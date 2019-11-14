Маленькая модель большого мира: Как взрослые с ментальными особенностями учатся самостоятельности

Сходить на работу, приготовить обед, подсчитать бюджет, поболтать с друзьями… Все то, что кажется для обычных взрослых людей привычной каждодневной рутиной, для этих молодых ребят - настоящее испытание. Научится преодолевать, строить свое будущее - вопреки стереотипам и предубеждениям, молодым людям с особенностями в Пензе помогает проект “Маленькая модель большого мира”. Его благодаря президентскому гранту запустила организация "Пензенские лучики". Ее основали родители ребят с синдромом Дауна, которые решили, что будущее их детей - в их руках. Организации всего 2,5 года, но она уже объединяет более 100 семей с детьми с синдромом Дауна, аутизмом, другими особенностями.

Даже обычная кулинария для этих ребят - непростая задачка Фото: "Пензенские лучики"

- Большая часть наших ребят - детсадовцы и младшие школьники, - рассказывает председатель организации Людмила Ермакова. - Но когда мы решили подавать первый проект на президентский грант, то обсудили со всеми родителями - что для нас нужнее всего. И поняли, что у наших маленьких детей есть детский сад, школа, дополнительные развивающие занятия.... А вот старшим детям просто некуда пойти. Все учреждения допоборазования для них уже закрыты - ведь по уставу там занимаются ребята до 18 лет. Они выпускаются из школы, кому-то повезет закончить еще и многопрофильный колледж - и все. Им нечем заняться и начинается “откат” назад. Ребята замыкаются, у них нет никакого общения, они остаются со своими мамами в четырех стенах... Ранее мы запустили для наших детей проект по обучению хореографии, и когда туда пришли старшие ребята - у них глаза загорелись, они раскрылись, ожили. Никто из старших не пропустил ни одного занятия и мы поняли - насколько для них это важно. Все-таки мы и наши дети сейчас живем в другом мире, у нас гораздо больше возможностей для занятий, реабилитации. Когда эти ребята были детьми, такого не было, они были во многом ограничены. Поэтому, подавая заявку на президентский грант, мы решили в каком-то смысле “пожертвовать” нашими маленькими детьми - чтобы у старших ребят появилось хоть что-то.

Одно из направлений проекта - полиграфия Фото: "Пензенские лучики"

В проекте участвуют 20 молодых людей с ментальными нарушениями старше 18 лет. Занятия начались с первого сентября - сразу по трем направлениям.

Первое - социально-бытовое. Сейчас ребята осваивают кулинарию: они уже научились готовить в мультиварке (это наиболее безопасная техника для особенных людей), резать салаты, пользоваться микроволновкой. Далее подростки научатся убираться, ухаживать за одеждой, планировать бюджет, ходить в магазин, весной займутся растениеводством. В ноябре начнутся выездные мастер-классы по гостиничному делу и кулинарии в колледже.

- Казалось бы - всему этому обычно учат родители дома. Но с особенными ребятами это “не работает”, ведь у них зачастую снижен уровень мотивации. Зато в коллективе они готовы делать все наперегонки. Глядя друг на друга, они соревнуются, учатся, а приходя домой - с увлечением делятся историями, начинают помогать мамам. Также часто сложности у них возникают с логикой, запоминанием самых простых действий. А в нашем проекте педагоги раскладывают весь процесс по карточкам, простым шагам - это тоже помогает ребятам освоится, - говорит Людмила Ермакова.

Кому-то творческие занятия помогают развивать моторику и воображение, а для кого-то могут стать серьезным хобби Фото: "Пензенские лучики"

Еще одно направление - творческое. Молодые люди научились создавать открытки, подарочные коробочки, блокноты ручной работы, подставки под горячее и многое другое. Кому-то такие занятия помогут развить мелкую моторику, стимулируют работу мозга, воображения. А для кого-то - могут вылиться в хобби или даже возможный источник заработка в будущем. Третье направление - полиграфия. Здесь ребята приобретают навыки элементарной профессиональной деятельности. Они уже познакомились с брошюровщиками, резаками, научились делать сувенирные магниты, кружки, визитки, календари... Все занятия проходят на базе Дворца детского (юношеского) творчества Пензы. Изготовленные руками ребят вещи и сувениры впервые планируют представить на выставках творческих работ, приуроченных к Международному Дню инвалида.

Родители надеются, что следующим этапом станет появление в регионе сопровождаемой занятости Фото: "Пензенские лучики"

- За небольшой период реализации проекта уже сложилась добрая традиция и теперь наши ребята отмечают вместе свои Дни рождения. Совместно с педагогами они организуют сладкий стол, дискотеку, устраивают конкурсы. Все ребята прекрасно друг с другом уживаются, дружат, находят общий язык. У нас есть один парень с расстройствами аутистического спектра, который мечтает стать телеведущим, а пока он прекрасно справляется с ролью ведущего при проведении такого рода мероприятий. Занятия будут идти до лета. Пока что проект направлен в первую очередь на социальную занятость: мы вытащили ребят из дома, помогли им раскрыться, найти друзей. А дальше педагоги проанализируют склонности, способности каждого. И исходя из этого будем выстраивать дальнейшую программу, начнем подходить к сопровождаемой занятости, которой в регионе пока что нет.