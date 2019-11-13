За нацпроекты ответишь

Ключевые показатели эффективности, или KPI, – нововведение, безусловно, очень нужное и полезное. Механизм расчета тех или иных параметров выполнения задачи позволяет оценить, насколько эффективное управление ведет тот или иной специалист на вверенном ему участке. В нашем контексте – менеджер-чиновник. В апреле президент Путин утвердил 15 критериев оценки эффективности, которые измеряются в процентном соотношении. Все они напрямую завязаны с нацпроектами и майскими указами. KPI позволяет реально оценивать ситуацию, как идет реализация федеральных программ: кто трудится успешно, а кто так и не проявил себя достойно в управленческих компетенциях. Причем в этих оценках чиновников нет субъективности - KPI измеряют в точных цифрах или в процентах от выполненного плана.

И вот пришло время собирать камни. Процесс подведения итогов реализации национальных проектов, по всей видимости, будет сопровождаться организационными выводами со стороны Кремля в отношении ряда чиновников. Эксперты предрекают, что по итогам года «полетят головы».

С реализацией нацпроектов, на которые с 2019 по 2024 годы выделяется 25,7 трлн рублей, на некоторых территориях возникли существенные проблемы.

При этом в одних и тех же условиях на одной территории нацпроекты успешно реализуются, а на другой – не очень. Здесь все это уже не спишешь на системные проблемы, проблема здесь скорее в отдельных элементах системы – в чиновниках, которые не готовы выдерживать высокий темп и обеспечивать прорыв на вверенной им территории.

По данным Счетной палаты, за январь-сентябрь на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры освоили всего 52,1% от объема, запланированного на год. И выходит, свалить все на отсутствие финансирования никак не получится - дело в неумелой управленческой политике на местах, где в конечном счете все эти проекты и реализуются. Ведь именно муниципалитеты, как напомнил президент Владимир Путин на последней прямой линии, должны быть наиболее близки к людям. То есть чиновники на местах должны были уловить четкий сигнал – отсидеться не удастся. Следовательно, как посредники между населением и властью они должны исполнять нацпроекты, делая тем самым жизнь своих сограждан удобной и комфортной. Ведь нацпроекты – это не просто нарисованные на бумагах чиновничьи проекты, это то, что должно обеспечить прорыв, то, что должно делать жизнь человека лучше здесь и сейчас – это новые школы, детские сады, благоустроенные скверы и парки, качественные и безопасные дороги, современная медицинская помощь и многое другое.

В итоге же далеко не все чиновники-муниципалы осознают меру своей персональной ответственности. Не пугает их то, что выделяемые, но неосвоенные средства придется возвращать в федеральный бюджет, а в следующем году их можно и не получить, что невозможно бесконечно накапливать задачи и не отвечать за их невыполнение. Похоже, что Кремль терпеть такое положение вещей не намерен – в речах первых лиц то и дело звучат грозные сигналы чиновникам. Чего стоят только последние заявления премьер-министра Дмитрия Медведева, который жестко критикует чиновников за проблемы с реализацией нацпроектов с высоких государственных трибун.

По данным источников в Администрации президента, под занавес года принято решение устроить неэффективным чиновникам показательную порку. Инсайдеры утверждают, что это коснется не только глав регионов с проваленными нацпроектами. Под руку Кремля попадут и градоначальники крупных городов, обладающие плохими локаторами и по этой причине не уловившие сигналов с самого верха.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что нацпроекты — это план реализации глобальных перемен в жизни российского общества.

— Без планов работать нельзя, но чиновник в рамках планов гениально умеет ничего не делать. Они должны быть обеспечены системой контроля и жесткого наказания. Проект выполнен, если он работает, а не в том случае, если на него потрачены деньги. Должен быть результат действий, — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта - за лентяями-чиновниками следят соответствующие органы.

Под самое пристальное внимание Кремля попали мэры Иваново, Нижнего Новгорода и других городов. Владимир Панов, мэр Нижнего, вошел в список «на люстрацию» последним, однако он явный претендент на то, чтобы список возглавить.

По итогам октябрьского рейтинга агентства «Медиалогии» мэр Нижнего Новгорода тоже в топе – по количеству упоминаний в СМИ. Опытные люди понимают, что это на самом деле плохой знак, потому как в данном контексте говорит о попытках спешно исправить безнадежно упущенное с помощью пиара. Но негативная федеральная повестка в два приема укладывает на лопатки позиции градоначальника: разрешение депутатам за бюджетный счет летать бизнес-классом, сомнительное лидерство Нижнего Новгорода в рейтинге Numbeo по комфорту жизни, в котором далеко позади остались Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также Лос-Анджелес, Париж, Лондон и Барселона; массовое отравление детей обедами в школах Нижнего Новгорода и несколько других скандальных эпизодов.

За самопиаром Панова-управленца так и не видно. Своей неумелой политикой он явно тянет на дно вниз весь регион, который в начале года вышел в тройку лидеров среди всех субъектов РФ по объему привлекаемых на нацпроекты средств и в целом выглядит очень достойно по итогам их реализации, несмотря на все «старания» Панова.

В городе-миллионнике за год так и не введен в эксплуатацию ни один из 12 запланированных новых детских садов. На грани срыва программа капитального ремонта школ. Мэрия также не справляется с программой переселения жителей из аварийного и ветхого фонда. Так и не реализована в полном объеме пилотная программа «Умный город», запущенная в регионе еще в начале 2018 года. Провалена программа Формирования комфортной городской среды: не сдана даже половина из 15 запланированных проектов по благоустройству окружающей среды. К ноябрю лишь наполовину выполнил план по «Безопасным и качественным автодорогам», а качество ремонта дорог вызывает серьезные нарекания у экспертов и атолюбителей.

Все громче в Нижнем Новгороде говорят об отставке мэра, который за годы работы успел себя зарекомендовать только на ниве пиара. Участники последней встречи мэра с населением высказали резкую оценку ему в лицо: «Гражданин Панов, вы бездельник!», а в социальных сетях в отношении мэра города, который провалил работу, гуляет мем «Мэр-задержка».

Обидное прозвище придумали и мэру Иваново – Владимиру Шарыпову. В Иваново его называют «шоу-мэр». Мэр города невест, как и его нижегородский коллега, старается демонстрировать свою близость к народу. Устраивает демократические перфомансы и активно пользуется Инстаграмом (его нижегородский коллега – зависает в Фейсбуке), и даже в клипе снялся. На днях Шарыпов зажигательно подтанцовывал на концерте Артура Пирожкова. Но местные жители такую публичность мэра не оценили: «А этим временем, город стоит, лёд на дорогах и 71 ДТП за полдня». Быть своим в доску парнем у Шарыпова получается слабовато. За три года управления городом невест уважения жителей «шоу-мэр» так и не сумел. Казалось бы, он уже успел побывать руководителем департамента и заместителем губернатора Ивановской области. Но, видимо, чтобы стать самостоятельным управленцем-хозяйственником Шарыпову компетенции не хватило. За три года во главе города невест он так и не смог раскрыть свои управленческие навыки и завоевать доверие горожан, при этом также как и нижегородский коллега провалил национальные проекты.

Реализацию одного из самых важных для города - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - в Иванове, которое славится на всю Россию своими безобразными дорогами, можно считать полным провалом. Подрядчики выполнили некачественно ремонт на 26 объектах из 28 объектов. Зато 581 миллион рублей федеральных средств освоен. При этом мэрия не избежала проверки УФАС, выявлен ряд серьезных нарушений: в требованиях документации и порядка рассмотрения заявок. Что это чиновничья схема или банальная некомпетентность администрации? На эти вопросы ответственным службам еще только предстоит найти ответ.

Похоже, что не все главы городов правильно поняли сигналы Кремля – на уровне местного самоуправления, которое самое близкое к людям, нужен не самопиар, а результаты.

При этом Кремлю безусловно есть на кого опереться и кого поставить в пример. В лидерах Казань, которая признана лучшей среди российских городов по состоянию и развитию улично-дорожной сети среди городов с населением более 250 тысяч человек. Город активно внедряет в нацпроекты и свои региональные программы: ремонтирует дороги, строит школы, детские сады, оздоравливает Волгу, о чем еженедельно на своем сайте. Как награда мэру Казани Ильсуру Метшину и доказательство, что он на хорошем счету в Кремле, стал тот факт, что именно Казань примет у себя всероссийский форум «Национальное развитие» в 2020 году. Решение принималось на уровне Правительства России, и вести форум, ожидается, будет премьер-министр Дмитрий Медведев.

На форуме, вероятно, будет и глава государства. Буквально на днях Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заметил: «Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны». Для чего нужно консолидировать усилия, в том числе всех уровней и ветвей власти. Уловят ли повторный сигнал наши мэры и впишут ли в историю нацпроектов свои имена или канут в нем без вести? Думаю, мы скоро узнаем - нацпроекты по осени считают.