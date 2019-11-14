2019-11-15T15:45:02+03:00
Наука

Ученые: чем грязнее воздух, тем больше психов и преступников

Вредные вещества в окружающей среде способны воздействовать на людей самыми неожиданным образом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пыль глотать - вредить здоровью и обществу.Пыль глотать - вредить здоровью и обществу.
Изменить размер текста:

В испорченной атмосфере зреют насильники

От загубленной природы вообще и подпорченного воздуха в частности здоровью — ничего хорошего. Один вред. Непосредственный. Просто от того, что люди дышат всякой гадостью, которая и отравляет им жизнедеятельность. Но, как выяснилось есть еще и опосредованная угроза. Её выявили американские ученые из Школы народного здравоохранения Миннесоты (Minnesota School of Public Health) и Университета Колорадо (Colorado State University), проведя гигантские по масштабу исследования, в которые за 13 лет были вовлечены 86,1 миллионов человек более, чем 300 районов США.

Руководитель исследования Джесси Берман (Jesse Berman) и ее коллеги искали связь между содержанием вредных веществ в воздухе той или иной местности и уровнем преступности там. Подозревали, что она должна быть — хоть какая-то связь. Так и оказалось. Об этом свидетельствовала криминальная статистика, предоставленная ФБР (Federal Bureau of Investigation). Ученые ученые «наложили» на неё экологические данные, полученные от Агентства по охране окружающей среды (Еnvironmental Protection Agency. Сравнили одно с другим и увидели: в самом деле, люди чаще совершали преступления там, где воздух был грязнее. В целом, что называется. Воровали примерно одинаково. Криминогенную ситуацию заметно усугубляли противоправные действия, связанные с насилием.

Выявленная закономерность не до конца удовлетворила исследователей. Ведь могло статься, что тот или иной уровень преступности был просто характерен для какой-нибудь местности — неблагоприятной в экологическом смысле. Они проанализировали данные в динамике. После чего сомнений уже не осталось. Четко прослеживалось: в то время, когда воздух становился грязнее, росло число убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений — то есть преступлений, наносящих вред здоровью. Иной раз непоправимый.

Чем больше грязи, тем злее экстремисты и их противники.

Чем больше грязи, тем злее экстремисты и их противники.

Берман и коллеги сообщают в журнале Epidemiology: «число насильственных преступлений, не зависимо от того, бедный район или богатый, увеличивается на 1,17 процента в день с ростом концентрации твердых мелкодисперсных частиц на 10 микрограммов на кубический метр и на 0,59 процента в день — если становится больше озона. Хотя бы на 10 частей на миллиард.

Исследователи «грешат» на выхлопы дизельных двигателей, насыщенные частицами марганца и ртути. Мол, они каким-то образом воздействуют на мозг. Ведь беспокойными и агрессивными становятся не только люди, но и домашние животные — чаще кусаются.

Берман с коллегами не сомневаются, что обнаружили «свидетельство острого неврологического и поведенческого воздействия загрязнения воздуха на здоровье». Далее они намерены заняться механизмами этого воздействия, которые пока не прояснены.

Пыль сводит с ума

Гипотезу о том, что от пыли в первую очередь страдает мозг, подтвердили ученые из Университета Чикаго ( University of Chicago), ведомые Атифом Ханом (Atif Khan) и Андреем Ржетским (Andrey Rzhetsky). Они тоже воспользовались услугами Агентства по охране окружающей среды США. Но полученные там экологические данные сравнивали с медицинскими, полученными от страховых организаций США. Те предоставили сведения о здоровье более 150 миллионов человек.

Выяснилось: чем грязнее воздух, тем больше психов — конкретно людей, у которых выявлены психические заболевания - биполярное расстройство, тяжелая депрессия, расстройство личности, шизофрении. А также неврологические недуги - эпилепсия и болезнь Паркинсона. В иных «грязных» районах душевнобольных того или иного «профиля» было аж на треть больше, чем в «чистых».

Карта распределения грязных и чистых мест в США.

Карта распределения грязных и чистых мест в США.

В Европе ситуация еще уже. Исследователи зачем-то обратили внимание на Данию — присмотрелись к недугам примерно 1,5 миллиона человек, проживавших там с 1979 по 2002 год. А потом написали в журнале PLOS Biology, на который ссылается Bild:

«Случаев тяжелой депрессии в районах с наиболее загрязненным воздухом было на 50 процентов больше, чем в чистых регионах. Риск расстройств личности был повышен на 162 процента, шизофрении - на 148 процентов. Биполярное расстройство встречалось среди жителей регионов с загрязненным воздухом на 24 процента чаще».

Места в США, где чаще встречаются те или иные психи.

Места в США, где чаще встречаются те или иные психи.

Разницу исследователи объясняют генетическим отличием европейцев от американцев — мол, одни более чувствительные к загрязнению окружающей среды, чем другие. В смысле психики.

Пыльная карта мира: чем "светлее" страна, тем меньше твердых частиц в атмосфере над ней. Россия не самая пыльная страна, но пыль у нас все же есть.

Пыльная карта мира: чем "светлее" страна, тем меньше твердых частиц в атмосфере над ней. Россия не самая пыльная страна, но пыль у нас все же есть.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ

Трудности с запоминанием

Ученые из Университета Варвика (University of Warwick) обнаружили, что грязный воздух еще и память отшибает. Люди, живущие в неблагоприятных районах, теряют её так словно бы стареют — иной раз на 10 лет, - сообщает Daily Mail.

Риск осложнения беременности

Китайцы, проведя собственные исследования, пришли к выводу, что пыль, витающая в воздухе, провоцирует выкидыши на первых трех месяцах беременности.

Le Figaro приводит объяснения исследователей из Пекинского университета, которые изучили медицинские карты 255 тысяч местных женщин: «Частицы диаметром менее 2,5 микрометров способны проникать сквозь плаценту и необратимо повреждать плод в критические периоды его развития. А полициклические ароматические углеводороды - вещества, попадающие в воздух из различных промышленных источников, дыма — в том числе сигаретного, автомобильных выхлопов, способны связываться с ДНК и изменять ее».

На улицах больших городов все чаще можно увидеть людей, которые закрывают масками носы и рты. Интуиция...

Люди, которые берегут свое психическое и физическое здоровье, стараются оградить себя от пыли.

Люди, которые берегут свое психическое и физическое здоровье, стараются оградить себя от пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роботы-бактерии и жировые пузырьки: как учёные разрабатывают высокоточное оружие против рака
Чтобы справиться с опухолью, медикам приходится «обманывать» иммунную систему и выстраивать сложные логистические решения для доставки лекарств прямо в очаг заболевания
Новости 24
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты