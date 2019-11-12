Снизить пенсионный возраст могут тем, кто отработал на Дальнем Востоке 20 лет

На Дальнем Востоке необходимо вернуться к прежнему пенсионному возрасту: 55 - для женщин и 60 - для мужчин. С таким громким заявлением выступил глава комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, это поможет мотивировать граждан оставаться на богатой ресурсами, но малозаселенной территории. А людям из Европейской части России - переезжать туда (пока процесс идет в обратном направлении).

«Комсомолка» дозвонилась депутату, чтобы он объяснил свою инициативу.

- Сколько времени человек должен отработать на Дальнем Востоке, чтобы быть достойным досрочного выхода на пенсию?

- Пока это в стадии обсуждения. Но на мой взгляд, не менее 20 лет. Для женщин это должно зависеть еще и от количества детей. Но не 5-10 лет. Человек должен солидное время отдать. Мы эти нюансы еще не рассматривали - вопрос, проголосует ли Дума в принципе. В советское время на Дальний Восток ехали, чего греха таить, заработать деньги, вернуться на материк, купить машину, квартиру. Ну а сегодня мы видим, что «дальневосточный гектар» не очень прельщает, потока молодежи не поехало в регион.

- Много денег потребуется на реализацию вашей идеи?

- По моим расчетам, инициатива может затронуть 1,2-1,3 млн человек. Деньги небольшие. Если говорить обо всем Дальневосточном округе, то потребуется более 20 млрд руб. Если только север брать, Арктику, то меньше будет - 15-16 млрд. руб.