Австралию охватили лесные пожары: миллионы людей в зоне эвакуации, сотни коал сгорели заживо
Снимки из Австралии сегодня больше напоминают картину из фильма-катастрофы. Зарево от огня до самого неба, серые обгоревшие машины, пепелища вместо домов, безжизненный лес и сотни погибших животных.
Стихия распространяется с огромной скоростью ФОТО: https://pikabu.ru/
Жизнь тех лесных обитателей, кого удалось отвоевать у огня, ценится на вес золота.
- У нас тут ад, ребята, молитесь за нас! В Сиднее объявили «катастрофический уровень пожарной опасности». Это произошло впервые с 2009 года, когда ввели новую шкалу предупреждений о пожарах. В двух австралийских штатах объявили режим чрезвычайного положения. Природные пожары уже уничтожили 200 домов, три человека погибли, шесть тысяч австралийцев эвакуированы. Пожарные валятся с ног от усталости, - такие посты – настоящий крик души - все чаще появляются в Интернете.
Огонь уничтожил сотни домовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Огонь охватил все юго-восточное побережье страны, Сидней с его пригородами затянуты смогом. Власти дали рекомендации двум миллионам человек готовиться к эвакуации.
Власти предупредили два миллиона жителей, чтобы готовились к эвакуацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
А вот обитателям национального парка – здесь жили коалы – эвакуироваться некуда. Огонь «сжирает» неторопливых животных. По подсчетам работников заповедника, погибли не менее 350 коал из 600 живущих в парке.
Коал, которые пострадали в огне, спасают не только ветеринары и но обычные врачи ФОТО: https://pikabu.ru/
Животных спасают не только ветеринары, но и обычные медики. Пушистым пострадавшим не отказывают в лечении, обрабатывают раны, оставляют в стационарах и кормят специальной молочной смесью.
В национальном парке жили 600 коал, большая половина погибли ФОТО: https://pikabu.ru/
На территории штата Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайно ситуации. Пока его действие распространено на одну неделю. Пожарные рапортуют, что основная задача – «защитить города и ближайшие пригороды. Там наибольшая плотность.
Не менее трех человек погиблиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Пока взять под контроль очаги возгорания не удается. Выгорели свыше миллиона гектаров леса, 150 построек сгинули в огненной стихии. Есть и человеческие жертвы – известно, что погибли не менее трех жителей страны, точно число устанавливают власти, пишет газета "Известия".
Все происходящее сами жители называют катастрофойФото: GLOBAL LOOK PRESS
ИСТОЧНИК KP.RU