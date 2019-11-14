Микеланджело сыграл дантист

С 14 ноября в кинотеатрах стартует показ российско-итальянской исторической драмы «Грех» режиссера Андрея Кончаловского. Она - о жизни, творческом поиске, сложном характере и смертных грехах итальянского скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.

«Грех» или «Монстр»

Название картины менялось несколько раз. Первое - «Сны мрамора» поменялось на «Грех». В одном из своих четверостиший Микеланджело написал: «Мне сладко спать, а пуще - камнем быть, когда кругом позор и преступление!»

- Эти строки меня настолько поразили, что я долго размышлял - о каком позоре и преступлении писал художник? Отчего он так отчаялся и желал забыться вечным сном? Так возникло название «Грех», - объяснил Кончаловский. - Но и оно не устояло. Появилось другое - «Монстр». В фильме так назвали многотонный мраморный блок, который каменотесы вручную спускают с отвесной горы. Но картина с таким названием уже есть, и пришлось вернуться к «Греху».

Фильм рассказывает о периоде жизни Микеланджело, когда он параллельно работал над двумя проектами: гробницей Папы Римского Юлия II и фасадом базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Художник нарушал договоры и сроки, обманывал своих заказчиков - могущественные семьи Медичи и Делла Ровере, брал деньги вперед, вместо закупки мрамора строил собственный дом и ферму. Он был тщеславен, жаден, одержим гордыней, принижал гений своих современников - Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли.

Часть фильма посвящена работе каменотесов в мраморном карьере, которые добывали материал для скульптур Буонарроти.

- Шесть лет Микеланджело работал на каррарских карьерах как инженер, - рассказал «КП» режиссер. - Это было уже после того, как он создал статую «Пьета», знаменитого «Давида». Он уже был великим. Но, как и все мы, был одержим страстями - страхом смерти, голода и унижения. Человеческая алчность непобедима. Многое изменилось за прошедшие пять веков, но не изменился человеческий характер, который противоречив и грешен. Мне хотелось сделать Микеланджело близким, похожим на нас, чтобы зрители его полюбили, даже если они не знают его скульптур.

Микеланджело (гравюра).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В главной роли - дантист

- Бюджет картины очень солидный, около 800 млн рублей...

- Что говорить о затратах? Они большие. Когда я искал деньги на картину и честно говорил продюсерам, что вряд ли удастся отбить бюджет в прокате, они очень быстро теряли интерес. Если бы не поддержка одного из наиболее успешных бизнесменов Алишера Усманова, картина бы не получилась. Воссоздание исторической эпохи в кино стоит дорого. Без показа людей, окружения невозможно рассказать, что питало художника, когда он делал гениальные скульптуры и рисовал фрески.

Меня интересовали лица, которые Микеланджело мог видеть, еда, которую он мог есть, запахи, которые приносил ветер через двери его мастерской. Мне хотелось запечатлеть лица каррарских каменотесов. Пересмотрели тысячу потомственных каменотесов, прежде чем отобрали 50, которые и снимались в фильме.

Четыре месяца я искал исполнителя на главную роль. Этот человек должен был быть похож на Микеланджело, который в жизни был некрасив. У Микеланджело был сломан нос. В итоге мы нашли не актера. Альберто Тестоне снимался раньше в кино, но по профессии он зубной врач.

Альберто Тестоне в гриме. Фото: Кадр из фильма

- Почему не взяли профессионального актера?

- Хороший артист играет, а обычный человек на экране живет. Такая же история была с героем моего фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Любой профессиональный артист мог бы сыграть почтальона. Но тогда это был бы не реальный почтальон из архангельской деревни, а актер N в роли почтальона. В этом большая разница. В моей новой картине 80% исполнителей - непрофессиональные артисты.