Сторонники Эво Моралеса не сдаются и требуют его возвращения

Похоже, что ситуация в Боливии все больше приобретает черты затяжного гражданского конфликта. 13 ноября правоохранительные органы начали жестко разгонять сторонников Эво Моралеса, которые с самого момента отставки экс-главы государства стали стягиваться в крупные города страны.

Сейчас Боливия разделена на два лагеря — по разные стороны баррикад оказались члены «Движения к социализму» и антиморалесовские силы. Отличить сторонников бывшего президента довольно просто — они предпочитают использовать «индейский флаг» випала, состоящий из множества маленьких квадратиков семи цветов радуги. Это знамя с 2009 года наряду с официальным стягом является одним из национальных символов Боливии, особо уважаемым коренными народами.

У оппозиции зато есть свои кричалки - «Кто сдается? Никто не сдается! - Кто устал? Никто не устал! - Эво (Моралеса) снова? Выкуси, к черту!» Такие незамысловатые «частушки» проносятся среди оппозиционеров, готовящихся отстаивать свои «завоевания демократии». Впрочем, многие противники «движения к социализму» уехали из Ла-Паса домой. Как раз в среду десятки автобусов вернулись в города Потоси и Оруро вместе с «десантом», свергавшим экс-президента, под аплодисменты и одобрительные выкрики.

Эво Моралес в Мехико.Фото: REUTERS

Помешать беспорядкам не смог даже ливень, который накрыл в среду Ла-Пас. Сторонники Моралеса пытались попасть на площадь Морильо перед президентским дворцом. Но полиция отогнала их слезоточивым газом и резиновыми дубинками. В результате постоянных столкновений двух сил пострадал даже комплекс Базилики Святого Франциска, являющийся важным историческим памятником Боливии.

Протесты проходят не только в Ла-Пасе, но и других крупных центрах страны. В результате столкновений в среду в Якапани и Монтеро погибли два человека. Сейчас жизнь в Боливии, по крайней мере в городах, оказалась частично парализована — не работают магазины, автобусы ходит с большими перебоями, фуникулеры, которые играют важную роль в общественном транспорте горной страны, не функционируют. Многие улицы перекрыты баррикадами, поэтому даже на личной машине по ним не проехать.

Сторонники экс-президента Боливии не готовы принять его отставку и бегство из страны.Фото: REUTERS

На фоне этих беспорядков Жанин Аньес постепенно «привыкает» к роли главы государства, хотя и временного. Она уже назначила 11 министров и сменила всех главкомов видов вооруженных сил. Легче всего, пожалуй, ей обошлась замена фотографий своего аккаунта в «Твиттере» - теперь Аньес красуется на аватаре в президентской ленте, а себя именует как «конституционный президент Боливии». Такого себе не позволял даже венесуэльский «самозванец» Хуан Гуаидо, который всегда официально указывает, что является лишь «исполняющим обязанности» главы государства.

Сторонники Моралеса однако пока не собираются сдаваться, и перегруппировываются для продолжения борьбы. Сегодня членов парламентской фракции «Движения к социализму» не пустили в законодательное собрание, причем в их числе была Адрина Салватьерра, которая ранее председательствовала в Сенате, а в воскресенье ушла со своего поста. Когда полиция напомнила ей об отставке, Салватьерра возразила, что отказалась только от должности спикера верхней палаты, но не от места сенатора, а потом вообще сказала, что так как заявление об уходе не было рассмотрено в парламенте, то она остается главой палаты.

Даже эти аргументы не позволили фракции левых войти в здание законодательного собрания, и ее членов оттеснила полиция. Тем не менее подобные заявления Салватьерры можно считать началом линии «Движения к социализму» на возвращение во власть. Все-таки у партии юридически остается конституционное большинство в обеих палатах и с этим не так-то легко поспорить.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес.Фото: REUTERS

«Масла в огонь» подлил и сам Моралес, который пообещал «вернуться, чтобы успокоить страну», в том случае, если боливийцы его об этом попросят. Сейчас экс-президент находится в Мексике и оттуда заклеймил своих врагов, заявив, то госпереворот является политическим и экономическим заговором, исходящим из США. Кстати, бывшему боливийскому лидеру в мексиканской столице был присвоен особый титул - «Почетный гость города Мехико».

Так или иначе, но у «Движения к социализму» еще остается неплохой шанс стать во главе Боливии. У них в руках есть мощная партийная организация, массовая поддержка по крайней мере на половине территории страны и харизматичный лидер, находящийся, правда, пока за границей. Тем не менее, левые не сдаются и, вполне возможно, уже в ближайшее время покажут, кто настоящий «хозяин положения».

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