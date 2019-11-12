2019-11-13T00:49:16+03:00
Звезды

«Дети эти движок жизни. Мы хотим пятерых!»: Регина Тодоренко стала «Женщиной года»

В голосовании ежегодной премии журнала «Glamour» телеведущая обошла Светлану Лободу, Анну Михалкову и Светлану Ходченкову
Алена МАРТЫНОВА
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Регина Тодоренко обошла Светлану Лободу, Анну Михалкову, Светлану Ходченкову, Юлию Пересильд и других конкурентокРегина Тодоренко обошла Светлану Лободу, Анну Михалкову, Светлану Ходченкову, Юлию Пересильд и других конкурентокФото: Михаил ФРОЛОВ
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За 15 лет премии «Женщина года» обладательницам заветной статуэтки становились Ирина Шейк и Полина Гагарина, Ксения Собчак и Тина Канделаки, Вера Брежнева и Алина Кабаева... На этот раз больше всех голосов на сайте премии набрала ведущая Регина Тодоренко, обойдя Светлану Лободу, Анну Михалкову, Светлану Ходченкову, Юлию Пересильд и других конкуренток. Оно и неудивительно: Регина успевает все – вести программу для молодых мам и собственное шоу на YouTube, а главное - воспитывать сына Мишу, которому сейчас 11 месяцев. Кроме того, летом телеведущая вышла замуж за певца Влада Топалова: это год для неё определенно удачный!

- Дети эти движок жизни, они очень мотивируют, - призналась журналистам Тодоренко после награждения. - Если раньше я работала исключительно для себя, то теперь - чтобы подать пример сыну.

Регина Тодоренко стала «Женщиной года» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Регина Тодоренко стала «Женщиной года»Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Муж уже поздравил вас? - поинтересовались репортеры.

- Если честно, он сейчас дома укладывает спать нашего ребёнка, но я думаю, что когда приду, меня будет ждать большой букет. А перед выходом он сказал мне: «Держись, курица, ты победишь!».

- Курица? А вы его как называете?

- Перчиком! А на самом деле, спасибо ему за поддержку - если бы не муж, не видать мне победы!

- Вам кто-то помогает с ребёнком?

- Мне помогают бабушки, тети, и конечно, няни. Хотя сын у нас растёт ребенком гримёрный и концертных площадок - но что поделать, таких уж родителей он выбрал!

- Как насчёт второго малыша?

- Очень хотим и работаем над этим. Я всегда мечтала о большой семье. Почему должно быть двое детей? Я хочу пять! Я поняла, что с одним малышом можно успевать работать - я вышла через две недели после родов. Говорят, когда детей много, с ними ещё легче.

- А кто для вас женщина года?

- Это, конечно, моя любимая мамочка. И она тоже хочет много внуков, потому что с каждым новым ребёнком ты становишься все лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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