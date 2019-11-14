Ученые: чем грязнее воздух, тем больше психов и преступников

В испорченной атмосфере зреют насильники

От загубленной природы вообще и подпорченного воздуха в частности здоровью — ничего хорошего. Один вред. Непосредственный. Просто от того, что люди дышат всякой гадостью, которая и отравляет им жизнедеятельность. Но, как выяснилось есть еще и опосредованная угроза. Её выявили американские ученые из Школы народного здравоохранения Миннесоты (Minnesota School of Public Health) и Университета Колорадо (Colorado State University), проведя гигантские по масштабу исследования, в которые за 13 лет были вовлечены 86,1 миллионов человек более, чем 300 районов США.

Руководитель исследования Джесси Берман (Jesse Berman) и ее коллеги искали связь между содержанием вредных веществ в воздухе той или иной местности и уровнем преступности там. Подозревали, что она должна быть — хоть какая-то связь. Так и оказалось. Об этом свидетельствовала криминальная статистика, предоставленная ФБР (Federal Bureau of Investigation). Ученые ученые «наложили» на неё экологические данные, полученные от Агентства по охране окружающей среды (Еnvironmental Protection Agency. Сравнили одно с другим и увидели: в самом деле, люди чаще совершали преступления там, где воздух был грязнее. В целом, что называется. Воровали примерно одинаково. Криминогенную ситуацию заметно усугубляли противоправные действия, связанные с насилием.

Выявленная закономерность не до конца удовлетворила исследователей. Ведь могло статься, что тот или иной уровень преступности был просто характерен для какой-нибудь местности — неблагоприятной в экологическом смысле. Они проанализировали данные в динамике. После чего сомнений уже не осталось. Четко прослеживалось: в то время, когда воздух становился грязнее, росло число убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений — то есть преступлений, наносящих вред здоровью. Иной раз непоправимый.

Чем больше грязи, тем злее экстремисты и их противники.

Берман и коллеги сообщают в журнале Epidemiology: «число насильственных преступлений, не зависимо от того, бедный район или богатый, увеличивается на 1,17 процента в день с ростом концентрации твердых мелкодисперсных частиц на 10 микрограммов на кубический метр и на 0,59 процента в день — если становится больше озона. Хотя бы на 10 частей на миллиард.

Исследователи «грешат» на выхлопы дизельных двигателей, насыщенные частицами марганца и ртути. Мол, они каким-то образом воздействуют на мозг. Ведь беспокойными и агрессивными становятся не только люди, но и домашние животные — чаще кусаются.

Берман с коллегами не сомневаются, что обнаружили «свидетельство острого неврологического и поведенческого воздействия загрязнения воздуха на здоровье». Далее они намерены заняться механизмами этого воздействия, которые пока не прояснены.

Пыль сводит с ума

Гипотезу о том, что от пыли в первую очередь страдает мозг, подтвердили ученые из Университета Чикаго ( University of Chicago), ведомые Атифом Ханом (Atif Khan) и Андреем Ржетским (Andrey Rzhetsky). Они тоже воспользовались услугами Агентства по охране окружающей среды США. Но полученные там экологические данные сравнивали с медицинскими, полученными от страховых организаций США. Те предоставили сведения о здоровье более 150 миллионов человек.

Выяснилось: чем грязнее воздух, тем больше психов — конкретно людей, у которых выявлены психические заболевания - биполярное расстройство, тяжелая депрессия, расстройство личности, шизофрении. А также неврологические недуги - эпилепсия и болезнь Паркинсона. В иных «грязных» районах душевнобольных того или иного «профиля» было аж на треть больше, чем в «чистых».

Карта распределения грязных и чистых мест в США.

В Европе ситуация еще уже. Исследователи зачем-то обратили внимание на Данию — присмотрелись к недугам примерно 1,5 миллиона человек, проживавших там с 1979 по 2002 год. А потом написали в журнале PLOS Biology, на который ссылается Bild:

«Случаев тяжелой депрессии в районах с наиболее загрязненным воздухом было на 50 процентов больше, чем в чистых регионах. Риск расстройств личности был повышен на 162 процента, шизофрении - на 148 процентов. Биполярное расстройство встречалось среди жителей регионов с загрязненным воздухом на 24 процента чаще».

Места в США, где чаще встречаются те или иные психи.

Разницу исследователи объясняют генетическим отличием европейцев от американцев — мол, одни более чувствительные к загрязнению окружающей среды, чем другие. В смысле психики.

Пыльная карта мира: чем "светлее" страна, тем меньше твердых частиц в атмосфере над ней. Россия не самая пыльная страна, но пыль у нас все же есть.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ

Трудности с запоминанием

Ученые из Университета Варвика (University of Warwick) обнаружили, что грязный воздух еще и память отшибает. Люди, живущие в неблагоприятных районах, теряют её так словно бы стареют — иной раз на 10 лет, - сообщает Daily Mail.

Риск осложнения беременности

Китайцы, проведя собственные исследования, пришли к выводу, что пыль, витающая в воздухе, провоцирует выкидыши на первых трех месяцах беременности.

Le Figaro приводит объяснения исследователей из Пекинского университета, которые изучили медицинские карты 255 тысяч местных женщин: «Частицы диаметром менее 2,5 микрометров способны проникать сквозь плаценту и необратимо повреждать плод в критические периоды его развития. А полициклические ароматические углеводороды - вещества, попадающие в воздух из различных промышленных источников, дыма — в том числе сигаретного, автомобильных выхлопов, способны связываться с ДНК и изменять ее».

На улицах больших городов все чаще можно увидеть людей, которые закрывают масками носы и рты. Интуиция...