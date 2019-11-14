Россиян разоряют курсы финансовой грамотности

Финансовых мошенников в России развелось так много, что они добрались почти до каждого жителя страны. Вспомните телефонные звонки из якобы службы безопасности банков или сообщения с текстом «ваша карта заблокирована». Но есть и другая опасная категория мошенников. Тех, кто предлагает выгодно вложить ваши деньги.

Лекции по финансовой безграмотности

«Поздравляем! Вы выиграли сертификат на бесплатное обучение от государства в рамках повышения финансовой грамотности населения. Наши преподаватели ведут курсы в крупнейших университетах страны». Согласитесь, на такую наживку сложно не попасться?! Вот Анна Ж. и попалась.

- Я ходила на двухнедельные курсы. Преподаватели объясняли, как нужно правильно торговать, чтобы зарабатывать на валютной бирже. К концу занятий ко мне подошел преподаватель, сказал, что я быстро схватываю, и предложил попробовать все на реальном счете, у проверенного брокера, - рассказывает девушка.

Первые 500 тысяч рублей Анна потеряла за две недели. После чего преподаватель предложил взять кредит на миллион и отыграться.

- Он сказал, что первый депозит сливают все. Главное - продолжать работать над собой. И, мол, через неделю откроется возможность, которой пользуются все успешные трейдеры. Можно купить валюту по заниженному курсу, сыграть на повышение и отбить все потери, - говорит жертва.

Кредитный миллион она тоже потеряла. И предъявить претензии оказалось некому. «Финансовый институт», в котором она обучалась, юридически никакого отношения не имел к тому брокеру, которому она перечислила деньги. А тот зарегистрирован на Маршалловых островах. Хотите судиться? Добро пожаловать в Тихий океан!

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- Стали звонить, убеждать, что вклады в банке убыточные, а вот у них якобы можно получить 40 - 50% в месяц, - рассказывает один из пострадавших.

Свои деньги он потерял через неделю. Схема была схожей с той, что описана выше. На бумаге консультанты и брокер - разные юридические лица. А последний и вовсе находится в офшоре Сент-Винсент. Это остров недалеко от Венесуэлы.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

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И еще одна модная история - мошенники очень любят «поднимать российскую экономику». Например, ищут инвестиции в «реальное производство» или разработки чудо-препаратов. Для этого в соцсетях организуются сообщества по интересам - инвест-клубы. Потом участники собираются где-нибудь в кафе или конференц-зале. И делятся идеями, куда можно выгодно вложить деньги. Этим пользуются мошенники. Не так давно сотни вкладчиков такого «инвест-клуба» потеряли деньги, поверив в то, что заработают на производстве чудо-мази от псориаза, а потом - на супервыгодных инвестициях в криптовалюты.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Центробанк - www.cbr.ru

Здесь можно проверить, есть ли у финансовой компании лицензия. Раздел «Проверить участника финансового рынка».

Федеральный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров - www.fedfond.ru

Здесь можно получить легальную и точно бесплатную юридическую помощь.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Семь признаков лохотрона

Не все они свидетельствуют, что перед вами финансовые мошенники. Но чем больше признаков сходится, тем выше вероятность, что перед вами нечистые на руку дельцы.

- Гарантии высокого дохода. Гарантировать доход может только банк, а ставки по вкладам сейчас 6 - 7% годовых. Заработать в других местах можно и больше, но это всегда связано с рыночным риском. Если вам гарантируют больше 15%, это точно развод.

- Навязчивая реклама. Например, вам звонят с незнакомых номеров и предлагают сразу же внести деньги в некий личный кабинет на сайте мошенников.

- Сарафанное радио - за процент. Просьба приводить новых клиентов за щедрые гонорары от их взноса. Этим пользуются и легальные компании, но у них процент обычно маленький - 1 - 2%, максимум 5%. Мошенники не «скупятся» - дают сразу 20 - 30%.

- Нет лицензии ЦБ. Если компания занимается финансовой деятельностью, она обязана быть в реестре Центробанка. Сертификаты о присвоении ИНН и о вхождении в разные саморегулируемые организации доказывают лишь, что компания занимается бизнесом, но никем не регулируется.

- Офшорная регистрация. Легальные финансовые конторы имеют юридическую прописку в России. Если компания почему-то находится на Кипре или Британских Виргинских островах, есть подозрение, что это не случайно.

- Предварительный взнос. Его якобы берут за право вступить в проект на «эксклюзивных» условиях. То есть помимо вложений вы просто так платите организаторам. Это явно нечистая «игра».

- Тайная деятельность. То, чем занимается компания, является тайной. Менеджеры говорят заученные фразы. А на просьбы детализировать механизм работы дают расплывчатые ответы.

НУ И НУ!

Мы всё вернем, или «Бесплатная» юридическая консультация

Когда люди потеряли деньги, есть два типа поведения. Первые смиряются с потерями. А вторые стараются их вернуть. Кто-то пикетирует и пишет жалобы в полицию и ЦБ. Другие ищут справедливости у юристов. Они-то и добивают горе-инвесторов своими «бесплатными консультациями».

«Мы компания опытных юристов и адвокатов. За годы практики выработали свою стратегию по возврату ваших денежных средств. Так как брокер - мошенник уже заранее готов, что вы будете пытаться вернуть ваши средства, имеется много нюансов, которые известны только квалифицированным и опытным специалистам», - говорится на сайте одной из таких контор.

Как правило, обман происходит сразу же. Мошенники сначала выслушивают жертву, говорят, что вернуть деньги можно, но действовать нужно незамедлительно. И предлагают клиенту внести деньги за составление документов для подачи в суд. Легенды могут быть и другими: плата за экспертизу, комиссии иностранных банков, налоги, разблокировки счета и другое.

- На мои документы они только мельком взглянули. Все два часа продолжали меня уверять, что дело выигрышное. А в конце сказали, что их помощь будет стоить «всего» 38 900 рублей. И это по специальной скидке, которая действует только сегодня, - со смехом рассказывает Екатерина С., которая уже потеряла 10 тысяч долларов у фальшивого форекс-брокера.

Вырваться из лап мошенников-юристов ей удалось без потерь. А вот пенсионеров такие хапуги часто лично провожают до банкомата...