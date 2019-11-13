Жанин Аньес стала новым руководителем Боливии

Через два дня после ухода Эво Моралеса с поста главы государства у Боливии появился новый президент. Им стала вторая вице-президент Сената Жанин Аньес.

Примечательно, что по конституции власть должна была перейти в руки вице-президента Альваро Гарсиа Линера, но он ушел в отставку вместе с Моралесом. Следующие в цепочке "наследования" стояли главы Сената, Палаты депутатов и Верховного суда, которые также покинули свои посты. В результате возможность занять высший пост в стране выпала Аньес, которая во вторник на заседании парламента заявила, что принимает на себя обязанности президента.

Правда сама процедура был проведена с нарушением правил, ведь сначала Аньес предстояло стать главой Сената, а формально сделать этого не удалось. Дело в том, что две трети депутатов, представляющие партию Моралеса "Движение к социализму", покинули сессию законодательного органа, в результате чего Аньес не удалось собрать кворум, хотя было проведено две попытки. В итоге все "заседание" длилось несколько минут, большую часть из которых заняли продолжительные аплодисменты. Тем не менее конституционный суд поддержал Аньес, посчитав, что с учетом перехода власти в результате отставки, для утверждения нового главы государства не требуется решения парламента.

Жанин Аньес на балконе президентского дворца.Фото: REUTERS

Аньес сразу же после церемонии в парламенте перешла в президентский дворец. В своем первом выступлении на новой должности глава государства пообещала в кратчайшие сроки провести выборы и постараться "вернуть демократию в страну".

Впрочем ее слова мало повлияли на многочисленные группы хулиганов и грабителей, которые продолжили во вторник бесчинствовать в боливийских городах. Кроме того, практически весь день тысячи сторонников Моралеса пытались маршировать по Ла-Пасу, но натыкались на сопротивление армии и полиции, которые не стеснялись применять слезоточивый газ

Тем временем самолет с Моралесом благополучно прибыл в Мексику. Власти центральноамериканской страны не стали раскрывать, где будет находиться экс-президент Боливии, возможно потому, что бывшему главе государства угрожает опасность. По крайней мере сам Моралес утверждает, что на него готовилось покушение и его охране предлагалось 50 тысяч долларов, чтобы "сдать" первое лицо.