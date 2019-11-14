2019-11-14T03:07:56+03:00
Звезды

Дмитрий Дибров: Способность к деторождению - первый признак молодости

14 ноября телеведущему исполнилось 60
Инна ФЕДОТОВА
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С Дмитрием Дибровым мы поговорили о юбилее заранееС Дмитрием Дибровым мы поговорили о юбилее заранееФото: Михаил ФРОЛОВ
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С Дмитрием Дибровым мы поговорили о юбилее заранее - зная, что в разгар предпраздничной суеты у телеведущего будут записи телеэфиров. Договорились созвониться за день до даты, чтобы уточнить, как Дмитрий решил отметить 60-летие. Но жизнь внесла коррективы в эти планы. Накануне юбилея Дибров улетел на родину в Ростов-на-Дону хоронить маму. «КП» выразила соболезнования Дмитрию Александровичу: «Спасибо. Какая странная рифма судьбы...» - вздохнул он. В день рождения телеведущего публикуем фрагмент нашего разговора.

- Вы с женой ни в каких скандалах не замешаны, публику походами по провокационным программам не провоцируете. А многие ваши коллеги не гнушаются подобным пиаром.

- Мой пример показывает: не опускай эстетику до уровня жизни, а жизнь поднимай до уровня эстетики. И все обязательно будет благодарно тебе. Коллеги-журналисты за последние несколько лет превратили нас в стандарт образцовой благополучной русской семьи. А мы и не просили об этом, и ни копейки за это не платили, все произошло само собой. Значит, коллеги просто чувствуют запрос общества.

- У вас с Полиной трое маленьких детей. Наверняка это помогает быть в отличной форме?

- Способность к деторождению - первый признак молодости. Того, что мужчина еще может, а главное, что еще хочет. Современная медицина говорит, что нет такого понятия - «детородный возраст». Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный центр. Но дело в том, что у некоторых людей к 60 годам отсутствует уже желание. У меня, видите, все только начинается.

- Вы выглядите моложе 60.

- Спасибо вам. Очевидный факт: возрастной барьер отодвигается. Связано ли это с некоторым наклоном земной оси, из-за чего некоторые говорят о смене климата на Земле? Не знаю. Но посмотрите, как сегодня выглядят 77-летний сэр Пол Маккартни! Он ведь до сих пор пишет, и поудачливее, чем те, кто помоложе. Можно было бы подумать, что речь идет о некоей особенной «отселекционированной биомашине», которую представляет собой любой донской казак. Но, боюсь, я просто подпадаю под общую закономерность.

- Помимо работы на ТВ, чем еще занимаетесь?

- Придумываю новые, интересные, на мой взгляд, проекты. К примеру, сейчас работаю с молодым, очень энергичным коллективом: готовлюсь проводить вебинары о телевидении, семье и на другие темы. Книгу пишу, дел много...

ИСТОЧНИК KP.RU

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