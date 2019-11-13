Секс-тренер обещал красавицам мужей-олигархов, а сам сколотил финансовую пирамиду

«ЛОХУШКИ, ПОШЛИ ВОН!»

- У вас еще есть шанс сейчас встать и уйти. Через минуту я закрою дверь. А что тут будет дальше происходить, поверьте, не для слабонервных. Шуточки закончились на первом тренинге, а тут все по-взрослому: групповой секс, кавказцы, наркотики! Так что, лохушки, пошли вон!

5 из 75 красоток, собравшихся на тренинге секс-коуча Дениса Байгужина, встали и ушли. Остальные ровно 24 часа провели взаперти, выполняя немыслимые задания, которые, как обещал тренер, помогут им выйти замуж за богатых мужчин (некоторые девушки вели запись, в том числе там есть и приведенные выше слова коуча).

- Девочки выходили по одной и рассказывали о себе. Вместо слов поддержки в их адрес Денис сыпал оскорблениями в духе «да посмотри на себя, ты же жирная, уродливая», - рассказала «КП» 38-летняя предпринимательница из Москвы Ирина Хамицкая. - Телефоны он у нас забрал, и выйти не было возможности. В здании дежурили охранники. Весь тренинг был построен на унижениях. Мне предложили при всех обрезать волосы. Чтобы доказать, что я не консьержка, а альфа-самка. Я отказалась. Но были девочки, которые шли на все. Они дрались, раздевались догола, резали свою одежду, топили паспорта.

За всю эту «прелесть» красавицы платили налом: каждая по 25 тысяч рублей. И таких тренингов, судя по расписанию «гастролей» Байгужина, которое есть в открытом доступе, по всей стране сотни. Вышел ли кто-то из «байгужанок» (так «свадебный генерал» зовет своих клиенток) замуж за миллионера, история умалчивает. Но что некоторые после этих тренингов, простите, остались без последних трусов, это факт.

Дениса Байгужина подозревают в мошенничестве. Фото: vk.com

КТО ТАКОЙ БАЙГУЖИН

«Я успешный женский тренер номер один, мотивационный спикер, психолог, писатель, бизнес-тренер, ведущий теле- и радиопрограмм, консультант по вопросам отношений между мужчиной и женщиной, консультант по достижению лидерства и успеха в жизни женщины» - так о себе рассказывает сам Денис Байгужин в видеообращениях, выложенных в соцсетях.

Уже восемь лет он живет со статусом в соцсетях «выдаю девушек замуж». Сотни тысяч подписчиц, раскрученный ютьюб-канал и две авторские книги из серии «как найти и охмурить богатого мужика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743369" frameborder="0"></iframe> Дениса Байгужина подозревают в мошенничестве, но обиженные клиентки накопали на него компромат, который, похоже, тянет еще и на статью.

ДАРСТВЕННАЯ НА КВАРТИРУ И КРЕДИТ

Но одними тренингами сыт не будешь. Год назад Байгужин заявил своим подписчицам в сети: «Налетайте, стартовала продажа акций ООО «Империя Байгужина». И клиентки понесли деньги в «империю».

Ирина Хамицкая вложила 250 тысяч рублей. Зачем? Женщина сама не знает.

- Меня подкупили ролики о его бизнесе на тренинге. Он там рекламировал свои салоны красоты, спа, рестораны, - рассказала «КП» москвичка Алена Гервасий. - Выглядело все очень заманчиво: идеальный бизнес - все для девочек. Но никаких акций мне не дали. Денис сказал, что ему удобнее оформить все простой распиской займа. Дивиденды (20%. - Ред.) обещал платить каждый месяц. Но получила я свои 3400 рублей только один раз. Год он кормил меня обещаниями, якобы вот-вот все вернет. А потом я не выдержала и пошла в полицию.

История другой Алены куда драматичнее. В общей сложности тренер обобрал ее более чем на 6 миллионов рублей.

- Год назад не стало моих родителей. Я тогда чуть с ума не сошла. Вот тут-то в моей жизни и появился Денис Байгужин, - рассказывает «КП» москвичка Алена Мангур. - Я стала ходить на его тренинги и после одного из них поделилась с ним своими переживаниями о смерти близких. Он нашел слова поддержки. Тогда я думала, что все это искренне, в какой-то момент мне даже казалось, что Байгужин заменил мне отца. Но все было только ради моих денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743370" frameborder="0"></iframe> Секс-коуч, который обещал москвичкам богатых мужей сколотил финансовую пирамиду на доверчивости самых красивых девушек Москвы.

Наличными по простой расписке Алена передала сначала два миллиона.

- Первое время он выплачивал мне проценты, видимо, рассчитывая на новые вложения. Спустя два месяца Байгужин убедил меня взять кредит на 2 миллиона 300 тысяч рублей. Деньги я прямо в банке отдала его помощнику, а сам Байгужин руководил всем процессом через мессенджер. Эту переписку я уже отдала полиции. А потом он узнал о квартире в Подмосковье, которая досталась мне в наследство от отца. Сейчас не понимаю как, но он убедил меня сделать на него дарственную. Квартиру тоже оценили в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Денис уверял, что деньги я вкладываю в акции. Но когда я отдала последнее, все выплаты прекратились. Когда опомнилась, стала разбираться, и выяснилось, что у него нет никаких салонов красоты и ресторанов. Оказалось, что он просто снимал видео в чужих фирмах, выкладывал их в социальные сети и выдавал за свои.

С заявлениями в полицию обратились более десяти обманутых москвичек, и цифра увеличивается, каждый день заявления несут новые клиентки Байгужина. Суммарный ущерб сейчас 11 миллионов рублей. Сам Байгужин от комментариев отказался. На него заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Байгужин выпускал книги-инструкции, как охотиться на миллионеров. Но для большинства красавиц история закончилась крахом.

Комментарий специалиста

«Девушкам подмешивали психотропные препараты!»

Жан БОТАНОВ, юрист, руководитель общественного движения по борьбе с «инфоцыганами» (так называют лжекоучей):

- В реальности никакого бизнеса, а уж тем более «бизнес-империи» у Байгужина никогда не было. ООО «Байгуд» - это единственное связанное с ним предприятие, которое зарегистрировано по несуществующему адресу и где учредителем является подставное лицо. Байгужин построил классическую финансовую пирамиду. Чтобы выманить больше денег, первый месяц жертвам перечисляли небольшой процент. Многих уговаривали привлечь подруг и за это тоже обещали проценты. Если жертва переставала вкладывать деньги, все выплаты приостанавливались. Я лично общался с пострадавшими, и есть все основания подозревать, что девушкам могли подмешивать психотропные вещества в напитки. У многих были проявления амнезии. Они не помнят адресов, где проходили эти «закрытые тренинги». Другие рассказывают о головных и мышечных болях после таких сеансов. При этом в момент тренингов девушки находились в эйфории: некоторые с радостью выполняли даже самые безумные указания.

Посты благодарности в соцсетях должны были доказывать: денежки от папиков потекли, все идет к успеху. Фото: vk.com

Кстати

«Хотел быть каким-то героем»

Байгужин в 2010 году уже был судим по статье «мошенничество». Тогда его взяли на другой афере: в Москве он работал лже-частным детективом. Видео его первого допроса тогда облетело все телеканалы.

«- Чтобы работать частным детективом, нужна лицензия. У вас она была? - спрашивает следователь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743368" frameborder="0"></iframe> Секс-коуч, который обещал москвичкам богатых мужей сколотил финансовую пирамиду на доверчивости самых красивых девушек Москвы.

- Я играл... Мне просто с детства хотелось быть каким-то героем, - отвечает Байгужин».

По приговору в колонии-поселении тогда Байгужин провел чуть меньше года.