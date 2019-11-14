2019-11-14T00:57:19+03:00
Звезды

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица продемонстрировала фигуру в Инстаграме
Ирина СУХАНОВА
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Два года назад Натали родила третьего сына. Поклонники решили, что артистка снова беременна. Фото: Инстаграм.Два года назад Натали родила третьего сына. Поклонники решили, что артистка снова беременна. Фото: Инстаграм.
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Поклонники певицы Натали забросали ее поздравлениями: подписчики Инстаграма звезды решили, что она снова ждет пополнения в семействе. Два года назад артистка (тогда ей было 43 года) родила третьего ребенка. «Кажется, скоро будет четвертый!» - решили фолловеры, увидев артистку в объемном пиджаке.

Певица сфотографировалась вместе с 9-летним сыном Анатолием на 30-летнем юбилее Детского Музыкального театра юного актёра. На одном из снимков исполнительница хита «Ветер с моря дул» наклонилась к сыну. При этом ее твидовый жакет оказался в таком ракурсе, что со стороны действительно могло показаться: Натали снова ждет малыша. Поклонники тут же забросали певицу в комментариях вопросами относительно ее «интересного положения».

На фото, которое появилось в Инстаграме звезды, Натали выглядит так, словно ждет четвертого малыша.

На фото, которое появилось в Инстаграме звезды, Натали выглядит так, словно ждет четвертого малыша.

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру. Красивый купальник с цветочным принтом подчеркнул ее плоский живот.

- Не беременна! – сообщила Натали в подписи к снимку. - Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику (после предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность). Но осторожнее. А то и «накаркать» можно!

Певица рассказала, что автор снимка – ее сын. Ничего не ведающему Анатолию пришлось фотографировать маму перед школой. По словам Натали, мальчик так и не понял, для чего ему пришлось в ноябре, совсем не в сезон отпусков, снимать родительницу в купальнике.

"Не беременна!" - сообщила певица, снявшись в купальнике. Фото: Инстаграм.

"Не беременна!" - сообщила певица, снявшись в купальнике. Фото: Инстаграм.

Артистка никогда не комплексовала по поводу своей фигуры. В прошлом году она поделилась с подписчиками в Инстаграме кадрами топлесс: Натали опубликовала на своей страничке ретро-снимки, на которых она запечатлена с боди-артом на обнаженной груди. Голый бюст певицы разрисовали для съемок ее клипа, появившегося на экранах в начале 2000-х. Артистка тогда только-только вышла из декрета после рождения первого ребенка:

- Сколько было смелости... Боди-арт на моём теле! 2003 год! Клип «Всё, что мне надо», - рассказала тогда Натали. - В 2001 родила сына, кормила 3 месяца, грудь была огромной, пока кормила. Потом грудь ушла, но для боди-арта подошла. Всё это трудоёмко, с рисунками на теле, но интересно!

На съемках клипа «Всё, что мне надо» певица смело позировала полуобнаженной. Фото: Инстаграм.

На съемках клипа «Всё, что мне надо» певица смело позировала полуобнаженной. Фото: Инстаграм.

45-летняя Натали уже больше 26 лет счастлива замужем за продюсером Александром Рудиным. У пары трое детей: 18-летний Арсений, 9-летний Анатолий и самый младший, Евгений, которого певица родила в апреле 2017 года. Артистка вышла замуж очень рано, в 17 лет. В первые же годы семейной жизни супруги потеряли двоих детей — обе беременности будущей звезды закончились выкидышами. Артистка пребывала в страшной депрессии, из которой она смогла выбраться благодаря любви и заботе мужа. После этого пара десять лет пыталась зачать малыша, но у них ничего не получалось.

Поклонники признаются - они не сразу поняли, что грубдь Натали обнажена. Фото: Инстаграм.

Поклонники признаются - они не сразу поняли, что грубдь Натали обнажена. Фото: Инстаграм.

- Десять лет у нас с мужем не было детей. В какой-то момент я даже перестала об этом думать. Я с этим смирилась и жила в спокойном состоянии. К отсутствию детей относилась спокойно: живут же люди без них, - рассказывала Натали в одном из интервью. - Когда первым забеременела, восприняла это как чудо. А когда второй раз, то вообще как чудо из чудес!

После рождения троих детей артистка сохранила идеальную фигуру, и в 45 лет, по мнению поклонников, выглядит как девочка. Натали не скрывает, что делала пластику. После рождения второго ребенка, которого она долго кормила сынишку грудным молоком, ее бюст все-таки потерял форму, и исполнительница легла под нож хирурга. Артистка ничего не говорит по поводу операций на лице и только признается, что регулярно делает «уколы красоты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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