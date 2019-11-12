2019-11-12T17:21:46+03:00
Политика

Путину рассказали про средний возраст российского академика

В четверг в РАН пройдут выборы, на которых не должно быть чиновников
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент РАН Александр Сергеев пришел к президенту страны рассказать, что сделано, чтобы выборы не вызвали никаких нареканий. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент РАН Александр Сергеев пришел к президенту страны рассказать, что сделано, чтобы выборы не вызвали никаких нареканий. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

- Уже со стороны заметно, что в этот раз работа организована достаточно прозрачно для научной общественности, - оценил Путин подготовку к предстоящим 14 ноября выборам в Российской академии наук. - Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий. Все люди очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук. Я хочу пожелать всем претендентам удачи.

Президент РАН Александр Сергеев пришел к президенту страны рассказать, что сделано, чтобы выборы не вызвали никаких нареканий.

- В этом году, чтобы сделать выборы максимально прозрачными, опубликовали на интернет-портале подробные данные обо всех соискателях, - доложил он. - И на 76 позиций академиков и на 171 позицию члена-корреспондента претендуют значительное количество людей.

- После выборов в прошлый раз средний возраст какой был? - поднял еще одну большую проблему Путин.

- Это одна из существенных проблем, которая у нас сейчас имеется, - признал Сергеев. - Средний возраст академиков у нас 75 лет, а средний возраст членов-корреспондентов – 68 лет. Среди соискателей средний возраст – 67 лет у академиков, у членов-корреспондентов – почти 59 лет. И вопрос об омоложении – это очень существенный вопрос. У нас есть несколько предложений, каким образом нам действовать.

Три года назад подобные выборы закончились скандалом - президент раскритиковал крупных чиновников, баллотировавшихся в академию несмотря на его личный запрет.

- Мы помним вашу критику, мы очень аккуратно к этому отнеслись в этом году, и таких случаев у нас больше не будет, - пообещал глава РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в части под Читой, где боец убил восемь человек, поделился с "КП" своим взглядом на трагедию
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков прокомментировал «КП» публикацию на китайском ресурсе «аналитики» о возможной оккупации Калининградской области силами НАТО за 2 дня…
Анатолий Вассерман: «Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем»
Зачем запрыгивать на подножку, когда можно ехать в бизнес-вагоне? Публицист, политический консультант, экономический аналитик, многократный победитель интеллектуальных игр - об условиях развития малого и среднего бизнеса в России
Новости 24
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»
"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"
На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»
Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов
В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту