Путин повидал в Бразилии старых друзей

Владимир Путин без всякого преувеличения пролетел полмира, чтобы принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и пообщаться с лидерами «пятерки» в столице Бразилии. Восемь часов от Москвы до Тенерифе, дозаправка и еще восемь часов до Бразилиа — дорогу президента России на этот саммит простой назвать никак нельзя.

Зато в Бразилии после предзимней Москвы его встретила весна в самом разгаре, плюс 30 и абсолютное отсутствие ажиотажа по поводу встречи глав государств со всех частей света. Не то что пролета истребителей или кортежа с надписью «ДПС», как это было недавно в Саудовской Аравии, на улицах не было ни одного плаката, извещающего, что в Бразилиа вот-вот начнется мировой форум. Даже в телевизионных новостях в этот день показывали в основном, как помятый Эво Моралес вылезает из самолета в Мехико и что творится на улицах Боливии. А про саммит БРИКС новости были в основном с подачей «аэропорт Бразилиа работает в обычном режиме».

Путин и Си Цзиньпин поддерживают давнюю традицию — встречаться на любой площадке, где они оказываются вместе. Фото: http://kremlin.ru

Из-за отмененного из-за беспорядков саммита АТЭС в Чили программа президента России в Латинской Америке оказалась сокращенной вдвое, но все же не так радикально, как например у Си Цзинпиня, который собирался на полях АТЭС подписать торговое соглашение с Дональдом Трампом. Таким образом, главным событием этой поездки для председателя Китая стали переговоры с Путиным, которые и состоялись в среду. Путин и Си поддерживают давнюю и обязательную традицию — встречаться на любой площадке, где они оказываются вместе.

- Мне тоже очень приятно встретиться с вами вновь, - сказал Путин старому другу Си Цзиньпину. - И сразу хотел бы отметить, что в результате вашего государственного визита в Россию летом текущего года набран очень хороший темп в двусторонних отношениях. Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны. Они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития.

Но перед этим президент России пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди, к которому приехал прямо из аэропорта. Стоит заметить, что Путин стал в Бразилиа единственным лидером, который решился работать прямо «с колес». Все остальные прилетели заранее, взяв себе сутки на акклиматизацию.

- Это наша четвёртая встреча в этом году, я очень рад такой интенсивности и хотел бы отметить, что все договорённости, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, - сказал Путин. С Моди, встретившись в холле отеля, они даже обнялись. - Реализуются крупные двусторонние проекты, укрепляются военно-технические связи. Жду нашей встречи в Москве на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Си Цзиньпин и хозяин саммита, президент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS

После этого президент России отправился к президенту Бразилии Жаиру Болсонару, и саммит БРИКС стартовал. Сначала встречей лидеров с деловыми кругами пяти стран, причем у России была сверхпредставительная делегация — более 60 крупнейших бизнесменов прилетели в Бразилиа. Потом Болсонару на правах хозяина пригласил всех на торжественный ужин и концерт, завершившийся, когда в Москве на часах было уже пять утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743631" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Нарендра Моди встретились в Бразилии.(с) Ruptly

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Отмененный из-за беспорядков саммит АТЭС в Чили наполовину сократил программу пребывания Владимира Путина в Латинской Америке, но на продолжительность пути туда через полмира это никак не повлияло. Почти двадцать часов в полете необходимо провести, чтобы попасть из Москвы в столицу Бразилии, где в среду поздно вечером по московскому времени отрывается второй из запланированных форумов - саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) (подробности)