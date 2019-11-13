Звёзды разделись на премии «Женщина года»: Асмус с голой спиной, Барановская без белья и Акиньшина в юбке-невидимке

Традиционная премия журнала «Glamour» хоть и проходит 15 лет, а все равно каждый раз удивляет светских хроникеров. И дело не столько в концентрации знаменитостей на квадратный метр (кроме нескольких звезд-номинантов на «Женщину года» приходят десятки знаменитых гостей), сколько в разнообразии вечерних туалетов.

Большинство артисток от машины до входа в «Геликон-оперу» по узким центральным улочкам столицы бежали без верхней одежды, но морозы звёздам оказались не страшны - только так рассекали с голыми спинами, впечатляющими декольте и разрезами во всю длину ног.

Лиза БоярскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и молодая мама Лиза Боярская (в этом году она родила второго сына) появилась в торжественных коридорах премии одной из первых. Волосы убраны в пучок, пышное чёрное платье, оголяющее плечи - в таком образе дочь «мушкетера» выглядела сногсшибательно и при этом довольно скромно. Держалась, как всегда, с достоинством, на вопросы репортеров отвечала кратко. А вот в кулуарах подальше от камер преображалась - смеялась с подругами и с удовольствием кривлялась для селфи.

- Теперь я поняла, что материнство - это мое, я вообще уже не представляю жизни без маленького человека, - призналась Лиза. - Конечно, со вторым ребёнком ощущения отличаются. Мне первых детей даже немного жалко - родители на них учатся, а вторым отдают всю любовь и ласку. От последующих малышей не зарекаюсь - пусть будет столько, сколько бог даст.

Кристина АсмусФото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус, также как и Боярская, приехала без мужа, взяв с собой такую же хрупкую и светловолосую подругу-двойника. Когда их авто припарковалось у «Геликона», следом синхронно остановилась другая машина - по случайному совпадению, полиция с включёнными маячками. И хотя стражи порядка просто ждали, когда начнётся движение, перепуганная Асмус в роскошном платье в пол с открытой спиной бросилась к ним с мольбой: «Пожалуйста, не трогайте дяденьку! Он не паркуется, только нас высадил!».

Вот и к репортерам актриса, чьё имя как только не просклоняли после скандальной секс-сцены в фильме «Текст», отнеслась также настороженно. На все вопросы отвечала железно: «Не даю интервью». А одному особо назойливому журналисту даже убрала микрофон от себя подальше - «Никаких вопросов». Разве что с фотографами была любезна - позировала, как попросят, справляясь то и дело, прямо ли висят ее длинные серьги.

Юлия Пересильд с Дмитрием ХрусталёвымФото: Михаил ФРОЛОВ

Объясняться за коллегу пришлось Юлии Пересильд, которой задали вопрос о «Тексте» и травле Асмус.

- Почему вы говорите «Вся страна ополчилась?», - сразу поправила прессу Пересильд. - Никакая это не страна, а отдельные люди, которым что-то не понравилось. Мне кажется, это их проблемы, а не Кристины. Я же от себя могу лишь восхититься ее актёрской работой. Собаки лают, караван идёт.

Группа «Фабрика»Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, сама Юля в этот вечер много позировала с телеведущим Дмитрием Хрусталёвым, шутливо пряча его в свой длинный плащ. А вот к законной супруге Марии Гончарук, которая недавно стала новой солисткой группы «Фабрика», заменив Сашу Савельеву, Хрусталёв перед камерами даже не подошёл.

Яна Рудковская и Евгений ПлющенкоФото: Михаил ФРОЛОВ

Другая звёздная пара - Яна Рудковская и Евгений Плющенко появилась на публике вместе, опровергая проблемы в отношениях. В новом шоу Ксении Собчак «Яна Супер», которое стартовало в выходные, продюсер и фигурист ругались на камеры, а потом Яна и вовсе призналась: у них проблемы, есть даже мысль расстаться. Но когда на «Женщине года» репортеры бросились к звёздной чете, Плющенко вдруг стал отказываться от фото, всячески проявляя недовольство необходимостью вновь позировать с женой-светской львицей. А стоило прессе пойти за парой, задавая вопросы в спину спортсмену, как он окончательно вышел из себя.

- ..., да ты можешь уйти отсюда?! - рявкнул на репортера прославленный олимпиец.

Юлия БарановскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Одним из самых эффектных нарядов премии стал комбинезон телеведущей и экс-жены футболиста Аршавина Юлии Барановской.

Чёрное одеяние с пышными рукавами оказалось хитро скроено: анфас Юлино декольте смотрелось в рамках приличия, а вот стоило звезде повернуться, как сквозь разрезы открывались волнующие виды.

Платье Юлии Барановской особенно эффектно выглядело сбокуФото: Михаил ФРОЛОВ

- Такая вот задумка дизайнера, - объяснила журналистам Барановская. - Но я всегда продумываю, насколько наряд соответствует мероприятию. На встречу с друзьями или семейный праздник я бы в таком не пошла... Но мой секрет в другом. Я могу быть одета как угодно, главное - хорошее настроение и свежее дыхание. Все друзья знают: нужна жвачка - спроси у Барановской.

По слухам, в личной жизни мамы троих детей все в порядке: Юлию видят то с одним, то с другим спутником, а на днях прошёл слух, что она и вовсе помирилась с Аршавиным. Но на все расспросы телеведущая отвечала уклончиво:

- Чтобы меня завоевать, во мне нужно прежде всего видеть девушку, а не человека из телека.

Сати КазановаФото: Михаил ФРОЛОВ

Неожиданно оголенной перед камерами предстала и экс-солистка «Фабрики» Сати Казанова. Ее наряд - чёрное платье-футляр тоже оказался с секретом, а именно, с открытой спиной. Певица кокетничала с репортерами, показывая крохотную татуировку на левой руке, значения которой не раскрывает, и рассказывала о своём новом увлечении - авторских семинарах-тренингах о самопознании.

- Я долго боялась их проводить, думала, придут люди поглазеть на знаменитость, похихикать, - призналась Сати. - Но публика оказалась на удивление адекватная, случайных людей там нет.

А кто ещё?

Анна ЧиповскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Анна СедоковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Анна Чиповская пришла в широких мини-шортах, певица Анна Седокова - в прозрачных брюках со стразами, глубоко беременная Ида Галич - соответственно сроку в свободном длинном платье, звезда «Ворониных» Екатерина Волкова - с декольте до пояса, актриса Екатерина Шпица - в блестящем вечернем туалете с вырезами на животе и бёдрах, Оксана Акиньшина - в пышной юбке, которая лёгким движением руки превращалась в прозрачное облако, открывающее взгляду больше, чем нужно...

Ида Галич с супругомФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина ШпицаФото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана АкиньшинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Не изменила себе и Глюкоза, чьи выходы с каждым разом становятся все откровеннее: певица явилась с сложносочиненном комбинезоне, местами очень провокационно-прозрачном и скроенном внизу широкими трусами.

Певица ГлюкозаФото: Михаил ФРОЛОВ

И только Зара на общем фоне выглядела чересчур одетой: для премии артистка выбрала закрытый пиджак и строгие брюки.

Певица ЗараФото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Все победители премии

Женщиной года стала Регина Тодоренко.

Мужчиной года - Сергей Бурунов.

Певицей года - Марув.

Парой года - Мария Ивакова и Никита Ефремов.

Командой года - Сборная России по синхронному плаванию.

Прорывом года - Катя Адушкина.

Актрисой года - Юлия Александрова.

Спортсменкой года - Алина Загитова.

Режиссёром года - Алина Пязок.

В номинации Проект года победила Марина Лошак.

В номинации Жизнь в розовом цвете - Надежда Сысоева.

В номинации Добрый поступок - Юлия Пересильд, Елизавета Муравкина, Анастасия Лебедева и Карина Ларина.