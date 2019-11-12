Мальчика пытались похитить у школы в Калуге

Во вторник, 12 ноября, следственное управление СК РФ по Калужской области сообщило о попытке похищения девятилетнего ребенка в Калуге.

«11 ноября 2019 года неизвестный мужчина, находясь у входа в школу №12 Калуги, с помощью физической силы посадил в припаркованный неподалеку автомобиль 9-летнего мальчика, вышедшего из школы после окончания занятий. Увезти ребенка похитителю не удалось, так как он смог выбежать из машины», - говорится в сообщении.

Калужане в соцсетях сообщают, что по этому случаю в школе прошли экстренные родительские собрания.

Директор школы № 12 отказался давать комментарии.

- Даже если это и было, я не могу давать никакие комментарии в интересах следствия, - сказал корреспонденту «КП-Калуга» директор школы № 12 Владимир Повереннов.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем в социальных сетях пользователи, представляющиеся родителями учеников школы № 12, пишут, что мальчика пытался похитить его отец.

«Не паникуйте. Наш классный руководитель написал, что родители этого мальчика в разводе, и они никак ребенка поделить не могут, мальчика хотел увезти отец», - сообщает мама одного из школьников.

По ее словам, классный руководитель сообщил об этом в родительской группе в WhatsApp после того, как там началась паника.

Правоохранительные органы данную информацию пока не комментируют.