Звезды-разлучницы: Асмус, Брежнева, Снигирь

Мы решили вспомнить самых знаменитых разлучниц.

Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и братья Меладзе

Самая некрасивая и громкая история предательства в шоу-бизнесе случилась в семье братьев Меладзе. Этих двух возрастных мачо еще никто не перещеголял в истории обмана. После развода с женами они даже песню сообразили на двоих «Мой брат», где есть такие слова: «Полжизни привыкал я к ней, а нужно было просто уйти...» Валерий Меладзе прожил с женой Ириной более 20 лет, у них три дочери. Композитор Константин Меладзе был в браке с супругой Яной более 10 лет, они воспитывали двух дочерей и сына. У братьев синхронно случился служебный роман со своими вокалистками: певец гулял с Альбиной Джанабаевой, а композитор - с Верой Брежневой. Прежде чем развестись с первыми женами и оформить официально отношения с певицами, братья Меладзе успели пожить на два фронта.

Альбина Джанабаева и Вера Брежнева спелись с мужчинами на работе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«О том, что у него есть ребенок на стороне, Валерий Шотаевич сам мне рассказал в порыве эмоций, - рассказывала «КП» Ирина. - Это случилось после того, как наш дом накануне ночью обворовали, а мы все, включая детей, в это время спали на втором этаже. Я испытала сильнейшее потрясение от осознания, чем все могло, не дай бог, закончиться, если бы кто-то из домашних проснулся. Наверное, на него это тоже по-своему подействовало, и он решил, что вот он, подходящий момент для кардинального изменения жизни. Правда, имя Джанабаевой он тщательно скрывал...»

Подруги по несчастью: Ирина, бывшая жена Валерия, и Яна, экс-супруга Константина. Фото: Иван ПРОХОРОВ, instagram.com

Вся эта некрасивая история тянулась долгих восемь лет. Сейчас у певца Меладзе и Альбины Джанабаевой двое сыновей. У композитора Меладзе и Веры Брежневой общих детей пока нет. В воспитании детей от предыдущих браков братья участвуют материально.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

38-летний Гарик Харламов и 31-летняя Кристина Асмус воспитывают 5-летнюю дочь Настю. Пара зарегистрировала отношения незадолго до рождения ребенка, так как развод Харламова с первой женой Юлией был долгим и скандальным.

С первой женой Гарик познакомился в ночном клубе: 21-летняя Юлия работала в этом заведении управляющей, а 24-летний Гарик выступал с коллегами из Comedy Club. Вскоре Юлия ушла с работы по просьбе любимого мужчины и стала домохозяйкой. Скандал грянул в 2012-м после семи лет отношений, когда первая жена Харламова узнала, что у мужа появилась другая, и он решил уйти. Юлия рассказывала, как они с мужем хотели стать родителями: «Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной! Причина нашего развода - Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной, советую внимательнее следить за своими мужчинами...»

Юля разводилась с Харламовым долго и мучительно. Фото: vk.com

Юля подала на раздел имущества: хотела получить 2/3 состояния Гарика (23 млн рублей). Но суд обязал Гарика выплатить экс-жене лишь 5 млн.

Бывшая жена спортсмена (на фото в круге) ошарашена напористостью певицы. Фото: instagram.com

Анна Седокова и Янис Тимм

Несмотря на то что у Анны не сложились семейные отношения с отцами ее детей, певица не теряла надежды встретить новую любовь. И вот почти полгода Седокова счастлива с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммом. Парень играет за «Химки». Янис ездит с певицей на радиоэфиры и съемки, а она не пропускает матчей «Химок». Анна и Янис утверждают, что их любовь началась, когда отношения баскетболиста с женой закончилась. А вот бывшая спортсмена Санна считает иначе: «Да, у нас было не все гладко, решили пожить отдельно, но не разводиться: все-таки девять лет вместе, сын только родился... И летом, когда мы пытались спасти семью, она даже не отпустила его домой по окончании сезона. Седокова все время была между нами». Экс-супруги договорились о сумме алиментов. И спортсмен наконец-то бросился в омут новых отношений с головой: ждем свадьбы многодетной мамы уже весной 2020-го.

К Снигирь Евгений ушел от Ирины Леоновой, которая родила ему семерых детей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

У 36-летней Юлии и 40-летнего Евгения подрастает трехлетний сын Федя. К Снигирь Евгений ушел от Ирины Леоновой, которая родила ему семерых детей. Ситуация неординарная даже для нашего шоу-бизнеса, поэтому на неудобные вопросы супруги не отвечают.

Ирина Леонова не удержала мужа, даже родив ему семерых детей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Цыганов содержит семерых детей от гражданского брака с Леоновой, регулярно навещает их и участвует в воспитании наследников. А живет отец-молодец четвертый год со Снигирь. Так как Евгений Цыганов востребованный и дорогой актер, его заработков хватает на большое семейство. Отношения со Снигирь Цыганов оформил официально.