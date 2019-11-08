Меньше, но лучше для людей: В Ленобласти снижают темпы строительства жилья в пользу соцобъектов

В последнее время власти Ленобласти вплотную занялись задачей ликвидации дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках региона, делая ставку на качество ввода новых домов, и отказавшись от быстрых темпов строительства. Как заявил в ходе видеоконференции с вице-премьером Виталием Мутко губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в приоритете властей – создание комфортной среды, а не объемы ввода жилья в регионе.

«После того, как это отставание будет устранено, область продолжит наращивать темпы жилья», - подытожил глава региона.

Дрозденко напомнил, что Ленинградская область является лидером по показателю ввода жилья на одного жителя в стране и продолжает ориентироваться на этот показатель. Объем ввода по прогнозам комитета Госстройнадзора в 2019 году составит 2,4 млн м. кв.

На повестке дня - ликвидация очередей в детские сады, только в 2019 году вводится свыше 20 садов, до конца года будет завершено строительство трех школ. Кроме этого, в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию еще 18 объектов образования.

В 2020 году продолжится строительство школы на 550 мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти. Здесь же, на территории новостроек СК «Лиговский канал» начнется возведение детского сада на 280 детишек и школы на 640 учеников.В Кудрово продолжатся работы по строительству детсада на 295 мест. Кроме того, свыше 235 млн рублей направят на строительство большой школы на 1 тысячу мест. В планах и строительство двух школ: на 825 мест в Янино и на 1175 - в Мурино. В Буграх в скором времени появится детский сад для 270 детей на территории новостроек компании «Арсенал», в Сертолово – школа на 825 мест.

Кроме того, Ленобласть активно участвует в программе федерального софинансирования строительства объектов - «Стимул». Целевые показатели по вводу жилья и соцобъектов по этой программе в новых кварталах выполнены на 123,5% — в эксплуатацию введено 463,6 тыс. кв.м. жилья. Всего по программе «Стимул» на строительство 6 школ на 5015 мест и 3 детских садов на 845 мест с учетом областных и местных средств в будущем году будет направлено 1,957 млрд рублей.

Напомним, что федеральная программа «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул») начала работать в 2016 году. Принять в ней участие могут застройщики, реализующие проект комплексного освоения территории. Девелоперу требуется подготовить проект, получить положительное заключение госэкспертизы социального объекта, а также передать государству участок, на котором он будет строиться. Затем муниципальные власти проводят конкурс, в котором выбирают подрядчика для строительства объекта.

Напомним, в мае этого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым попросил федеральный центр выделить 2,5 млрд рублей для реализации программы «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул») в 2020 году. Глава региона сообщил, что темпы строительства в регионе продолжают расти и за последние два года численность населения региона возросла на 200 тыс. человек (по данным Петростата, по состоянию на январь этого года в области проживает 1,8 млн человек). С учетом софинансирования из областного и муниципального бюджетов общая сумма программы превысит 3,75 млрд рублей. Этот объем значительно превосходит размеры финансирования программы с момента начала ее реализации в Ленобласти. Так, в 2017–2018 годах на эти цели выделили 1,021 млрд рублей, в 2019 году — 1,5 млрд рублей.

Отметим, что Ленобласть входит в лидеры по объему ввода среди субъектов РФ. За последние четыре года в регионе было построено 146 социальных объектов. На эти цели из бюджетов разных уровней было выделено 26,3 млрд рублей.