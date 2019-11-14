«Равный помогает равному»: В Ростове открыли молодежный телефон доверия

В Ростове-на-Дону волонтеры планируют оказать психологическую помощь по телефону примерно четырем тысячам горожан, оказавшимся наедине с собой в сложной жизненной ситуации. Или даже не в очень сложной, но на душе, что называется, «кошки скребут», а в голову, как это часто бывает у подростков, приходят самые страшные мысли.

Чтобы помочь как можно большему числу детей и молодых людей, автономная некоммерческая организация психологической поддержки «Молодежный телефон доверия» на средства президентского гранта запустила проект «В шаге от тебя».

В рамках разработанной сотрудниками «Молодежного телефона доверия» программы планируют обучить 25 добровольцев-консультантов – юношей и девушек от 18 до 30 лет, которые впоследствии будут помогать ростовчанам, оказавшимся в кризисной ситуации. И, хоть целевой аудиторией службы является молодежь, дети и подростки от десяти до 35 лет, в бесплатной психологической помощи не откажут никому, независимо от возраста.

Основной принцип работы этой горячей линии в Ростове-на-Дону – «Равный помогает равному»: волонтером может стать любой желающий, если ему уже исполнилось восемнадцать и еще не отметил 30-летие. Обучать молодых добровольцев будут профессиональные психологи и психотерапевты. В курс обучения будущих консультантов входят 133 часа лекций и семинаров, 300 часов индивидуальной супервизии и 108 часов групповых занятий.

Основная цель работы службы – профилактика агрессивного, зависимого и суицидального поведения в молодёжной среде. Только за 2017 год в Ростовской области было зафиксировано 22 случая самоубийства и 23 попытки суицида среди несовершеннолетних. Это официальные данные.

Ситуация юными самоубийцами вызывает особую тревогу, ведь по разным причинам подростку бывает очень сложно рассказать о своих проблемах родителям или сверстникам, а уж тем более – обратиться к профессиональному психологу. Вот и остается молодой человек или девушка наедине со своими вопросами. Они не знают как их решить, у них нет опыта и эмоциональных сил, все это толкает совершать необдуманные поступки, последствия которых необратимы.

Авторы проекта убеждены, что телефон доверия – это отличный способ профилактики суицидов среди детей и молодежи, а подключение к работе добровольцев позволит помочь большему количеству людей, находящихся на грани самоубийства.

Ежедневно на «Молодежный телефон доверия» поступает 20-30 звонков, в год – около 10 тысяч обращений. За три года консультантам позвонили 79 человек, высказывавших суицидальные мысли, и 148 горожан, находящихся в остром кризисном состоянииФото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам сотрудников «Молодежного телефона доверия», чаще всего на горячую линию поступают звонки от ребят, которые мучаются вопросами взаимоотношений с противоположным полом, проблемы в отношениях с родителями, сложности в учебе. Разумеется, все сказанное по телефону остается в тайне, а разговор проходит анонимно: ни консультант, ни нуждающийся в психологической помощи абонент не знают, с кем говорят.

Команда проекта «В шаге от тебя» планирует уделить особое внимание информирующим мероприятиям. Так, для школьников и студентов будут устраиваться встречи, на которых авторы программы расскажут о существовании горячей линии, о ее возможностях. Кроме того, волонтеры будут расклеивать листовки в общественном транспорте, делать публикации в СМИ и максимально использовать Интернет.

Авторы программы подчеркивают, что на сегодняшний день «Молодежный телефон доверия» является уникальным добровольческим проектом, работающим бесплатно, круглосуточно и ежедневно. Кроме того, он отвечает нормам профессиональной этики службы экстренной психологической помощи.