Как корреспондента «КП» учили на Украине строить демократию в России

Часть 1

Часть 2

В предыдущих частях журналист рассказала, как юридически подкованные лекторы учили участников школы принципам, лежащим в основе истинного демократического государства. А на званом ужине корреспондент «КП» решила напоить участников и узнать, что у них на уме…

Такси мчало нас по ночному Киеву в отель, где жили участники школы. Чтобы протрезветь, мы опустили окна в авто.

- И как тебе, мразь, дышится воздухом свободы? - шутя, спросил меня одессит Костя.

А на улице тем временем разносился запах гнили.

Видимо, над Днепром умирали пережитки Советского Союза.

- А я чувствую себя в Киеве как дома, - надеясь задобрить украинских участников, сказал Андрюша из Вышки.

- В этом у вас, русских, и проблема, - выдала преподавательница из Одессы Алена. Она оставалась приветливой до тех пор, пока речь не заходила о политике и майдане. - Вы, находясь в независимой стране, чувствуете себя не гостями, а хозяевами. Помни, Украина не твоя страна.

Андрей обиженно замолк и, когда мы добрались до отеля, отказался от «банкета».

ОТ ДИКТАТУРЫ К ДЕМОКРАТИИ

- Я вообще не пьянею, - предупредил белорус Назар, подставляя стакан. Казахстанская правозащитница Дарига откупорила бутылку коньяка.

- Революции сейчас невозможны нигде - государства стали мощнее граждан, - говорил Назар.

- Ты не сторонник Джина Шарпа, отца «цветных революций»? - поинтересовалась я, припоминая труд Шарпа «От диктатуры к демократии», ставший библией современных переворотов от Грузии и Украины до Турции и Египта.

- Обожаю его! Но его теория - прошлый век. «Цветных революций» не существует. Это обычная смена элит и создание в СМИ картинки уличных протестов. Электорату только кажется, что от него что-то зависит. Но это не так. Я сторонник мягкой силы. Нужно проводить системные изменения через глубинное реформирование. Если общество пассивно, этим занимаются элиты, задабривая и отвлекая народ. Если общество активно, то перемены возможны и без революций при косвенном участии властей, - пояснял белорус.

- Такой умный, а в Беларуси порядок не наведешь? - встрепенулась украинка Алена. Назар отмахнулся:

- Я же объясняю. Общество неактивно, Лукашенко и КГБ держат все под контролем. Да и масштаб не тот. Другое дело Россия!

Участники, желавшие оказаться в Школе, могли заплатить за учебу 500 евро и пройти вне конкурса. Так обещали организаторы. На практике все проходили «кастинг».

ПРИСТЕГНУТАЯ АГЕНТУРА США

Казахстанский коньяк кончился, и мы перешли на молдавский. Обжигающий напиток все больше развязывал язык.

- Россия ведет неразумную политику на постсоветском пространстве. Это особая зона, где пропаганда и мягкая сила не всегда работают. - Рука Назара пролетела у меня перед носом. - У России есть преимущества перед США: контакты с местными элитами, торговые связи, единое культурное пространство. Но этим она не пользуется. Американцы работают с бывшими республиками по одной схеме: создают «пристегнутую» агентуру. Никакой великой миссии - людей подсаживают на бабки, гранты. По мне, такая мягкая сила - чистое разбазаривание денег. Идеологию внедряют иначе.

- Отец, - обратился к Назару одессит Костя, щурясь, - а тебе точно 22 или ты, как Бенджамин Баттон, из старика превращаешься в младенца?

Белорус смерил Костю взглядом:

- Идеология внедряется не так. Отбираются общественники, студенты, политики, их возят по Штатам, показывают, как все здорово. Дороги ровные, города красивые, зарплаты на высоте. Это работает. И когда те же украинцы выбирают, кто лучше - Россия или Штаты, - выбор будет за США. Потому что Россия по этим показателям проигрывает. А что до западных ценностей - феминизм и ЛГБТ, - то их можно привить только узкой прослойке общества.

- Назар, тебе бы работать на Путина, - пошутил казах Ержан, надеясь задеть белоруса.

Глава Международной школы медиаправа и по совместительству ЦЕДЕМ Тарас Шевченко учил участников Школы разбираться в делах о клевете.

День 8-й

«ИДИТЕ И ВОЮЙТЕ»

Чтобы понять, каких взглядов придерживается украинский участник школы, надо завести разговор о майдане. События 2014 года, Крым и Донбасс срабатывают как лакмусовая бумажка. Но когда на тему истории ругаются русский и украинец, это политическое ток-шоу. А когда два украинца - это уже гражданская война, куда русскому лучше не соваться.

- Памятники Екатерине II в Украине надо снести, - агитировала Мила из Львова. - Она притесняла украинцев! Стерла наше национальное сознание, превратив нашу страну в Малороссию. Уничтожила Запорожскую Сечь!

- Она Украину от османов и поляков защищала. Присоединила Правобережную и Южную Украину, Крым! - возмущался одессит Костя. Видимо, он не хотел одесскому памятнику Екатерине судьбы киевского Ленина, которого свалили во время евромайдана.

Мила хотела возразить, но сдалась.

- Как же не люблю этих оголтелых патриотов с Западной Украины, - жаловался мне потом Костя. - Громче всех орут, что войну в Донбассе прекращать нельзя, что надо давить сепаров. Я им говорю: так идите и воюйте. Тут же умолкают. Они хотят, чтобы мы в Донбассе воевали - Харьков, Одесса, Николаев. А сами удобно устроились под боком у поляков и венгров.

Званый ужин из грузинского ресторана плавно перетек в отель, где жили все участники Школы.

День 10-й

«ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ»

От основ журналистики перешли к юридическим тонкостям. Лекторы учат разбираться в делах о диффамации, то есть клевете.

Главная мысль, которую нам вбивают в голову, говоря о диффамации: за оценочное суждение (выражение мнения) привлечь к ответственности нельзя, а за перечисление фактов можно. Поскольку первое доказать невозможно.

- Статья о клевете в постсоветских странах может нести уголовное наказание. Но в демократическом государстве, к которому мы стремимся, за клевету не должны сажать, - твердил глава школы Тарас Шевченко. - Наши власти любят использовать такой инструмент влияния на общество в качестве охлаждающего эффекта.

Во всех лекциях сотрудников Центра демократии и верховенства права, проводившего школу, была мысль: государство - это зло. От него ждать хорошего не надо.

- Охлаждающий эффект - это показательная порка. Возьмем Россию и 282-ю статью, когда людей привлекают к уголовной ответственности за публикации в соцсетях. Чтобы произвести охлаждающий эффект на все общество, государство выбирает не слишком жесткий пост и судит человека по 282-й. После этого власти объясняют: «Если могут посадить за такую ерунду, что же будет, если власть критиковать жестче? Будет еще хуже». Так у общества отбивают желание что-либо делать. Кому хочется в тюрьму? И в будущем государство получает послушное общество. Поэтому наша с вами цель - добиться отмены уголовного преследования за клевету.

Продолжение следует.

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