"Украли оружие и деньги": В Подмосковье обнесли коттедж бизнесмена на 7,5 миллиона рублей

В подмосковном Красногорске (поселок Нахабино) злоумышленник проник в коттедж бизнесмена и обокрал его на 7,5 миллиона рублей.

Мошенник проник в дом, взломав входную дверь, и похитил несколько видов оружия: карабин КО-44, карабин Сайга, карабин Тигр, которые находились на законном хранении и владельца. Также злоумышленник прихватил с собой ювелирные украшения и крупную сумму денег (3500000 рублей, 20000 долларов США, 1000 евро).

По данным собственных источников KP.RU, хозяина коттеджа во время ограбления, не было дома. Более того, дом охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения не был оборудован. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент проводится расследование данного инцидента, устанавливается личность преступника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом на западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей. У мужчины украли крупную сумму денег, ноутбук и кошелек.

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