2019-11-14T09:12:20+03:00
Происшествия

Австралию охватили лесные пожары: миллионы людей в зоне эвакуации, сотни коал сгорели заживо

В стране введет «катастрофический уровень пожарной опасности» - это произошло впервые с 2009 года [фото]
Елена АКИМОВА
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Австралия напоминает картину из фильма-катастрофы ФОТО: https://pikabu.ru/Австралия напоминает картину из фильма-катастрофы ФОТО: https://pikabu.ru/
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Снимки из Австралии сегодня больше напоминают картину из фильма-катастрофы. Зарево от огня до самого неба, серые обгоревшие машины, пепелища вместо домов, безжизненный лес и сотни погибших животных.

Стихия распространяется с огромной скоростью ФОТО: https://pikabu.ru/

Стихия распространяется с огромной скоростью ФОТО: https://pikabu.ru/

Жизнь тех лесных обитателей, кого удалось отвоевать у огня, ценится на вес золота.

- У нас тут ад, ребята, молитесь за нас! В Сиднее объявили «катастрофический уровень пожарной опасности». Это произошло впервые с 2009 года, когда ввели новую шкалу предупреждений о пожарах. В двух австралийских штатах объявили режим чрезвычайного положения. Природные пожары уже уничтожили 200 домов, три человека погибли, шесть тысяч австралийцев эвакуированы. Пожарные валятся с ног от усталости, - такие посты – настоящий крик души - все чаще появляются в Интернете.

Огонь уничтожил сотни домов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Огонь уничтожил сотни домовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Огонь охватил все юго-восточное побережье страны, Сидней с его пригородами затянуты смогом. Власти дали рекомендации двум миллионам человек готовиться к эвакуации.

Власти предупредили два миллиона жителей, чтобы готовились к эвакуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти предупредили два миллиона жителей, чтобы готовились к эвакуацииФото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот обитателям национального парка – здесь жили коалы – эвакуироваться некуда. Огонь «сжирает» неторопливых животных. По подсчетам работников заповедника, погибли не менее 350 коал из 600 живущих в парке.

Коал, которые пострадали в огне, спасают не только ветеринары и но обычные врачи ФОТО: https://pikabu.ru/

Коал, которые пострадали в огне, спасают не только ветеринары и но обычные врачи ФОТО: https://pikabu.ru/

Животных спасают не только ветеринары, но и обычные медики. Пушистым пострадавшим не отказывают в лечении, обрабатывают раны, оставляют в стационарах и кормят специальной молочной смесью.

В национальном парке жили 600 коал, большая половина погибли ФОТО: https://pikabu.ru/

В национальном парке жили 600 коал, большая половина погибли ФОТО: https://pikabu.ru/

На территории штата Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайно ситуации. Пока его действие распространено на одну неделю. Пожарные рапортуют, что основная задача – «защитить города и ближайшие пригороды. Там наибольшая плотность.

Не менее трех человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее трех человек погиблиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока взять под контроль очаги возгорания не удается. Выгорели свыше миллиона гектаров леса, 150 построек сгинули в огненной стихии. Есть и человеческие жертвы – известно, что погибли не менее трех жителей страны, точно число устанавливают власти, пишет газета "Известия".

Все происходящее сами жители называют катастрофой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все происходящее сами жители называют катастрофойФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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