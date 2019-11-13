2019-11-13T10:58:19+03:00
Общество

В Подмосковье брат и сестра сбежали от приемной мамы к родному отцу

Такую версию отрабатывают в полиции [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Теперь пропавших детей ищет полиция.Теперь пропавших детей ищет полиция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рано утром во вторник, 12 ноября, приемная мама из подмосковного города Солнечногорска как обычно проводила 12-летнего Ваню* и 11-летнюю Машу* в школу. С детьми женщина рассталась на автобусной остановке. Сама поехала на работу и только вечером Ольга узнала, что на занятиях ребят не было. Опекунша сразу обратилась в полицию.

- Установлено, что дождавшись, когда приемная мама уедет, дети вернулись в квартиру, где оставили рюкзаки с учебниками. На их мобильный телефон поступил звонок, после чего они покинули квартиру. С собой взяли только пакет с игрушками , - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

По одной из версий, сейчас дети могут находится в Брянской области у родного отца. Именно с ним в накануне побега Маша и Ваня разговаривали по телефону. Сейчас ребят ищет полиция. Известно, что юридических прав на малышей у мужчины не было. В их свидетельстве о рождения в графе отец — прочерк.

А вот родная мать два года назад была ограничена в родительских правах. Женщина живет в одном из сел в Брянской области. Как удалось выяснить «КП», поводом для изъятия детей стала алкогольная зависимость женщины.

Под опеку к жительнице Подмосковья, которая работает простой уборщицей в Зеленограде, брат и сестра попали всего несколько месяцев назад. Дети учились в одной из школ Зеленограда. По словам педагогов, на условия жизни у приемной мамы брат и сестра никогда не жаловались. На учете в ПДН дети не стояли.

Что стало причиной побега и где сейчас находятся дети, выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Имена детей изменены в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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