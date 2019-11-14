Вернуть историю места - его жителям: Как средневековое городище помогает возродить приморское село

Участвовать в археологических раскопках, бродить среди древних пещер, изучать природу и погружаться в удивительные традиции и легенды древних народов… Все эти удивительные приключения случаются с обычными школьниками в лагере “Палеодеревня”. Еще в 1998 году археологи начали работы в Партизанском районе Приморского края. Изучали Екатериновское городище 13 века, построенное чжурчжэнями во времена империи Цзинь, а при раскопках наткнулись на следы еще более древних культур: остатки керамических горшков раннего железного века и даже следы стоянок времен неолита. В 2006 году Музейно-выставочный центр Находки и общественная молодежная организация «КЛИО» создали на месте раскопок “Палеодеревню”. Сейчас это и музей под открытым небом, и детский лагерь, и площадка для образовательных программ и праздников, и популярная туристическая достопримечательность… Школьники, путешественники, просто заинтересованные люди едут сюда со всего Дальнего Востока.

"Палеодеревня" - это и музей под открытым небом, и детский лагерь, и площадка для образовательных программ и праздников Фото: "Археологический комплекс "Палеодеревня" ВКонтакте

Но до недавнего времени место с таким удивительным, многослойным прошлым окружало довольно печальное настоящее. “Палеодеревня” находится в селе Боец Кузнецов. Здесь уже давно нет детского сада, клуба, несколько лет назад закрыли и школу. Из 730 оставшихся жителей села половина - пенсионеры, четвертая часть - дети и подростки.

Центром образовательных программ в селе должен стать клуб Фото: "Палеодеревня"

- Сейчас в селе осталась маленькая библиотека. Детей в селе в возрасте до 17 лет 140 человек. Эта ситуация самая тревожная, так как школьники в селе предоставлены зачастую сами себе и свое свободное время они проводят на улице. Отсюда подростковый алкоголизм и курение, воровство и хулиганство. В селе нечем и негде заняться подросткам. Жителям необходимо общественное пространство, традиционно называемое Клубом. Это место, объединяющее всех жителей в дни праздников и важных событий. Именно там хранится история села, собираются местные таланты. Без такого места село деградирует. От бывшего клуба остался только разрушившийся фундамент. Именно центром культурного развития села Боец Кузнецов может стать комплекс археологических реконструкций "Палеодеревня" - рассказывает руководитель проекта Игорь Нургалиев.

Летом 30 ребят из села Боец Кузнецов и соседнего села Новая Сила провели смену в археологическом лагере. Вместе с другими школьниками они участвовали в раскопках, находили керамику, изделия из чугуна, каменные ступы и даже каны - останки своеобразного “теплого пола” в домах чжурчжэней.

- Ребята смогли узнать историю родных мест, познакомились с учеными: археологом, этнографом, экологом. Мы попытались показать им, насколько действительно интересно место, в котором они живут, - говорит Игорь Нургалиев.

Летом 30 ребят из села Боец Кузнецов и соседнего села Новая Сила провели смену в археологическом лагере Фото: "Палеодеревня"

Школьники из села поучаствовали в театрализованных представлениях на праздниках, которые широко отмечают в “Палеодеревне”: Иван Купала, Дне Тигра. В августе-октябре целый ряд мастер-классов для них провели известные ремесленники из Находки и Владивостока.

В дальнейшем центром образовательных программ в Бойце Кузнецов должен стать “Сельский клуб “Палеодеревня”, который создают на средства фонда президентских грантов.

Сейчас проходит реконструкция помещения - заброшенного бывшего военного здания.

Летом местные дети под руководством известного художника из Владивостока Павла Шугурова готовили проекты будущего клуба, продумывали - какие помещения, игровые площадки, мастерские им бы хотелось увидеть.

В разработке проекта будущего клуба дети принимали самое активное участие Фото: "Палеодеревня"

- Здесь будет музей села, рассказывающий его историю. Мы попросили учителя истории, который проживает в селе Боец Кузнецов, помочь собрать вместе с ребятами воспоминания старожилов, поискать информацию по архивам. Село названо в честь солдата, закрывшего своим телом место взрыва во время строительства железной дороги в 1937 году. Он похоронен на сельском кладбище, но где именно - неизвестно. А еще раньше на месте села была татарская слобода. Мы хотим собрать всю эту историю, сохранить ее, показать всю многогранность этого места, - рассказывает Игорь Нургалиев.

Для взрослых в клубе откроют курсы экскурсоводов, чтобы они и сами могли водить по родным местам туристов. Кроме того, “Палеодеревня” начала привлекать взрослых жителей села к работе самой площадки в качестве администратора, рабочего.

Археологи и краеведы верят: историческое наследие может стать ресурсом для развития этого места. И вернуть историю села его жителям – общая задача вместе с жителями села.