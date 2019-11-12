2019-11-12T18:32:21+03:00
Звезды

Модный приговор: Высоцкая в бриллиантах, Пугачева в сапогах-казаках и новая жена Егора Кончаловского в коже

Звезды посетили премьеру фильма «Грех»
Ирина ВИКТОРОВА
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Юлия Высоцкая выбрала платье с соблазнительным декольтеЮлия Высоцкая выбрала платье с соблазнительным декольтеФото: Личный архив
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Накануне старта нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» в прокате, режиссер показал картину звездным друзьям. По традиции на премьеру к Кончаловскому собрались самые именитые знаменитости. Все ждали Аллу Пугачеву и она пришла! Алла Борисовна на красной дорожке порассуждала о том, почему «грех рядом с искусством»:

«Искусство и есть грех. В принципе мы идем на этот грех, он только тогда как-то облагораживается, если наполнен посылом в сердца людей...»

Все ждали Аллу Пугачеву и она пришла! Фото: предоставлено организаторами

Все ждали Аллу Пугачеву и она пришла!Фото: предоставлено организаторами

Пугачева сказала, что всегда старается посещать премьеры фильмов, когда у нее есть время. Для выхода в свет на «Грех» Алла Борисовна предпочла строгий черный брючный костюм и шляпку. Обувь у Примадонны тоже в тренде: для красной дорожки певица выбрала сапоги-казаки с устойчивым каблуком и острым носком, теперь эту модель часто шьют без элементов декора.

В черном была еще одна суперзвезда вечера - супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. Актриса и телеведущая не случайно выбрала платье с соблазнительным декольте - Юлия в этот вечер выгуливала шикарное бриллиантовое колье, а в ушах у нее сверкали длинные серьги с драгоценными камнями. Такой гарнитур стоит около 5 миллионов рублей.

Степан Михалков с женой традиционно демонстрируют идеальный вкус и модные тренды Фото: предоставлено организаторами

Степан Михалков с женой традиционно демонстрируют идеальный вкус и модные трендыФото: предоставлено организаторами

Егор Кончаловский пришел на премьеру к отцу с мамой Натальей Аринбасаровой и молодой женой Марией Леоновой. Сыну Марии и Егора уже два с половиной года, но пара редко посещает светские мероприятия, поэтому супруга режиссера смущалась из-за повышенного внимания к своей персоне. Леонова выбрала для выхода в свет черный жакет и кожаную юбку.

Егор Кончаловский пришел на премьеру к отцу с мамой Натальей Аринбасаровой и молодой женой Марией Леоновой Фото: предоставлено организаторами

Егор Кончаловский пришел на премьеру к отцу с мамой Натальей Аринбасаровой и молодой женой Марией ЛеоновойФото: предоставлено организаторами

Надежда Михалкова была в любимом «мужском пиджаке», который удачно скрывал не совсем удачный крой ее вечернего платья. А вот Степан Михалков с женой традиционно демонстрируют идеальный вкус и модные тренды.

Надежда Михалкова была в любимом «мужском пиджаке» Фото: предоставлено организаторами

Надежда Михалкова была в любимом «мужском пиджаке»Фото: предоставлено организаторами

На ковровой дорожке в этот вечер отличалась экс-жена Марата Башарова. Екатерина Архарова впервые после родов вышла в свет, и видимо поэтому забыла о дресс-коде. Муж актрисы бизнесмен Артем Илясов щеголял на красной дорожке в мятых джинсах, а Архарова и вовсе в спортивном костюме и жилетке.

Екатерина Архарова впервые после родов вышла в свет Фото: предоставлено организаторами

Екатерина Архарова впервые после родов вышла в светФото: предоставлено организаторами

Фильм «Грех» о жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти в прокате с 14 ноября.

Грех (реж. А. Кончаловский, 2019) Официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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