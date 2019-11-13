2019-11-13T11:56:10+03:00
Экономика

Максимальный размер "декретных" в 2020 году вырастет до 322 тысяч рублей

Потолки выплат немного повысятся
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
В 2020 году максимальные размеры социальных выплат вырастут.В 2020 году максимальные размеры социальных выплат вырастут.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, какими будут выплаты по больничному, а также по беременности и уходу за ребенком в следующем году. Максимальные размеры выплат вырастут. В итоге самый большой возможный размер больничного в 2020 году составит чуть более 2300 рублей в день (это 69 тысяч рублей в месяц с небольшим).

Что это означает? Если у вас «белая» зарплата в пределах этой суммы и «белый» стаж работы свыше 8 лет, можете болеть спокойно — в деньгах вы ничего не потеряете, выплаты по больничному будут равны 100% среднего заработка. А вот если зарплата вдруг больше - то потеряете: свыше установленного потолка по больничному не заплатят. То есть счастливчик, зарабатывающий 100 тысяч в месяц и заболевший, в 2020 году сможет получить по больничному максимум в месяц 69 тысяч с копейками. Сейчас этот потолок ниже — 2150 рублей с копейками в день или 64,5 тысяч в месяц.

Для тех же, кто получает 20 или 30 тысяч в месяц, размер больничного не изменится. Напомним, он составит 100% среднего заработка за два года при стаже в 8 лет и больше, 80% - при стаже от 5 до 8 лет, 60% - при стаже менее 5 лет.

Аналогично — и с пособиями по беременности и родам и по уходу за ребенком. Больше в 2020 году смогут получать те мамы, которые до того как стать мамами, довольно неплохо и «по-белому» зарабатывали.

Такими будут выплаты по больничному, а также по беременности и уходу за ребенком в следующем году.

Такими будут выплаты по больничному, а также по беременности и уходу за ребенком в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на катамаране
Выпускники назвали самые популярные темы итогового сочинения
Украина намерена добиваться компенсации от РФ за "нарушение" конвенций
В Москве мужчина избил полицейского в отделении МВД
Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны «в лечебных целях»
ВЦИОМ: почти 40% россиян регулярно занимаются спортом
Тела двух украинцев нашли в морозильной камере в Польше
Сотрудники ФСБ обнаружили один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков
Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве
В Роспотребнадзоре объяснили, когда нужно делать прививку от гриппа
Ставрополье будет экспортировать сельхозпродукции на 1,1 млрд долларов
В ФСБ опасаются утечки информации из-за создания единой базы данных россиян
Задержанный за мелкое хулиганство покончил с собой в отделе полиции Москвы
Российская армия покажет новую огнеметную систему ТОС-2 на Параде Победы
Россиян стали чаще обманывать с помощью платежных карт
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного заключенного
В России хотят увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Аномальные холода придут в Россию из Арктики
Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели
МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 7% к 2025 году