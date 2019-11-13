Президент Боливии сбежал от протестующих в Мексику

Несмотря на то, что Эво Моралес ранее утверждал, что не собирается покидать Боливию, видимо, из-за угрозы ареста он решил перебраться в Мексику. Самолет мексиканских ВВС вместе с ним и бывшим вице-президентом Альваро Гарсия Линером на борту вылетел в понедельник ночью из провинции Кочабамба, где экс-лидер находился под защитой своих сторонников. Впрочем, Моралес пообещал «скоро вернуться с большей силой и энергией». Сам бывший глава государства считает все произошедшее «гражданским, политическим и полицейским переворотом», а свой уход с поста объяснил желанием избежать насилия.

Угрозы Моралесу носили не эфемерный характер, а были вполне реальны. В воскресенье протестующие разгромили его дом, а несколькими днями ранее нападению подверглось жилище сестры бывшего президента. Все это происходило на фоне массовых избиений и похищений чиновников и их родственников. Например, был взят в заложники брат главы Палаты представителей.

Моралес опубликовал фотографию своего пристанища в первый день после ухода с поста. На снимке он лежит во дворе какого-то дома под навесом из простыней, натянутых на бельевых веревках. Подписан кадр просто: «Так прошла моя первая ночь после вынужденной отставки из-за переворота оппозиции при поддержке полиции. Вот так я вспомнил старые времена, когда был профсоюзным лидером».

Разгромленная протестующими резиденция экс-президента Боливии. Фото: EPA/ТАСС

Впрочем, будущее Моралеса еще не определено. У себя в Твиттере он сохранил описание своего аккаунта как «Президент многонационального государства Боливия», а формально отставка лидера не принята. Для этого ее должен утвердить парламент, где две трети принадлежат сторонникам экс-лидера, а это значит, что они могут просто не приходить на сессии, и голосование будет сорвано из-за отсутствия кворума.

Сейчас даже правоохранительные органы не могут навести порядок на улицах боливийских городов. В понедельник в Ла-Пас вошли маршем сторонники Моралеса из Эль-Альто, которые устроили столкновения с оппозиционерами. Многие соседи в этом главном городе страны уже объединяются в дружины, чтобы противостоять грабителям.

В результате глава местной полиции был вынужден обратиться к командованию вооруженных сил с просьбой вывести на улицы войска, чтобы хоть как-то взять ситуацию под контроль. Сейчас армия начинает проводить совместные операции с правоохранительными органами, а также взяла под охрану объекты коммунальной инфраструктуры.