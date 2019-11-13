2019-11-13T15:10:39+03:00
Звезды

Сектакты пригрозили убийством 6-летнему сыну Плющенко и Рудковской

Звёздная пара обратилась с заявлением в полицию
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера, телеведущей Яны Рудковской в свои 6 лет настоящая звезда.Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера, телеведущей Яны Рудковской в свои 6 лет настоящая звезда.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера, телеведущей Яны Рудковской в свои 6 лет настоящая звезда. У малыша около 400 тысяч подписчиков в Инстаграме.

Плющенко-младший уже начал побеждать в своих первых турнирах по фигурному катанию. Плюс ко всему Саша снимается в рекламе для мировых брендов и глянца, участвует в модных показах. «Гном Гномыч» (так мальчика ласково называют родители) за своих достижения получает зарплату игрушками, а иногда и настоящими деньгами за двойные прыжки и за фотосессии.

Но недавно семья мальчика столкнулась и с обратной стороной его популярности. Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены обратиться с заявлением в полицию, поскольку в адрес их сына начали поступать угрозы от безумных подписчиков его Инстаграма. Ребёнку угрожали убийством.

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- На наши страницы в соцсетях от неизвестных поступали проклятия и угрозы. Этим занималась секта. Сейчас все их аккаунты заблокированы, но все угрозы нотариально заверены. Полиция уже взяла след преступников. На нашем примере нужно таких людей судить и очень жестко наказывать, поскольку от них поступали угрозы убийства, - рассказала «КП» мама юного фигуриста Яна Рудковская.

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Татьяна Стукалова
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КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Татьяна Стукалова: "Это началось месяц назад!"

- Примерно месяц назад стали поступать угрозы в отношении Александра Плющенко - сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, - вспоминает юрист Яны Рудковской Татьяна Стукалова.- Комментарии этих негативных людей стали появляться во всех аккаунтах семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Нами были приняты меры, мы собрали доказательства и обратились на Петровку. В настоящее время дело отправлено по месту жительства Яны Александровны и Евгения Плющенко. Ведется проверка, поэтому пока ничего не можем комментировать в интересах следствия и в интересах несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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