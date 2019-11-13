Подари улыбку ребенку: В 35 городах России собирают игрушки для детей в больницах

Движение волонтеров «ДаДобро» установили 150 специальных красных боксов – «коробок храбрости» в 35 города России.

В боксы любой желающий может положить конструкторы, наборы для творчества, куклы и пазлы, которые волонтеры передадут маленьким пациентам в детские клинические, ожоговые, туберкулезные больницы и онкологические центры. То есть туда, где детям предстоят сложные, болезненные, а порой и просто страшные процедуры. Найти такие “коробки” можно в бизнес-центрах, магазинах, школах, на спортивных аренах и в кафе.

Акция «Коробки храбрости» приурочена ко Всемирному дню ребенка (20 ноября) и проводится, чтобы облегчить больничную жизнь детей.

Каждый раз, когда ребенок выходит из процедурного кабинета, где ему пришлось пройти через перевязку, капельницу, пункцию или другую неприятную или болезненную процедуру, он берет игрушку из коробки – небольшой подарок за его храбрость и терпение.

Ноябрь - Коробка храбрости.Коробка Храбрости - это игрушки, которые волонтеры DaDobro.com собирают для детей, переносящих болезненные процедуры в больницах. Такая маленькая радость помогает хоть немного снизить уровень стресса, который испытывает ребенок, проходящий сложное лечение.

“Мы не врачи, не можем придумать лекарство от тяжёлых болезней. Все, что мы можем сделать — это утешить и порадовать детей, которые за свою недолгую жизнь уже успели перенести больше неприятных процедур, чем большинство взрослых за всю жизнь. Мы верим, что радость от подарка, который дети получают за свою храбрость, помогает им выздороветь”, — комментирует президент Центра корпоративного волонтерства “ДаДобро”Оксана Богданова.

Центр корпоративного волонтерства “ДаДобро” проводит акцию в России уже пятый год подряд. В прошлом году сотрудники компаний, волонтеры и неравнодушные жители собрали 2 тонны игрушек и обеспечили все подшефные больницы игрушками на весь год. В “Коробке храбрости” участвовали всего 11 городов. В этом году заявку уже оставили 130 компаний из 35 городов. А это значит, что в 35 больницах маленькие пациенты получат свою награду за храбрость.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В этом году боксы для сбора игрушек установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Амурске, Астрахани, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Иркутске, Казани, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Перми, Петровске, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саранске, Саратове, Смоленске, Тюмени, Уфе, Ярославле.

Пункты сбора “Коробки храбрости” можно посмотреть здесь.

В Москве установили 43 бокса “Коробки Храбрости”, 22 из них на открытых площадках — туда смогут принести игрушки все желающие. Остальные боксы компании установили для сбора среди своих сотрудников.

Сбор проходит до 18 ноября включительно. После 20 ноября волонтеры “ДаДобро” передадут игрушки в Детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой, где ежегодно помощь получают 145 тысяч детей, врачи делают свыше 11 000 операций и консультируют до 50 тысяч больных детей в год.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬ В “КОРОБКУ”

Что положить в “Коробку Храбрости”?

Наборы Lego для разного возраста;

Конструкторы;

Пазлы и наборы для творчества (бисер, фетр и др.);

Канцелярские товары (краски, фломастеры, альбомы для рисования, альбомы со стикерами-наклейками);

Наборы для игры в доктора, полицейского, пожарного и др.;

Машинки на радиоуправлении;

Куклы;

Настольные игры, которые можно разместить в игровых комнатах на этажах в больницах;

Если вы хотите передать книгу, подумайте о том, чтобы ее содержание не было грустным и не вызвало детских слез (обязательно в упаковке).

Что нельзя?

Не новые игрушки;

Мягкие игрушки – в них накапливается пыль, она может вызвать у детей аллергию. От длительного лечения у детей ослаблен или совсем отсутствует иммунитет, поэтому мягкая игрушка в подарок может привести к обострению болезни.