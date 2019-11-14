2019-11-14T11:58:03+03:00
Наши права и льготы

Четыре главных мифа об оплате больничных в сезон простуд-2019

На что мы на самом деле можем рассчитывать, уходя на бюллетень этой осенью и зимой, «Комсомолка» выяснила у экспертов Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна ДОБРЮХА
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..Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Напомним: согласно законодательству РФ первые три дня временной нетрудоспособности (в случае болезни или травмы) работникам оплачивает работодатель за счет собственных средств. А за все последующие дни болезни (травмы), а также за все дни ухода за больным ребенком пособие по временной нетрудоспособности выплачивается из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). Вместе с экспертами Фонда мы разобрали самые частые мифы, из-за которых россияне нередко переносят болезнь на ногах вместо того, чтобы полноценно лечиться дома.

Миф 1: в любом случае заплатят копейки, несопоставимые с размером зарплаты

Как на самом деле: пособие по временной нетрудоспособности (больничные) действительно имеет «потолок». И установлен он вовсе не «из жадности». А вот почему. Как мы уже пояснили, больничные оплачиваются из средств ФСС РФ. Бюджет Фонда, в свою очередь, складывается из взносов наших работодателей. Они взимаются в процентах от фонда оплаты труда организации. При этом взнос берется не со всего фактического объема зарплат, а с определенной суммы. То есть, говоря официально, установлен предельный размер облагаемой взносами базы. Соответственно, исходя из этого, устанавливается и максимум размера пособия по временной нетрудоспособности для работников.

Этот «потолок», как правило, меняется каждый год. В 2019 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 лет и более составляет 66 671,08 руб. за 31 календарный день пребывания на больничном. Подчеркнем: это именно максимум, а размер пособия для конкретного заболевшего работника будет зависеть от его собственной зарплаты и стажа (см. «Будь в курсе»).

Также следует помнить, что больничные, как и зарплата, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Итого за месяц максимальная сумма может составить 58 003,84 руб. («на руки»).

Миф 2: если трудовой стаж прерывался, то на бюллетене уйдешь в минус

Как на самом деле: понятие «непрерывного трудового стажа» из той же серии, что и «прописка». То есть ушло в прошлое, успокаивают специалисты. Сейчас правильно говорить о страховом стаже. В него входит в первую очередь общее время работы по трудовому договору. А также некоторые другие периоды, когда работник по закону является застрахованным в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, период нахождения в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

Словом, для расчета пособия по временной нетрудоспособности суммируются все периоды страхового стажа работника. Перерывы в стаже при его суммировании роли не играют.

Другое дело, что важен средний заработок работника за последние два года перед годом «ухода на больничный» (см. «Будь в курсе»). Если эти денежные суммы окажутся совсем уж крохотными или у работника в предыдущие два года не было заработка, то для расчета используется МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2019 г. МРОТ равен 11 280 руб. Исходя из этого, минимальная сумма больничных составит 11 125,5 руб. за 30 дней.

Миф 3: электронный листок нетрудоспособности доступен только жителям крупных городов

Как на самом деле: электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) это современный передовой сервис, помогающий упростить и ускорить процедуру получения и оплаты больничных.

В нашей стране ЭЛН используется с 1 июля 2017 года и к середине октября 2019 года в России уже выдано 15 миллионов электронных больничных.

- Мы отслеживаем выдачу электронных листков нетрудоспособности, которые называем «юбилейными». Поначалу это был каждый стотысячный. И хочу отметить, что некоторые кратные ста тысячам «цифровые» листки выдавались в очень небольших населенных пунктах, - рассказывает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Например, в поселке Усогорск Республики Коми, где население пять с половиной тысяч человек. Или в Республике Башкортостан, там было три юбилейных листка, и они тоже были выданы в сельской местности. А юбилейный 11-миллионный электронный больничный получил пациент Симферопольской поликлиники № 3 города Симферополя Республики Крым.

Миф 4: сидеть с больным ребенком - сплошное разорение

Как на самом деле: если заболел несовершеннолетний ребенок, то один из родителей или других взрослых работающих домочадцев (членов семьи), вправе оформить больничный лист по уходу за маленьким пациентом. Сумма пособия в этом случае будет зависеть от места лечения: дома (амбулаторно) или в больнице (стационаре). При лечении в амбулаторных условиях пособие выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего заработка родителя (или иного члена семьи, осуществляющего уход за больным ребенком). Если же ребенок лежит в больнице, то есть лечится стационарно, и необходимо совместное пребывание с ним одного из членов семьи, то пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа).

Также существуют «лимиты» оплаты больничных по уходу за детьми в рамках 1 календарного года.

Продолжительность оплаты зависит от возраста ребенка:

- если малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год.

Также законодательство предусматривает возможность оформить больничный по уходу за взрослым членом семьи, в случае его болезни и требуемом уходе за ним. Однако, продолжительность такого больничного незначительна - от 3 до 7 календарных дней по каждому случаю болезни, но не более 30 дней в год.

Важный момент: воспользоваться «лимитом» вправе каждый из родителей по отдельности, поясняют эксперты ФСС РФ. То есть, например, 60 дней в году с малышом до 7 лет на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же - папа. А если детей в семье несколько, то «лимит» действует отдельно на каждого ребенка.

БУДЬ В КУРСЕ

Считаем дни и рубли

Для расчета больничных используются такие формулы:

- при стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности равно 100% среднего заработка работника (но не более 66 671,08 руб. за 31 календарный день пребывания на больничном в 2019 году);

- при стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка;

- при стаже менее 5 лет - 60%.

Размер пособия определяется так:

- берется средний заработок работника за два года, предшествующих году заболевания, сумму делят на 730, получается средний дневной заработок;

- этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа - например, на 60%, если стаж меньше 5 лет;

- затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном листе.

! Если вам недосуг заниматься подсчетами, можно воспользоваться «умным» электронным калькулятором. Он встроен в приложение для смартфонов «Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение, разработанное специалистами Фонда соцстраха. «Социальный навигатор» легко устанавливается на смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше.

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