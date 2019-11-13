Рынок труда завтра: чему надо учить студентов сегодня?

Вчерашние компьютерные стрелялки сегодня называют киберспортом и обучают этому на отдельных кафедрах. На 3D принтерах печатают всё: от деталей для самолета до фигурок на тортах. И многие из новинок успевают устареть быстрее, чем мы к ним привыкаем.

Как в такой ситуации выбрать профессию, которая будет востребована и через 10-15 лет? Чему и как учиться в вузе, чтобы найти престижную работу после выпуска? Об этом рассказали участники круглого стола «КП».

Новые технологии — новые вызовы

К сожалению, профессий, которые остались бы неизменными с развитием технологий, почти нет. Инновации меняют работу всех – от айтишника до пекаря:

- Сегодня инженеры и архитекторы, социологи и астрономы работают с программами и IT-средами, с помощью которых решают свои задачи, - рассказывает Антоний Швиндт, врио директора Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ. — Это и есть те компетенции, которым нужно учить в вузах уже сегодня, вне зависимости от специальности. Но цифровизация, которая меняет рынок труда, меняет и само образование.

А.Ю. Швиндт, врио директора Департамента ИТ в сфере науки и высшего образования Минобрнауки РФ.

Современные вузы уже в полной мере задействуют новые технологии в процессе обучения. Например, внедряют виртуальные среды и тренажеры. Теперь студенты-хирурги могут тренироваться в проведении операций не на манекене, а с помощью симулятора, а физики и химики — ставить эксперименты в виртуальных лабораториях. Однако, это еще далеко не всё.

- Через 10-15 лет дипломы и резюме в привычном понимании вообще исчезнут, потому что работодатели прежде всего будут смотреть на набор навыков, который есть у человека, - добавляет Андрей Митюков, генеральный директор технологической компании TalentTech. - У каждого из нас будет цифровой набор навыков и портфолио, а также прозрачность в отношении того, какие навыки нужны рынку и у кого именно они есть. Самый простой и быстрый способ получить новые навыки - это онлайн-образование, ведь курс построен так, что можешь выбрать действительно нужное тебе на данный момент. При этом его стоимость несоизмеримо дешевле классического офлайнового обучения и дает возможность проходить только те части курса, в которых есть потребность прямо сейчас.

Цифровой след из онлайн-курсов

Современные гаджеты и доступ к интернету позволяют учиться, где угодно и когда угодно. Вовсе не обязательно ехать в США, чтобы послушать лекции гарвардских профессоров. И не нужно поступать на истфак, если тебя интересуют детали англо-бурской войны. Для всего этого есть множество онлайн-курсов.

- Онлайн-курсы — это одна из перспективных технологий, которая позволяет обучать большое количество людей по индивидуальной траектории, когда они сами выбирают, что им нужно, - объясняет Андрей Лямин, начальник Департамента открытого образования Университета ИТМО. - Но проблема онлайн-курсов в том, что их слишком много — больше десяти тысяч в мире! И отследить их качество довольно проблематично.

Чтобы решить эту проблему в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» был разработан портал-агрегатор, организующий доступ к десяткам онлайн-платформ и сотням онлайн-курсов в режиме «одного окна». На каждый онлайн-курс открыт паспорт, где собрана вся информация о пройденных им экспертизах, а также оценки и отзывы слушателей. Кроме того, портал-агрегатор предлагает пользователям аккумулировать результаты обучения и информацию о каждом пройденном курсе в полноценном цифровом портфолио, чтобы предъявить преподавателю или работодателю в случае необходимости.

– Сейчас на https://online.edu.ru/ выложены более тысячи курсов, и многие из них используются в программах вузов, – продолжает Андрей Лямин. – И это увеличивает долю слушателей, успешно закончивших обучение. В обычном случае таких слушателей лишь 10-15 процентов. А у курсов, включенных в программу университета, этот процент вырастает до 80 %, потому что студент знает — это не просто зачтется в его дипломе, но и поможет в дальнейшей карьере.

Три дня в цеху, два в аудитории

Онлайн-курсы могут помочь с теорией, но и без практики никуда. И тут виртуальными лабораториями не ограничиться:

- Сегодня новые продукты и технологии рождаются и умирают быстрее, чем вузы успевают выучить соответствующих специалистов, - считает Владимир Боглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. – И студентам нужно погружаться в эти процессы. Если студент пять лет должен учиться в отрыве от производства, к моменту окончания он будет никому не нужен. Не секрет, что в западных странах студенты технических направлений из пяти учебных дней 3-4 дня проводят на заводах, и только один-два — в аудиториях.

Теория онлайн, практика у станка

Одним из университетов, которым удалось объединить все эти тренды, стал НИТУ «МИСиС», который разработал свою собственную модель цифрового университета и совместил ее с запросами работодателей.

– В нашей системе LMS Canvas представлено более 900 электронных курсов, разработанных преподавателями университета, что составляет более 40% преподаваемых дисциплин. Это позволяет студентам в любой момент ознакомиться с материалом, подготовиться к оффлайн лекции, и уже в аудитории, с преподавателем, разобрать сложные вопросы, – рассказывает Юлия Шальнева, начальник управления маркетинга и коммуникаций НИТУ «МИСиС». – Таким образом, преподаватель перестает быть только лектором, он становится ментором и наставником. Кроме того, современное техническое образование невозможно получить исключительно онлайн, как и невозможно освоить профессию инженера только в университетских аудиториях, в отрыве от производства. Именно поэтому мы внедряем формат смешанного обучения, объединяя традиционные подходы и цифровые технологии, а также формируем образовательные программы совместно с ведущими отечественными и зарубежными компаниями-партнерами, на чьих предприятиях наши студенты проходят практики и стажировки.

- Для работодателей онлайн-образование открывает также массу возможностей, - продолжает Юлия Шальнева. - Оно позволяет им обучать сразу большое количество сотрудников, для огромных корпораций это просто спасение. Такое обучение идет без отрыва от производства, что позволяет компаниям экономить средства и время.

Умение учиться – самый главный навык

Основная компетенция, которой должны учить современные вузы, – это стремление к самосовершенствованию, умение и желание учиться на протяжении жизни. Именно этот навык должен стать наиболее востребованным в условиях экономики знаний, когда требования рынка труда постоянно и стремительно трансформируются.

– Самый популярный онлайн-курс сегодня это – Learning How to Learn («Как научиться учиться»), – говорит Маргарита Зобнина, член Экспертного Совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке. – Его слушателями являются миллионы людей со всего мира – из США, Европы, Китая, России... Тот факт, что для слушателей онлайн-курсов определяющими являются именно непрагматические мотивы – стремление к самосовершенствованию, удовольствие от обучения, любопытство и так далее, подтверждают и данные многочисленных социологических исследований. Сегодня необходимость развития личностных качеств превалирует над карьерными соображениями, требованиями переквалификации или желанием получить цифровой сертификат.

Отчасти, в этом минус развивающегося технологичного мира — постоянно приходится учиться чему-то новому. Но здесь и плюс: те же технологии делают обучение проще и комфортнее. Так что даже тем, кто давно выпустился из своей альма-матер, не повредит снова сесть за виртуальную парту на https://online.edu.ru/. Именно умение учиться гарантирует востребованность на рынке труда и через 10, и через 20 лет.