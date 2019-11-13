Мечта девичьих грез: 16-летний сын Юлии Высоцкой вырос копией Андрея Кончаловского

Премьера фильма "Грех" Андрея Кончаловского в Москве ознаменовалась яркими выходами. Юлия Высоцкая появилась перед гостями в сопровождении звездного супруга и подросшего сына. 16-летний Петр вырос настоящим красавцем. Молодой человек удивительно похож на отца.

Сын 82-летнего Андрея Кончаловского и 46-летней Юлии Высоцкой заметно возмужал. Молодой человек перерос свою звездную маму и почти догнал отца. Петр Кончаловский стал настоящим красавцем и мечтой девичьих грез.

Статный юноша на красную дорожку не вышел. Но, когда фотографы заметили его рядом с родителями и попросили попозировать, отказываться не стал. Гости не сводили с него глаз и шушукались: "Сразу чувствуется порода", "Ах, как он хорош. Вылитый Андрон в юности", "Ну что вы, он так похож на Никиту (речь о режиссере Никите Михалкове - прим. редакции)", "Полноте, это гены Андрея Сергеевича".

Публика была в восторге. Петр в прямом смысле покорил московский бомонд своими манерами. Наследник звезд учится в девятом классе. Он мечтает стать архитектором.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский практически никогда не рассказывают о детях. Лишь минувшим летом актриса обмолвилась, что сын очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Высоцкая. Молодой человек уже определился с профессией. Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены после девятого класса.За последние годы парень сменил несколько школ, готовится к ОГЭ.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году. Это была любовь с первого взгляда. Режиссер и актриса воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму. В результате трагедии девушка до сих пор проходит курс реабилитации.