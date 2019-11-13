2019-11-13T22:56:33+03:00
Экономика

В России создали композитное топливо из бытового мусора

Разработка ученых Томского политехнического университета может решить проблему утилизации мусора и парниковый эффект за счет снижения выбросов от угольных электростанций
Анна ГЛАДКИХ
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Если из мусора делать топливо, можно избавиться от свалокЕсли из мусора делать топливо, можно избавиться от свалокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России успешно завершились исследования, результатом которых стало новое композитное топливо с высоким содержанием ТБО (твердых бытовых отходов). Ученые Томского политехнического университета опубликовали результаты своих исследований в «Journal of Environmental Management».

Новое топливо из мусора позволит эффективно утилизировать бытовые и промышленные отходы. Кроме того, применение мусорного топлива существенно снижает вредные выбросы в атмосферу. При его сжигании концентрации выбросов оксидов азота на 60% меньшие, чем при сжигании традиционного угольного топлива.

Как отметил доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков, при создании композитного топлива из мусора использовались отходы древесины, пластика, картона, резины и даже пищевые отходы. Их смешивали с водоугольным и органоводоугольным топливом.

Кроме бытового мусора, новое топливо содержит и промышленные отходы: отработанные масла, отходы нефтепереработки и углеобогащеия. А также в состав топлива вошла вода, и именно выделяющийся при сжигании водяной позволяет снизить концентрацию париковых газов.

Расчетный срок эксплуатации котла ТЭС — 20 лет. За это время одна такая станция сможет утилизировать почти 2 миллиарда тонн бытового мусора, 8 миллиардов тонн отходов углеобогащения и 13 миллионов тонн отработанных масел.

Для энергетической промышленности переход на такое топливо позволит в два — три раза снизить расходы на топливо, а кроме того, уголь высоких сортов, который так востребован в химической промышленности, не будет «вылетать в трубу» – ежегодно его можно будет экономить до 330 миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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