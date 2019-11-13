Сектакты пригрозили убийством 6-летнему сыну Плющенко и Рудковской

Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера, телеведущей Яны Рудковской в свои 6 лет настоящая звезда. У малыша около 400 тысяч подписчиков в Инстаграме.

Плющенко-младший уже начал побеждать в своих первых турнирах по фигурному катанию. Плюс ко всему Саша снимается в рекламе для мировых брендов и глянца, участвует в модных показах. «Гном Гномыч» (так мальчика ласково называют родители) за своих достижения получает зарплату игрушками, а иногда и настоящими деньгами за двойные прыжки и за фотосессии.

Но недавно семья мальчика столкнулась и с обратной стороной его популярности. Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены обратиться с заявлением в полицию, поскольку в адрес их сына начали поступать угрозы от безумных подписчиков его Инстаграма. Ребёнку угрожали убийством.

rudkovskayaofficial Off to Paris Secret shooting

- На наши страницы в соцсетях от неизвестных поступали проклятия и угрозы. Этим занималась секта. Сейчас все их аккаунты заблокированы, но все угрозы нотариально заверены. Полиция уже взяла след преступников. На нашем примере нужно таких людей судить и очень жестко наказывать, поскольку от них поступали угрозы убийства, - рассказала «КП» мама юного фигуриста Яна Рудковская.

stukalova_official Татьяна Стукалова

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Татьяна Стукалова: "Это началось месяц назад!"

- Примерно месяц назад стали поступать угрозы в отношении Александра Плющенко - сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, - вспоминает юрист Яны Рудковской Татьяна Стукалова.- Комментарии этих негативных людей стали появляться во всех аккаунтах семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Нами были приняты меры, мы собрали доказательства и обратились на Петровку. В настоящее время дело отправлено по месту жительства Яны Александровны и Евгения Плющенко. Ведется проверка, поэтому пока ничего не можем комментировать в интересах следствия и в интересах несовершеннолетнего ребенка.