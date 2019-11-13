В городе Волжск открылись мастерские для детей с инвалидностью

Посещать театральную студию, мастер-классы, хореографический кружок и музыкальные занятия получили возможность дети с ментальными нарушениями в республике Марий Эл. В городе Волжск открылись творческие мастерские для ребят с особенностями развития. На сегодняшний день занятия в центре творческих практик посещают уже 60 человек.

Помочь реализовать свой потенциал детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) решили представители некоммерческой организации «Ребенок с будущим города Волжска». На средства президентского гранта волонтеры запустили проект «Ваш выход», в рамках которого ребят привлекают к творческой деятельности и индивидуально подбирают им развивающие занятия. К примеру, дети осваивают игру на народных шумовых инструментах в музыкальной мастерской «Включите музыку», а также изучают танцевальные движения в театрально-хореографической мастерской «МирОк». Кроме того на базе центра творческих практик действует еще одно необычное направление – кружок «Экспериментальный цех», где участники учатся создавать декорации для представлений и костюмы для выступлений.

Творческий центр помощи детям с ментальными нарушениями создан на базе школы номер четыре. Здесь волонтеры открыли театральную гримерную, оснастили актовый зал необходимой для выступлений техникой, а также подготовили читальню и чайную комнату. Здесь участники проекта могут проводить время вне занятий, общаться в неформальной обстановке и заводить новых знакомых. Кроме того в «Избе-читальне» и гостиной комнате «Банкет-чай» проходит знакомство ребят с художественными книгами и музыкальными произведениями.

В рамках проекта дети посещают занятия не реже трех раз в неделю. При этом у них есть как обязательные уроки, так и курсы по интересам. Обязательные виды деятельности для того или иного участника подбираются в индивидуальном порядке. На основе первичной диагностики для каждого ребенка составляется карта творческого развития и коррекции поведения, которая включает в себя цикл определенных занятий.

Авторы отмечают, что проект помогает людям с аутизмом, синдромом Дауна, интеллектуальной неполноценностью и иными заболеваниями лучше адаптироваться и жить полноценной жизнью.

«Театральное творчество имеет поразительный эффект в плане социализации. У малышей и подростков с инвалидностью появляется уверенность в себе. Они начинают активно общаться, причем как между собой, так и с волонтерами, преподавателями театральных мастерских. Что значимо – у них появляются новые друзья среди здоровых ровесников. Театральное искусство помогает развивать мышление, воображение, речь, память. Подростки сами начинают стремиться к творчеству», — рассказывают члены организации «Ребенок с будущим города Волжска».

Летом для участников проекта планируется организовать выездной курс реабилитационной программы «Театр равных».Он включает в себя пять дней интенсивных занятий по всем театральным направлениям (танцы, вокал, декоративно-прикладное искусство), а также занятия в сенсорной комнате на развитие эмоциональной сферы детей. Итогом деятельности станет постановка мюзикла «Золушка».

Все педагоги, которые ведут занятия у детей и подростков с ОВЗ, перед началом проекта прошли серьезную подготовку. Каждый из них посетил практический тренинг «Театр как терапия», который провел московский психолог Лев Ушаков. Специалист рассказал, как правильно принимать и реагировать на сложные ситуации, которые могут возникнуть в ходе педагогической работы, и научил их «открываться» людям с инвалидностью.