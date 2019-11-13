2019-11-13T20:12:07+03:00
Недвижимость

В Москве открыт первый виртуальный шоу-рум арендного жилья ДОМ.РФ

Все желающие смогут ознакомиться с проектами, которые будут реализованы до конца 2020 года
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В Москве открылся первый VR шоу-рум проектов арендного жилья, которые будут реализованы ДОМ.РФ до конца 2020 года. Это арендные дома в жилых комплексах «Символ», «Парк Легенд», «Матч Поинт», «Октябрьское поле».

- ДОМ.РФ занимается развитием рынка арендного жилья по поручению Президента Владимира Путина. Мы открыли шоу-рум в Москве, чтобы рассказать, что представляет собой арендный дом, какие могут быть предложены квартиры, а также показать, что это современное качественное жилье в районах с развитой инфраструктурой, - рассказывает руководитель коммерческой службы ДОМ.РФ Анна Двуреченская.

В шоу-руме можно виртуально пройтись по квартирам, посмотреть виды из окон, изучить варианты отделки, планировочные решения и забронировать жилье с учетом своих предпочтений. А также — по лучшим ценам.

На площадке будет работать кинотеатр с панорамной - на 180 градусов - презентацией арендных домов. Кроме того, профессиональные менеджеры проведут подробную консультацию.

Сейчас в шоу-руме доступно бронирование арендных квартир в ЖК «Символ» и «Парк Легенд». Заселение запланировано на май 2020 года.

Арендный дом в ЖК «Символ» располагается по адресу: ш. Энтузиастов, д. 3, к. 1. Он рассчитан на 387 квартир. Также в доме предусмотрен паркинг на 252 машино-места.

Второй проект, арендный дом в ЖК «Парк Легенд» находится на ул. Автозаводская, вл. 23, корп.6. Там 338 квартир.

- Проекты реализуются с соблюдением принципов арендного жилья. Дома располагаются в районах с качественной транспортной доступностью и сформированной комфортной городской средой, - рассказывает директор по арендному жилью ДОМ.РФ Алим Битоков.

Ставки в ЖК «Символ» начинаются от 42,4 тысячи рублей в месяц, в ЖК «Парк Легенд» - от 39,8 тысячи рублей в месяц.

- Портфель проектов арендного жилья ДОМ.РФ насчитывает более 8 тыс. квартир общей площадью более 445 тыс. кв. м. Первый арендный дом в Москве запущен в 2017 году. До конца 2020 года ДОМ.РФ планирует вывести на рынок 2 тыс. квартир», - отмечает Анна Двуреченская.

Программа «Арендное жилье» - проект, предполагающий именно коммерческий (не социальный) найм жилья, без субсидий со стороны государства. Цель программы – создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды.

Посетить площадку можно по адресу:

Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский», 2 этаж.

График работы шоу-рума: ежедневно, с 9 до 21 ч.

Телефон: +7 (495) 1 -200-200

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