железной дороге, сюда не летают крупные авиаперевозчики, а чтобы вырваться на Большую землю на машине, нужно сначала погрузить ее на железнодорожную платформу и доехать вместе с ней до Сосногорска (почти 700 км) - автотрассы отсюда, о которой мечтают еще со времен СССР, попросту нет, отчего воркутинцы чувствуют себя отрезанными. В морозы можно, конечно, попробовать пробиться до цивилизации по зимнику, но уж очень риск большой…

Поэтому здесь, как манны небесной, ждут специального федерального плана развития Воркуты и Инты, разработать который Владимир Путин поручил правительству в августе этого года. Где, как надеются, обойдется без воды и лирики, и найдется место и обновлению города, и реальной экономике, включая развитие авиасообщения, долгожданную дорогу «в Россию», господдержку угольной промышленности...

А потом, помечтав и порадовавшись за то, что Москва обратила на них столь пристальное внимание, воркутинцы с неким упреком добавят, что из почти 4 миллиардов налогов, которые в 2018 году уплатил градообразующий «Воркутауголь», в городскую казну перепало лишь 118 миллионов. Остальное ушло в республиканский и федеральный бюджеты. Впрочем, эта тема совсем для другого репортажа...

МНЕНИЕ

Игорь ГУРЬЕВ, мэр Воркуты:

На содержание 5 тысяч пустых квартир город тратит полмиллиарда в год

- Как правило, воркутинцы самостоятельно решают вопрос с квартирами. Массового характера подарков жилья городу нет. Это единичные случаи - 2 - 3 заявления в месяц, но мы не сторонники этого. Если жилье находится в городской черте, мы рассматриваем его на состояние, расположение и можем взять, чтобы сразу передать очередникам, которые проживают в аварийных домах. Что касается поселков, то там ситуация в точности до наоборот, и мы такие квартиры, как правило, не берем. Сегодня у нас достаточно пустующих квартир - более 5 тысяч. В основном в поселках, и все бремя обслуживания ложится на местный бюджет - в год мы на их содержание тратим более полумиллиарда рублей. Поэтому брать еще квартиры и нести дополнительные расходы нецелесообразно.

В Воркуте действуют социально-экономические программы по расселению и уплотнению жителей домов. Например, есть два полупустых дома, в одном из них мы ремонтируем квартиры, уплотняем людей в один, а пустующий отключаем. В Воргашоре в прошлом году переселили 160 семей, 8 домов было отключено от коммуникаций, в Северном было отремонтировано 80 квартир: в них переселили жителей аварийных домов поселка Цемзаводского. Есть федеральная программа по переселению людей с Севера. По ней выделяются сертификаты, ими они могут расплатиться в любом регионе. Но там большая очередь, около 14 тысяч человек, в среднем же выдаются 230 - 240 сертификатов в год - в первую очередь инвалидам и пенсионерам.

И естественно, с огромной надеждой ждем утверждения и запуска плана развития Воркуты, который даст городу вторую жизнь.