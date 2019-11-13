Максимальный размер "декретных" в 2020 году вырастет до 322 тысяч рублей

Стало известно, какими будут выплаты по больничному, а также по беременности и уходу за ребенком в следующем году. Максимальные размеры выплат вырастут. В итоге самый большой возможный размер больничного в 2020 году составит чуть более 2300 рублей в день (это 69 тысяч рублей в месяц с небольшим).

Что это означает? Если у вас «белая» зарплата в пределах этой суммы и «белый» стаж работы свыше 8 лет, можете болеть спокойно — в деньгах вы ничего не потеряете, выплаты по больничному будут равны 100% среднего заработка. А вот если зарплата вдруг больше - то потеряете: свыше установленного потолка по больничному не заплатят. То есть счастливчик, зарабатывающий 100 тысяч в месяц и заболевший, в 2020 году сможет получить по больничному максимум в месяц 69 тысяч с копейками. Сейчас этот потолок ниже — 2150 рублей с копейками в день или 64,5 тысяч в месяц.

Для тех же, кто получает 20 или 30 тысяч в месяц, размер больничного не изменится. Напомним, он составит 100% среднего заработка за два года при стаже в 8 лет и больше, 80% - при стаже от 5 до 8 лет, 60% - при стаже менее 5 лет.

Аналогично — и с пособиями по беременности и родам и по уходу за ребенком. Больше в 2020 году смогут получать те мамы, которые до того как стать мамами, довольно неплохо и «по-белому» зарабатывали.