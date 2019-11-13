2019-11-12T23:46:42+03:00
Здоровье

Витамин С нельзя пить натощак, а магний лучше действует вечером

Как правильно принимать минеральные добавки и БАДы
Оксана КАЛЬНИНА
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- А, B, C, D... Словно опять в школе немецкий алфавит учишь!- А, B, C, D... Словно опять в школе немецкий алфавит учишь!Фото: Shutterstock
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Уж сколько раз твердили миру, что витамины в идеале должен назначать врач. И лучше по результатам анализов, которые показали дефицит в организме конкретных веществ. Но до врачей мы доходим редко, зато каждую осень привычно покупаем пачку пилюль... Если не забываем, конечно. Для таких самоназначенцев Роспотребнадзор выпустил памятку, как принимать добавки к пище, чтобы они работали и не навредили.

В и С на голодный желудок - не стоит

Мультивитамины содержат в своем составе как водо-, так и жирорастворимые витамины, а иногда также и минеральные вещества. Их рекомендуется принимать по полдозы утром, во время завтрака, а вторую половину ежедневной нормы - во время основного приема пищи (обеда или ужина). Принимать мультивитаминные биологически активные добавки вместе с пищей в целом безопаснее. Например, витамины группы В и витамин С при приеме натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. Жирорастворимые витамины не принесут пользы, если их употреблять без небольшого количества жира, например с яйцом или растительным маслом. При этом следует избегать чрезмерного использования жира, поскольку это препятствует всасыванию из желудочно-кишечного тракта водорастворимых витаминов.

K2 - только с жиром

Если вы используете отдельные витамины или минеральные вещества, следует обратить внимание не только на время их приема, но и на комбинацию с другими биологически активными добавками. Так, например, жирорастворимый витамин К2 предпочтительно принимать с пищей, содержащей некоторое количество жира, днем или вечером. Кальций можно принимать в течение дня, а магний - лучше всего на ночь и не совмещать его прием с приемом пищи. Кстати, если вам необходимы кальций и магний одновременно, лучше пить их вместе, вечером.

Если активно занимаетесь спортом, возможно, вам не помешает магний с кальцием в соотношении 1:2 во время еды перед тренировкой. В идеале организму нужны оба этих вещества в равных количествах. Но кальция мы немало получаем из пищи.

Среднему здоровому человеку требуется в сутки порядка 200 мкг витамина К2, но при одновременном приеме высоких доз витамина D это количество может быть выше. Людям, принимающим лекарства, снижающие свертываемость крови (при склонности к образованию тромбов), не рекомендуется использовать биологически активные добавки к пище с витамином К2, потому что они антагонисты. Поэтому при подобных проблемах со здоровьем консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Железо с цинком - деньги на выброс

Цинк не стоит принимать вместе с кальцием и (или) железом, поскольку они могут мешать усвоению цинка организмом. Также следует избегать употребления кальция или витамина Е с железом, так как они препятствуют усвоению железа. Железо лучше всего принимать натощак, либо утром, либо днем.

Витамин B12 довольно плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, поэтому для оптимизации всасывания лучше всего принимать его натощак. Он может не слишком удачно взаимодействовать с различными лекарствами, в том числе от потери костной массы, рака, подагры, высокого кровяного давления и гиперсекреции желудка, такими как блокаторы H2 рецепторов и ингибиторы протонной помпы. Поэтому без назначения врача B12 лучше не пить.

Клетчатка и омега-3 - враги навек

Неперевариваемые пищевые волокна - клетчатка - могут препятствовать усвоению жиров организмом, поэтому большинство таких биологически активных добавок лучше всего принимать отдельно от любых биологически активных добавок с полиненасыщенными жирными кислотами типа омега-3.

Пять худших способов лечения.Секс, голод, радиация, клизмы и табак - что их объединяет? А то, что раньше всё это считалось чуть ли не панацеей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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